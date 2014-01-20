5.2 inçlik Xperia modelinden yeni bilgiler geldi





Yeni yıla Xperia Z1 amiral gemi modeli ile girmeyi tercih eden Sony'nin bu yıl için hangi cihazları hazırladığı merak konusu. Xperia Z2 adında yeni bir amiral gemi üzerinde çalıştığı iddia edilen Sony'nin Sirius kod adlı modeline ait iddialar gelmeye devam ediyor.





D6503 model numarası taşıyan cihazın yeni bir amiral gemi modeli olmasından ziyade Xperia ZL modelinin devamı olacağı tahmin ediliyor. Elde edilen bilgilere göre cihazda 5.2 inçlik Full HD bir ekran yer alacakken, ekran butonları nedeniyle dikey boyutun 4.86 inçe kadar düştüğü belirtiliyor.





Modele Snapdragon 800 MSM8974AB işlemcisi gücünü verirken, Adreno 330 grafik birimi MSM8974AA versiyonuna göre biraz daha hızlı çalışıyor. Modelde 3GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler bulunuyor.





Kaynaklar modelin arayüzünün de görsellerini sızdırmış durumda. Ancak cihazın piyasaya çıktığında Android 4.2 sürümü ve daha farklı bir arayüz ile geleceği belirtiliyor.

http://www.xperiablog.net/2014/01/20/more-sony-d6503-sirius-details-3gb-ram-1080p-display-msm8974ab-chipset-to-launch-with-kitkat/