Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5G mobil iletişim standardında güvenlik açıkları ortaya çıktı

Information Security Group (ISG) araştırmacıları 5G mobil iletişim standardında güvenlik açıklarını ortaya çıkardılar. Anlaşılan o ki 5G teknolojisinin hâlâ iyileştirilmesi gerekiyor.
7 ay
6,5b
1
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Information Security Group'dan (ISG) araştırmacı ekip gelecek 5G mobil iletişim standardını kapsamlı bir güvenlik analizine tabi tuttular. Sonuç: veri koruma, önceki standartlar 3G ve 4G ile karşılaştırıldığında geliştirildi. Ancak, güvenlik açıkları hala mevcut.
Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi, ortalama beş milyar insan, her gün akıllı telefonlarını veya diğer mobil cihazlarını kullanarak mesajlaşma, arama, fotoğraf paylaşımı, alışveriş ve ödemeler gibi birçok işini pratik bir şekilde hallediyor. Mobil sağlayıcılar için bu pazar inanılmaz kârlı olsa da, bu pastadan pay kapmak isteyen sadece kendileri değil. Zira korsanlar en ufak bir hatayı bile değerlendirme peşindeler.

Kritik hatalar var

Beşinci ve en yeni mobil iletişim standardı, kullanıcılara eskisinden çok daha fazla güvenlik vaat ediyor. Ancak ne kadar güvenli? İşte bu sorunun yanıtını Information Security Group'tan profesör David Basin şu şekilde yanıtladı: "Güvenlik protokolü doğrulama aracı Tamarin yardımıyla, belirtilen güvenlik amaçlarını dikkate alarak 5G protokolünü sistematik olarak inceledik. Tamarin, bu araştırma grubunda son sekiz yıl içinde geliştirilmiş ve kriptografik protokolleri analiz etmede en etkili araçlardan biridir. Araç, 3GPP tarafından belirlenen güvenlik hedeflerine ulaşmak için gereken minimum güvenlik varsayımlarını otomatik olarak belirler. Tamarin, 5G standardının güvenlik anlamında yetersiz olduğunu ve kritik açıklar barındırdığını bize gösterdi."
5G mobil iletişim standardında güvenlik açıkları ortaya çıktı
Daha sofistike izleme cihazlarının gelecekte 5G kullanıcıları için tehlikeli olabileceğini düşündüklerini belirten David Basin, 5G teknolojisinin güvenliği için ortak çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

https://arxiv.org/abs/1806.10360 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Stephen Hawking'in son bilimsel çalışması yayımlandı 7 ay Kötü amaçlı bir mesaj PlayStation 4'leri çökertiyor 7 ay DRAM ve NAND flash bellek fiyatları düşüşünü sürdürecek 7 ay Samsung'un ilk fason üretim telefonunun görüntüleri internete düştü 7 ay Google, Chrome'un Android versiyonuna keşfet özelliğini getiriyor 7 ay Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı 7 ay HTC'nin blockchain telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 7 ay RTX 2070, GTX 1080’den hızlı olacak 7 ay Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı 7 ay Google reklamında kripto para göndermesi 7 ay Xiaomi Mi 6S Geekbench’de görüntülendi 7 ay Cooler Master dünyanın ilk analog tuş takımını duyurdu 7 ay Blockchain Türkiye Platformu resmen faaliyetlerine başladı 7 ay Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo günlük 30 milyon aramaya ulaştı 7 ay Sınırları zorlayan anakart | Asus ROG Dominus Extreme 7 ay Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor 7 ay Aladdin ve Sihirli lambası geri dönüyor 7 ay Apple, iPhone XR modeline özel şeffaf kılıf satacak 7 ay Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor 7 ay Black Panther 2 için hazırlıklara başlandı 7 ay GÖRÜNTÜLENEN 5G mobil iletişim standardında güvenlik açıkları ortaya çıktı Sonraki Sahte Flash Player güncellemesi, kripto para madenciliği yapıyor 7 ay Audi ve Huawei otonom araç üretimi için güçlerini birleştirdi 7 ay Twitter'a veri toplama soruşturması açıldı 7 ay Apple, çalışanlarına LIDAR sensörü taktı 7 ay 2019 BMW X7'nin ilk teaser görüntüsü yayınlandı 7 ay Cooler Master Hyper 212 soğutucu serisi yenilendi 7 ay FinCEN:"İran, ambargoları aşmak için kripto paraları kullanıyor." 7 ay Akıllı telefonunuz işe gidip gelmenizi daha az stresli hale getirebilir 7 ay Dünyanın en uzun ticari uçuşu başarıyla gerçekleştirildi 7 ay Facebook Messenger’a gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor 7 ay Yeni iPad Pro, kulaklık girişinin kaldırılması ile daha ince olacak 7 ay Uber, sürücüleri şirket hissesiyle ödüllendirmek istiyor 7 ay Samsung’un kapaklı amiral gemisi cihazı W2019 TENAA’da listelendi 7 ay Haftaya BİM mağazalarında Galaxy J7 Prime, A101 mağazalarında Galaxy J2F modelleri var 7 ay Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog 7 ay Taylandlı dolandırıcı yakalandı 7 ay 96 katmanlı NAND bellekler ilk olarak mobil cihazlara geliyor 7 ay Lisans gerektirmeyen kişisel hava aracı BlackFly, gelecek yıl satışa sunulacak 7 ay Huawei özel bir SD kart formatına geçiş yapıyor 7 ay Yeni nesil iPad Pro'nun detayları netleşiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim