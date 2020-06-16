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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS ROG Phone 3 özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı: Hız aşırtmalı Snapdragon 865 geliyor

    ASUS'un oyunculara yönelik yeni nesil akıllı telefonu ROG Phone 3, TENAA sertifikasıyla özelliklerini ve tasarımını ele verdi. Hız aşırtmalı Snapdragon 865, 16 GB RAM, 5800 mAh pil, 144Hz ekran...
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    ASUS ROG Phone 3 özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı: Hız aşırtmalı Snapdragon 865 geliyor
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    ASUS'un oyunculara yönelik yeni nesil akıllı telefonu ROG Phone 3, Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA veritabanında ortaya çıktı. Daha önceki ASUS ROG Phone 3 sızıntılarını doğrular nitelikteki sertifika, telefonun özelliklerini ve tasarımını gözler önüne sererken, Snaprdagon 865'in hız aşırtmalı bir sürümünün de yolda olduğunu ortaya çıkardı. 

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    ASUS ROG Phone 3 özellikleri nasıl olacak?

    2340×1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 144Hz tazeleme hızına sahip 6.59 inç büyüklüğündeki OLED ekran üzerine kurulacak olan telefon, gücünü Snapdragon 865'in hız aşırtmalı bir sürümünden alacak. TENAA veritabanındaki ve AnTuTu testindeki bilgilere göre; normalde 2.84Ghz hızında çalışan yüksek performans çekirdeği, 3.09GHz saat hızına yükseltilmiş.

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    AnTuTu puanı 646.310 olan ASUS ROG Phone 3, bu skorla OPPO Find X2 Pro'nun önüne geçerek zirvenin yeni sahibi olmayı başarıyor. Sonuçlar CPU'daki saat frekakans artışının rakamlara pek yansımadığını gösterirken, GPU tarafında ise diğer Snapdragon 865'li telefonlara kıyasla %13 daha iyi performans kaydedilmiş durumda. 

    Hız aşırtmalı Snapdragon 865 duyurulabilir

    Hız aşırtmalı bu işlemcinin adına dair herhangi bir bilgi bulunmazken, Qualcomm tarafı geçtiğimiz yıl olduğu gibi Snapdragon 865'e de "plus" takısı ekleyerek bu yongayı Snapdragon 865+ olarak lanse edebilir. Bu noktada şirketin 17 Haziran'da bir etkinlik düzenleyeceğini biliyoruz. Snapdragon 865'in hız aşırtılmış sürümünün de bu etkinlikte duyurulması ihtimalller dahilinde. 

    Telefonun ortaya çıkan diğer özelliklerinden devam edecek olursak; TENAA veritabanındaki bilgiler, ASUS ROG Phone 3'ün ihiyaç duyduğu enerjiyi 30W hızında şarj olabilen 5800 mAh kapasiteli bataryadan karşılayacağını ortaya koyuyor. 

    ASUS ROG Phone 3 özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı: Hız aşırtmalı Snapdragon 865 geliyor
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    8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama opsiyonlarına sahip olacak olan akıllı telefon, üçlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Ana kameranın 64 MP, ikinci kameranın 13 MP çözünürlüğünde olduğu bilinse de üçüncü kameraya dair bir bilgi ne yazık ki mevcut değil. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerasının yer alacağını biliyoruz. 

    171 × 78 × 9.85 mm ebatlarında ve 240 gram ağırlığında olacak ROG Phone 3, yüksek performansın korunması ve daha iyi bir termal ısı başarımı için sıvı soğutma çözümüne ev sahipliği yapacaktır diye tahmin ediliyor. Güvenlik tarafında da telefonun ekrana gömülü parmak sensörüne ve Iris tarayıcıya ev sahipliği yapacağı biliniyor. Telefonun tanıtımına ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmazken, tahminler temmuz ayını işaret ediyor. 



    https://www.gsmarena.com/asus_rog_3_specs_and_photos_appear_in_tenaa_antutu_run_reveals_overclocked_snapdragon_865_-news-43782.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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