5G mobil iletişim standardında güvenlik açıkları ortaya çıktı

Information Security Group'dan (ISG) araştırmacı ekip gelecek 5G mobil iletişim standardını kapsamlı bir güvenlik analizine tabi tuttular. Sonuç: veri koruma, önceki standartlar 3G ve 4G ile karşılaştırıldığında geliştirildi. Ancak, güvenlik açıkları hala mevcut.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi, ortalama beş milyar insan, her gün akıllı telefonlarını veya diğer mobil cihazlarını kullanarak mesajlaşma, arama, fotoğraf paylaşımı, alışveriş ve ödemeler gibi birçok işini pratik bir şekilde hallediyor. Mobil sağlayıcılar için bu pazar inanılmaz kârlı olsa da, bu pastadan pay kapmak isteyen sadece kendileri değil. Zira korsanlar en ufak bir hatayı bile değerlendirme peşindeler.

Kritik hatalar var

Beşinci ve en yeni mobil iletişim standardı, kullanıcılara eskisinden çok daha fazla güvenlik vaat ediyor. Ancak ne kadar güvenli? İşte bu sorunun yanıtını Information Security Group'tan profesör David Basin şu şekilde yanıtladı: "Güvenlik protokolü doğrulama aracı Tamarin yardımıyla, belirtilen güvenlik amaçlarını dikkate alarak 5G protokolünü sistematik olarak inceledik. Tamarin, bu araştırma grubunda son sekiz yıl içinde geliştirilmiş ve kriptografik protokolleri analiz etmede en etkili araçlardan biridir. Araç, 3GPP tarafından belirlenen güvenlik hedeflerine ulaşmak için gereken minimum güvenlik varsayımlarını otomatik olarak belirler. Tamarin, 5G standardının güvenlik anlamında yetersiz olduğunu ve kritik açıklar barındırdığını bize gösterdi."

https://arxiv.org/abs/1806.10360

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Dahagelecekte 5G kullanıcıları için tehlikeli olabileceğini düşündüklerini belirten David Basin, 5G teknolojisinin güvenliği içinyürütüldüğünü de sözlerine ekledi.