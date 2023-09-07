Tam Boyutta Gör Apple’ın beş yılı aşkın süredir kendi modemini üretmeyi planladığı, 2019’da Intel’in akıllı telefon modem işinin çoğunluğunu satın aldığı biliniyordu. Ünlü analiste göre Apple, 2025 itibarıyla artık Qualcomm’dan modem almayı bırakacak; kendi tasarladığı modemleri telefonlarına dahil edecek.

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2025 iPhone'ları Apple 5G modemini kullanacak

Temmuz ayında 4. nesil iPhone SE’nin seri üretiminin 2025 yılına kadar ertelendiği, dolayısıyla Apple tarafından tasarlanan 5G modemi kullanacak ilk iPhone olma ihtimalinin mevcut olduğu bildirilmişti. Apple’ın kendi modemine geçişi yeni iPhone SE ile olabileceği gibi iPhone 17 ile de olabilir. Kesin olarak, 12 Eylül’de tanıtılacak iPhone 15 ve gelecek yıl iPhone 16 modelleri Qualcomm’un modemlerini kullanmaya devam edecek.

Apple’ın 5G modemleri hakkında henüz bir bilgi yok; Qualcomm’un 5G çiplerine kıyasla ne gibi iyileştirmeler ve faydalar getirecek bilinmiyor. Apple’ın üretim maliyetlerinden tasarruf etmek ve güç verimliliğini artırmak için kablosuz ve hücresel çipleri birleştirmeyi düşündüğü bildiriliyor.

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iPhone 17, Apple'ın 5G modemini kullanan ilk model olabilir