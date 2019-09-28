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    500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları

    Yeni bir oyuncu sistemi kurmak isteyenler için 500TL altında seyreden en iyi oyuncu kulaklığı, oyuncu faresi ve oyuncu klavyesini sizler için bir araya getirdik.
    2 gün
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları
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    Bugün oyuncu donanımları pazarı artık kendi ekonomisini yönetir hale geldi. Oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı, oyuncu faresi, oyuncu fare matı gibi pek çok ekipman profesyonel veya amatör oyuncular tarafından tercih ediliyor. Biz de 500TL seviyesine kadar alınabilecek en iyi oyuncu ekipmanlarını bir araya getirdik. 

    Razer Electra V2 Oyuncu Kulaklığı

    Oyunculara özel olarak hazırlanmış bu kablolu Razer kulaklık, sesin tam olarak nereden geldiğini anlamanızı ve ona göre tedbir almanızı sağlıyor. Sanal 7.1 surround ses ile desteklenen kulaklık modeli ayrıca çıkarılabilir bir mikrofona da sahip.

     

    500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları
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    SteelSeries Arctis 3 oyuncu kulaklığı

    Ödüle doymayan SteelSeries Arctis 3 kablolu oyuncu kulaklığı S1 ses sürücüleri ile temiz ve dengeli bir ses atmosferi oluşturuyor. Uzayabilir ClearCast mikrofon ise arka plan gürültüsünü engelleyebiliyor. Kapak kısmındaki tuşlar ile sesi ve mikrofonu kontrol edebiliyorsunuz.

     

    500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları
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    ASUS Cerberus Mech RGB oyuncu klavyesi

    ASUS Cerberus Mech RGB kablolu oyuncu klavyesi ödüllü Cerberus serisinin son üyesi ve Kaihua RGB mekanik anahtarları ile 70 milyona varan basış ömrü sunuyor. Sektörde rekor sayılabilecek seviyelerde olan kullanım ömrü yanında canlı RGB aydınlatma ve aynı anda sayısız tuşa bastığınızda bile algılayabilme özelliği ile ASUS Cerberus Mech RGB bu segmentte en iyilerden birisi.

     

     

    500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları
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    Logitech G603 Lightspeed oyuncu faresi

    Logitech G603 Lightspeed oyuncu faresi barındırdığı 2.4GHz Lightspeed kablosuz bağlantı teknolojisi ile 1ms seviyelerinde veri aktarımı sağlıyor ve böylece oyunlarda gecikmelerin önüne geçiyor. HERO sensörü ise 12000DPI seviyesine kadar algılama sağlıyor. 2 adet AA pil ile 1ms modunda 500 saate kadar, 8ms modunda ise 18 aya kadar kullanım süresi sunuyor.

     

    500TL altı en iyi oyuncu ekipmanları
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    Logitech G403 Prodigy

    Logitech G403 Prodigy oyuncu faresi kablolu tarafta alternatif arayanlara hitap ediyor. 2000-12000DPI arasında 5 farklı hassasiyet ayarı yapabilen sensör en iyi enerji verimliliğini hedefliyor. 10 gramlık çıkarılabilir yük sayesinde farenizi tercihinize göre ayarlayabiliyorsunuz. RGB aydınlatma da mevcut.

     



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    Jowiyaga 2 gün en beğenilen
    Fiyatları da yazsaydınız iyi olacakmış.
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    Statistik 28 dk.
    500+500+500 etti 1500 :) nerdeyse AMD 2600 cpu+anakart+ram fiyatı?
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    Serdar 21 sa.
    Hemen üçer beşer alayım bari...
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    al-ozaria 1 gün
    Logitech G 403
    Logitech G 603
    Logitech G 703
    Kronik scroll kaydırma sorunlu serilere sahip fareler. Bu fareleri düşünen alternatiflerine baksın. Bu 3 modelde de kullanılan scroll tuş mekanizması Logitech adına yakışmayacak kadar kalitesizdir. Uzun süreli kullanıcı olarak söylüyorum şansızsanız sizi garantiye git gellerle üzebilirler. Tavsiye etmiyorum.
    Logitech G 603

    Logitech G 703

    Logitech G 403

    Yanıtla +3
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    the_dedektif 1 gün
    Millet 500 paraya sistem topluor
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    hitokiri_johndoesai 22 sa. the_dedektif
    Yok artık. İkinci el bile olsa zor.
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    Jowiyaga 2 gün en beğenilen
    Fiyatları da yazsaydınız iyi olacakmış.
    Yanıtla +10
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