500px, Android uygulamasını yayınladı

Facebook'un Instagram'ı satın almasıyla daha fazla ön plana çıkmaya başlayan fotoğraf paylaşım tabanlı sosyal ağ uygulamalarından olan 500px, bir süredir iOS platformlarında erişilebilir haldeydi.





Instagram'ın aksine yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yüklendiği platformda genelde manzara resimleri ve yakın plan enstantaneler bulunuyor. Yükleyiciler hem uygulama üzerinden hem de kendi sitesi üzerinden fotoğrafların kullanım haklarını satabiliyor. Kullanıcılar ise favori fotoğraflarını bir araya toplarken, slideshow yapabiliyor, satın alabiliyor ve belirli resimleri aratabiliyor.





500px, bundan böyle Android platformunda da kullanıma sunulmuş durumda. iPad versiyonu ise Retina ekran çözünürlüğüne uyum sağlamış ve fotoğraflar tam ekran HD çözünürlüğünde görüntülenebiliyor. Genel olarak uygulamaya geliştirilmiş NSFW (Not Safe For Work) filtresi de eklenmiş.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivehundredpx.viewer





http://itunes.apple.com/us/app/500px/id471965292?mt=8