5G özellikli Huawei Mate X, TENAA onayı aldı

5G özellikli Huawei Mate X, Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı. Katlanabilir telefonun Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. TAH-AN00 model numaralı cihaz 161.3 x 146.2 x 11 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 287 gram.

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Katlanabilir telefon, 2480 x 2200 piksel çözünürlükte 8 inç OLED ekrana sahip. TENAA listesi, 6.6 inç büyüklüğündeki ikinci AMOLED ekran dışında hiçbir detay içermiyor. Pil kapasitesinin ise 4.400 mAh olduğunu belirtelim.

Mate X gücünü Kirin 980 yonga setinden alıyor. TENAA kaydına bakılırsa cihaz 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama gibi seçeneklerle gelebilir.

Dörtlü arka kamera sistemi

Kutudan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzü ile çıkacak Huawei Mate X 5G, daha fazla hafızaya ihtiyaç duyanlar için 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği de sunacak.

Mate X'te selfie kamerası yok. Arka panelinde 40 megapiksel ana sensör + 16 megapiksel ultra geniş açılı lens + 8 megapiksel telefoto kamera ve 3D ToF sensörü içeren dörtlü kamera sistemi mevcut. Parmak izi tarayıcısı ise yan tarafında bulunuyor. Cihaz, 55 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=igrNcMUMc%2bq%2bsrdOvARN1Dezk3%2fe7VLz