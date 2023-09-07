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    Anlık Bildirim

    iPhone 17, Apple'ın 5G modemini kullanan ilk model olabilir

    Tedarik zinciri analisti Kuo'ya göre, Apple, 2025'ten itibaren iPhone'larda Qualcomm yerine kendi 5G modemini kullanmayı planlıyor. iPhone 17 veya SE, ilk modeller arasında olabilir.
    2025 iPhone 17 Apple 5G modem Tam Boyutta Gör
    Apple’ın beş yılı aşkın süredir kendi modemini üretmeyi planladığı, 2019’da Intel’in akıllı telefon modem işinin çoğunluğunu satın aldığı biliniyordu. Ünlü analiste göre Apple, 2025 itibarıyla artık Qualcomm’dan modem almayı bırakacak; kendi tasarladığı modemleri telefonlarına dahil edecek.

    2025 iPhone'ları Apple 5G modemini kullanacak

    Temmuz ayında 4. nesil iPhone SE’nin seri üretiminin 2025 yılına kadar ertelendiği, dolayısıyla Apple tarafından tasarlanan 5G modemi kullanacak ilk iPhone olma ihtimalinin mevcut olduğu bildirilmişti. Apple’ın kendi modemine geçişi yeni iPhone SE ile olabileceği gibi iPhone 17 ile de olabilir. Kesin olarak, 12 Eylül’de tanıtılacak iPhone 15 ve gelecek yıl iPhone 16 modelleri Qualcomm’un modemlerini kullanmaya devam edecek.

    Apple’ın 5G modemleri hakkında henüz bir bilgi yok; Qualcomm’un 5G çiplerine kıyasla ne gibi iyileştirmeler ve faydalar getirecek bilinmiyor. Apple’ın üretim maliyetlerinden tasarruf etmek ve güç verimliliğini artırmak için kablosuz ve hücresel çipleri birleştirmeyi düşündüğü bildiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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