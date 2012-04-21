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500px, Android uygulamasını yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un Instagram'ı satın almasıyla daha fazla ön plana çıkmaya başlayan fotoğraf paylaşım tabanlı sosyal ağ uygulamalarından olan 500px, bir süredir iOS platformlarında erişilebilir haldeydi.

Instagram'ın aksine yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yüklendiği platformda genelde manzara resimleri ve yakın plan enstantaneler bulunuyor. Yükleyiciler hem uygulama üzerinden hem de kendi sitesi üzerinden fotoğrafların kullanım haklarını satabiliyor. Kullanıcılar ise favori fotoğraflarını bir araya toplarken, slideshow yapabiliyor, satın alabiliyor ve belirli resimleri aratabiliyor.

500px, bundan böyle Android platformunda da kullanıma sunulmuş durumda. iPad versiyonu ise Retina ekran çözünürlüğüne uyum sağlamış ve fotoğraflar tam ekran HD çözünürlüğünde görüntülenebiliyor. Genel olarak uygulamaya geliştirilmiş NSFW (Not Safe For Work) filtresi de eklenmiş.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivehundredpx.viewer

http://itunes.apple.com/us/app/500px/id471965292?mt=8

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4Crumby 7 yıl en beğenilen
" Yükleyiciler hem uygulama üzerinden hem de kendi sitesi üzerinden fotoğrafların kullanım haklarını satabiliyor" burda anladigim kadariyla cektigimiz fotolari satabiliyoruz sonucu cikiyor ? Her ne kadar satin alacak insan olmasa da o umitle yasamak bile guzel olabilir :D
" Yükleyiciler hem uygulama üzerinden hem de kendi sitesi üzerinden fotoğrafların kullanım haklarını satabiliyor" burda anladigim kadariyla cektigimiz fotolari ...
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DH Misafiri 7 yıl
fotoğraf paylaşımda en iyisi flick bence,çonkü en yaygını o.
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boox 7 yıl
Eskiden 500px'e fotoğraf sanatıyla ilgilenen insanlar gelirdi, bundan böyle PrintScreen tuşuna basmasını bilen 500px'e gelecek desenize...
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aziz77 7 yıl
deneyelim bakalım sonra yorum yazalım.
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sarjaleti 7 yıl
Instagram'ı ezer bence.
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E_Aydin35 7 yıl
Android'e gelmesi bence hem Android için hemde Android kullanıcıları için iyi bir durum İOS'a göre bence, ee tabi iPad Retine ekran avantajınıda unutmamak lazım..
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DH Misafiri 7 yıl
instagram da facebook aplikasyonlarından sadece biri olmaya başladı. hayırlı olsun mobixir.com/...
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4Crumby 7 yıl en beğenilen
" Yükleyiciler hem uygulama üzerinden hem de kendi sitesi üzerinden fotoğrafların kullanım haklarını satabiliyor" burda anladigim kadariyla cektigimiz fotolari satabiliyoruz sonucu cikiyor ? Her ne kadar satin alacak insan olmasa da o umitle yasamak bile guzel olabilir :D
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engurlu 7 yıl
500px, google currents te vardi zaten..
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34istanbul34 7 yıl
İnstagramdan başarılı bence.hiç yoktan beğendiğiniz fotoları yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz ;)
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blue_key 7 yıl
bu durumda instagramdan daha verimli olabileceği aşikar
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