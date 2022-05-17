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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’deki 5G ve fiber internet çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fiber internetin yaygınlaşması için 2023 sonunu işaret etti ancak 5G hakkında tarih bilgisi vermedi.

5G’de yerli teknolojilerin önemine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Sayan, şunları söyledi:

“Türkiye'nin 4,5G'de yerlilik, millilik oranını yüzde 30'a çıkardık. Biz 5G'yi de sadece kullanan değil yerli ve milli imkanlarla teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalışıyoruz. Coğrafyamız da haberleşme altyapılarının yerli ve milli olmasının kritikliğini bize göstermiştir.”

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Fiber internet konusunda ise 2023 sonuna kadar her evde 100 Mbps hızında internetin olmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Sayan, “Fiber internetin bütün evlere ve mahallelere gitmesini istiyoruz. 2023 sonu hedefimiz her hanede 100 megabit/saniye internetin olması. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ve dijital dönüşüm bizi çepeçevre kucaklıyor. Fiber uzunluğumuz 471 bin kilometre. İnternet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 204 gigabayta ulaştı.” dedi. Sayan'ın bu hedefi imkansız görünüyor. Umarız yakın zamanda fiber altyapı çalışmaları hızlanır.

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Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G ve fiber internet açıklaması