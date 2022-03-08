Yeni iPhone tanıtılıyor: Apple etkinliğiyle 21:00'de canlı yayındayız

Apple alıştığımız gibi bu akşam yeni etkinliğiyle saat 21:00'de karşımıza çıkacak. Cem Sünbül de aynı saatte canlı yayın ile etkinlikteki gelişmeleri sizlere aktaracak. Saat 21:00'de canlı yayınımıza bekliyoruz.

iPhone SE 3'ün teknik özellikleri sızdırıldı 4 gün önce eklendi

Bu akşamki Apple etkinliğinde en öne çıkan ürünün yeni iPhone olması bekleniyor. Daha önceden çıkan bilgilere göre Apple'ın bu akşam iPhone SE 3'ü ve iPad Air'i duyurması bekleniyor.

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Apple etkinliğiyle 21:00'de canlı yayındayız