Kim Nerede? 122 Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir 64 Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var 56 GM 9 Pro Android Q ile karşınızda
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5G özellikli Huawei Mate X, TENAA onayı aldı

Huawei ilk katlanabilir telefonu olan Mate X'i geçtiğimiz Şubat ayında tanıtmıştı. 5G bağlantısını destekleyen telefon Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı.
24 dk.
89
25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
5G özellikli Huawei Mate X, Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı. Katlanabilir telefonun Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. TAH-AN00 model numaralı cihaz 161.3 x 146.2 x 11 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 287 gram.
Ayrıca Bkz. "Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri"
Katlanabilir telefon, 2480 x 2200 piksel çözünürlükte 8 inç OLED ekrana sahip. TENAA listesi, 6.6 inç büyüklüğündeki ikinci AMOLED ekran dışında hiçbir detay içermiyor. Pil kapasitesinin ise 4.400 mAh olduğunu belirtelim.
Mate X gücünü Kirin 980 yonga setinden alıyor. TENAA kaydına bakılırsa cihaz 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama gibi seçeneklerle gelebilir.

Dörtlü arka kamera sistemi

Kutudan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzü ile çıkacak Huawei Mate X 5G, daha fazla hafızaya ihtiyaç duyanlar için 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği de sunacak.
Mate X'te selfie kamerası yok. Arka panelinde 40 megapiksel ana sensör + 16 megapiksel ultra geniş açılı lens + 8 megapiksel telefoto kamera ve 3D ToF sensörü içeren dörtlü kamera sistemi mevcut. Parmak izi tarayıcısı ise yan tarafında bulunuyor. Cihaz, 55 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=igrNcMUMc%2bq%2bsrdOvARN1Dezk3%2fe7VLz Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 24 dk. GÖRÜNTÜLENEN 5G özellikli Huawei Mate X, TENAA onayı aldı Sonraki Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir 1 sa. Ubisoft CEO'su açıkladı: Oyunlarımızı Google Stadia'ya taşımak maliyeli olmayacak 2 sa. Xiaomi, Black Shark 2 Pro'nun tanıtım tarihini açıkladı 2 sa. Apollo 11 görevi, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ile yeniden hayat buldu 3 sa. Huawei’nin Android’den vazgeçmeye niyeti yok 4 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var 5 sa. The Witcher dizisinden ilk fragman geldi 6 sa. Google Stadia Pro ile her ay bir oyun bedava verilecek 7 sa. Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri 8 sa. Twitter kullanım dışı Tweet’lere açıklama ekleyecek 9 sa. Gigabyte X570 Aorus Xtreme ve Silahşörleri 19 sa. GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir 20 sa. Netflix, mobil aboneliğini uygulamaya başlayacak 20 sa. Anakartlara AMD AGESA güncellemesi geri çekildi 21 sa. MSI 32 MB EEPROM hafızalı anakartlarını duyurdu 21 sa. Editör ve oyuncu olarak tercihim "Asus ROG Swift PG278QR incelemesi" 21 sa. Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R 22 sa. Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı 23 sa. Microsoft yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti 23 sa. La Casa De Papel senaristi açıkladı: "Ankara isminde karakter eklemeyi düşündük" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kıbrıs giriş-çıkışıyla iPhone kaydettirmek?
DH Forum
Pokemon GO'ya Gelen Yeni Güncelleme İle Pokemon'ların Güçlerin...
Bölüm Sonu Canavarı
Dragon Ball Xenoverse 2'nin Oynaması Ücretsiz Versiyonu Ninten...
Bölüm Sonu Canavarı
IMEİ Kayıt Ücreti 1500 TL Olmuş Hayırlı Olsun
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim