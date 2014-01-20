Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5.2 inçlik Xperia modelinden yeni bilgiler geldi

5 yıl
8,7b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
5.2 inçlik Xperia modelinden yeni bilgiler geldi

Yeni yıla Xperia Z1 amiral gemi modeli ile girmeyi tercih eden Sony'nin bu yıl için hangi cihazları hazırladığı merak konusu. Xperia Z2 adında yeni bir amiral gemi üzerinde çalıştığı iddia edilen Sony'nin Sirius kod adlı modeline ait iddialar gelmeye devam ediyor. 

D6503 model numarası taşıyan cihazın yeni bir amiral gemi modeli olmasından ziyade Xperia ZL modelinin devamı olacağı tahmin ediliyor. Elde edilen bilgilere göre cihazda 5.2 inçlik Full HD bir ekran yer alacakken, ekran butonları nedeniyle dikey boyutun 4.86 inçe kadar düştüğü belirtiliyor. 

Modele Snapdragon 800 MSM8974AB işlemcisi gücünü verirken, Adreno 330 grafik birimi MSM8974AA versiyonuna göre biraz daha hızlı çalışıyor. Modelde 3GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler bulunuyor. 

Kaynaklar modelin arayüzünün de görsellerini sızdırmış durumda. Ancak cihazın piyasaya çıktığında Android 4.2 sürümü ve daha farklı bir arayüz ile geleceği belirtiliyor.

http://www.xperiablog.net/2014/01/20/more-sony-d6503-sirius-details-3gb-ram-1080p-display-msm8974ab-chipset-to-launch-with-kitkat/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
stalker(1979) 5 yıl en beğenilen
HTC one 2 ve sony xperia z2 Full hd Samsung galaxy s5 ve lg g3 2k ekran ile piyasaya çıkacak. HTC ve sony ekranı 2k yapmamakla akıllık etmiş olur. Güney koreliler ekran rakamlarına oynarsa bu sene kaybeder :)
Bu sene snpdragon 805'li full hd ekranlı cepler tam performans ile çalışacağından daha çok tutulacaktır.
HTC one 2 ve sony xperia z2 Full hd Samsung galaxy s5 ve lg g3 2k ekran ile piyasaya çıkacak. HTC ve sony ekranı 2k yapmamakla akıllık etmiş olur. Güney korelil...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade. 5 yıl
Sony'nin eleştirdiğim yönlerinden bir tanesi de bu , ayrım yapmam gerçeği sanal tuş ya da kapasitif tuş diye ikisi de dokunmatik panelin üzerinde ancak madem sanal tuş konumlandırıyorsun niye basma payını bu kadar geniş tutuyorsun ya da neden siyah şeridin üzerine konumlandırıyorsun ? Şeffaf yap o şeridi bulunduğun yere göre renk alsın butonların rengi de bulunduğun yerin rengine zıt renkler alsın sürekli yazılımla halledilebilecek bir şey aslında.
Sony'nin eleştirdiğim yönlerinden bir tanesi de bu , ayrım yapmam gerçeği sanal tuş ya da kapasitif tuş diye ikisi de dokunmatik panelin üzerinde ancak madem sa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 yıl
Güzel telefonlar yapıyorlar ama şu su geçirmezlik şeysi yüzünden o kadar şeyden feragat ediyorlar ki, Sony alasım gelmiyor.

Mesela Sony akıllı telefon almamı sağlayacak şeyler neler olabilir?

Sony, tüm dünyada ses sistemleri ve ses konusundaki öncülüğü ile tanınır. Ses konusunda çok deneyimli bir firmadır. Elimde Sony bir notebook var ve hoparlörü öyle kaliteli ve öyle yüksek ses çıkartıyor ki, "İşte bir notebooktan böyle ses çıkmalı arkadaş" diyorsunuz...

Ama Sony ne yapıyor?

"Su geçirmezlik şeysi..."

Tüm ekranı ve hoparlörün üzerini su geçirmesin diye özel bir korumayla kaplıyorlar. Ses namına bir şey kalmıyor..
Zaten DonanımHaber video incelemelerinde de ekranın üzerindeki kaplama yüzünden sesin az çıktığında bahsedilmişti.

Ayrıca Sony tasarım demek. Cihazın tasarımı güzel.

Ama kendisinden 0.2 inç büyük ekrana sahip LG G2 bile Z1 den küçük.
Yani Sony, bir telefon üretiyor ve kenarlarında öyle çok boşluk bırakıyor ki, 5.2 inç ekranlı bir telefondan daha büyük boyutlarda 5 inç ekranlı bir telefon yapıyor..

Peki su geçirmezlik işe yarıyor mu?

Bütün bunları, kaliteli ve yüksek ses özelliğinden feragat ettiği Su Geçirmezlik ne işe yarıyor?

Sony bu özelliği yağmurda telefonunu rahatça çıkartabilesin, duş yaparken telefon gelirse bakabilesin veya havuzun kenarındayken telefonun suya düşer diye korkmayasın diye yapmış.

Bizim millet ne yapar tahmin edin.

Tabi ki arkadaşlarına "Baaaak, telegfonum nasıl su geçirmiyor" diyip bardağa atıp hava atar.

Sonuç: SIVI TEMASI GARANTİ DIŞI:
Bizim ülkemizde garanti diye bir şey yok ki zaten. Gider orada burada garantisi Genpa vs. değil diye 1250 liraya satılan telefonlara garanti daha iyi olsun diye 1700 lira veririz. Sonuç hep kullanıcı hatasıdır.

sikayetvar.com/...

forum.donanimhaber.com/...

forum.shiftdelete.net/...

sikayet.com/...

E be kardeşim. Madem su geçirince garanti dışı bırakacaksın, insanların gözünde itibar kaybedeceksin, o zaman su geçirmez yapma, daha iyi ses de çıksın...

Bakın insanlar neler diyor:

"Fabrika hatası ya da değil ben SONY e davamı açtım mutluyum, zira tüm sualtı videoları fotoğraf ve reklamlar ile dosya hazırladık, kullanıcı hatam yok, havuza soktum aynen kamera buğu oldu ve gitti...Para falan vermem tamirine, sonuna dek hukuken tüketici hakkımı arayacağım, su geçiren telefonu nasıl su geçirmez diye reklamla satarlar burunlarından getireceğim, böyle bir hakkım var, her fırsatta dile getireceğim, servisi falan beni ilgilendirmez, ütün suya sokuluyor mu telefonda ? EVET. bitmiştir...ben o ürünü suya da sokarım o zaman havuza da kimse de sokamazsın diyemez, benim gibi inatçıya denk geldiler, eninde sonunda hakkımı alacağım."

Bu da başka birisinin ona yazdığı cevap:

"işte olay budur ya..!! Aynı sorunu bende yaşıyorum. 1 hafta önce telefonumla havuzda sadece 20 sn.lik bi video çektikten sonra ön ve arka kamera optiklerinde buharlaşma oldu servise gönderdim ve tabiki sizler gibi aynı cevabı aldım. Şimdi hakem heyetine başvurdum hakkımı her türlü arayacağım. istediği yere kadar götürebilirler bunu.

1.si bu telefon su geçirmezse geçirmezdir! bunun lamı cimi yok! kimyasala sokmadık,denize dahi sokmadık tuzlu su olduğu için. Hvuz suyu bu ya.. reklamlar afişler ilanlar yaydınız dört bir tarafa. reklamla aldatmaya girer ve o da ayrı bir dava konusudur aslında.

2.si kapaklar kapalı mıydı gibi gereksiz sorular gördüm okudukça. Telefonu suya sokarken NOTER mi çağırsaydık? Ya da ikinci bir telefonla video çekip, "bakın telefonu suya sokuyorum ve kapakları da kapalı" mı deseydik arkadaşlar böyle bişey mi var?

Ben telefonumu gerçekten çok severek kullaıyordum ama bunca sorun,bunca sıkıntı,bunca şikayetten sonra tekrar kullanır mıyım bilmiyorum.. Şu Tüketici haklarıyla ilgili sürecin sonunda lehime bir karar çıkarsa (ki inşallah öyle olur), telefonun bedelini alıp başka bir cihaz bakmayı düşünüyorum çünkü o meşhur dünyaca ünlü Sony markası beni gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğrattı..."

En iyisi siz şurayı bir okuyun bakın neler var görün. Umarım Sony bu salak su geçirmezlik şeysini bırakır. Hem kendi imajına zarar vermez hem de ekran ve ses kalitesini de arttırır...

forum.shiftdelete.net/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgokhanozen 5 yıl
Apple gibi senede 1 veya 2 telefon çıkarsalar daha iyi olacak her konudan ama nerde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
sony sağlam geliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 5 yıl
6 Ayda bir model çıkarıyor diyorsunuz ancak pazara en erken 10-12 ay arasında giriyor. Modeli erken tanıttı diye boğuluyorsanız o başka ancak bu normal değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 5 yıl
tek handikapı Sony'nin, ekran türünün başarısızlığı ve batarya perfoormasına hiç bir yükleme geliştirme yapmamaları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
sony full HD'den devam ederse s5'in satış hedefleri suya düşer

telefon almak için hiçbir zaman ideal zaman olmayacak boşuna heves peşinde koşmayın.telefonunuzu 2 sene kullanın.neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve o zaman piyasayı araştırmaya başlayın.yoksa 6 aydabir daha çekici gelen bir telefon çıkıyor.bunun sonu yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Beklentiler karşılanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan262626 5 yıl
Teknolojiye Yetişemiyoruz 1 Yılda Kim Bilir Kaç Tane Telefon Çıktı Hangi Birini Alacağımızı Şaşırdık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sağlam özelliklerle geliyor 4k video falan var 4.4.2 arayüzü sızdı
xperiaplatform.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
ZL'nin devamı bir modelse yine global satışı olmaz büyük ihtimal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
Büyük ihtimalle ZL'nin devamı olacaktır arkadaşın dediği gibi, haberde de geçiyor, bu durumda global pazardaki aktifliği tartışılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 5 yıl
şimdi telin z1den artısı nedir? 3 cigolayt ram için mi yeni model amiral gemi çıkarıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 5 yıl
Rem olayini adamlar 3e cekti. Cok merak ediyorum kaca kadar cikacaklar bakalim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
5.2 standardı iyice tutuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mansurmarsak 5 yıl
Sony adam gibi bir IPS ekran kullanmadığı sürece sony almam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8686 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve xperia z2
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Sony Xperia Z1 Compact, Nokia Lumia 1520, LG G Flex ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim