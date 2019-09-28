500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları

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Bugün oyuncu donanımları pazarı artık kendi ekonomisini yönetir hale geldi. Oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı, oyuncu faresi, oyuncu fare matı gibi pek çok ekipman profesyonel veya amatör oyuncular tarafından tercih ediliyor. Biz de 500TL seviyesine kadar alınabilecek en iyi oyuncu ekipmanlarını bir araya getirdik.

Oyunculara özel olarak hazırlanmış bu kablolu Razer kulaklık, sesin tam olarak nereden geldiğini anlamanızı ve ona göre tedbir almanızı sağlıyor. Sanal 7.1 surround ses ile desteklenen kulaklık modeli ayrıca çıkarılabilir bir mikrofona da sahip.

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Ödüle doymayan SteelSeries Arctis 3 kablolu oyuncu kulaklığı S1 ses sürücüleri ile temiz ve dengeli bir ses atmosferi oluşturuyor. Uzayabilir ClearCast mikrofon ise arka plan gürültüsünü engelleyebiliyor. Kapak kısmındaki tuşlar ile sesi ve mikrofonu kontrol edebiliyorsunuz.

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ASUS Cerberus Mech RGB kablolu oyuncu klavyesi ödüllü Cerberus serisinin son üyesi ve Kaihua RGB mekanik anahtarları ile 70 milyona varan basış ömrü sunuyor. Sektörde rekor sayılabilecek seviyelerde olan kullanım ömrü yanında canlı RGB aydınlatma ve aynı anda sayısız tuşa bastığınızda bile algılayabilme özelliği ile ASUS Cerberus Mech RGB bu segmentte en iyilerden birisi.

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Logitech G603 Lightspeed oyuncu faresi barındırdığı 2.4GHz Lightspeed kablosuz bağlantı teknolojisi ile 1ms seviyelerinde veri aktarımı sağlıyor ve böylece oyunlarda gecikmelerin önüne geçiyor. HERO sensörü ise 12000DPI seviyesine kadar algılama sağlıyor. 2 adet AA pil ile 1ms modunda 500 saate kadar, 8ms modunda ise 18 aya kadar kullanım süresi sunuyor.

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Logitech G403 Prodigy oyuncu faresi kablolu tarafta alternatif arayanlara hitap ediyor. 2000-12000DPI arasında 5 farklı hassasiyet ayarı yapabilen sensör en iyi enerji verimliliğini hedefliyor. 10 gramlık çıkarılabilir yük sayesinde farenizi tercihinize göre ayarlayabiliyorsunuz. RGB aydınlatma da mevcut.