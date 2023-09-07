iPhone 17, Apple'ın 5G modemini kullanan ilk model olabilir

2025 iPhone'ları Apple 5G modemini kullanacak
Temmuz ayında 4. nesil iPhone SE’nin seri üretiminin 2025 yılına kadar ertelendiği, dolayısıyla Apple tarafından tasarlanan 5G modemi kullanacak ilk iPhone olma ihtimalinin mevcut olduğu bildirilmişti. Apple’ın kendi modemine geçişi yeni iPhone SE ile olabileceği gibi iPhone 17 ile de olabilir. Kesin olarak, 12 Eylül’de tanıtılacak iPhone 15 ve gelecek yıl iPhone 16 modelleri Qualcomm’un modemlerini kullanmaya devam edecek.
Apple’ın 5G modemleri hakkında henüz bir bilgi yok; Qualcomm’un 5G çiplerine kıyasla ne gibi iyileştirmeler ve faydalar getirecek bilinmiyor. Apple’ın üretim maliyetlerinden tasarruf etmek ve güç verimliliğini artırmak için kablosuz ve hücresel çipleri birleştirmeyi düşündüğü bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.