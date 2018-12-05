Xiaomi çift yönlü ZMI Aura şarj istasyonunu duyurdu

Taşınabilir şarj istasyonları konusunda en beğenilen firmaların başında gelen Xiaomi, iştirakleri üzerinden de yeni ürün çıkarmaya devam ediyor. Yeni tanıtılan ZMI Aura Two-Way hızlı şarj istasyonu buna son örnek.

Xiaomi ZMI Aura Two-Way özellikleri ve fiyatı

20000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan ZMI Aura Two-Way şarj istasyonu iki adet tam boy USB, bir adet microUSB ve bir adet de USB Tip-C bağlantısı barındırıyor. Gövde polikarbonat alaşımdan imal edilirken geri dönüştürülebilir materyaller kullanılmış.

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27W enerji aktarımı ile hızlı şarj desteği sunan istasyon aynı anda kendisini de şarj edebiliyor. Bunun için microUSB veya USB Tip-C portundan birisini kullanmanız yeterli. Ayrıca şarj verimliliği konusunda da birtakım iyileştirmeler de barındırıyor.

İstasyon üzerinde batarya yüzdesini gösteren LED bildirim yüzeyle uyum sağlıyor ve kapalı olduğu zamanlarda sırıtmıyor. Xiaomi ZMI Aura Two-Way şarj istasyonu 29$ fiyat etiketine sahip.