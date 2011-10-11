5-satır QWERTY klavye donanımına sahip Samsung Stratosphere resmiyet kazandı

Hakkında onlarca söylenti ortaya çıkan Samsung Stratosphere nihayet Verizon Wireless aracılığıyla resmiyet kazandı. 13 Ekim tarihinden itibaren, 2 yıllık sözleşme karşılığında, 199.99$'a satılması (50$ mail-in-rebate indirimi söz konusu) planlanan akıllı telefon, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ile 5-satır kızaklı QWERTY klavye donanımını bir araya getiriyor.



1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan akıllı telefon, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana, 4 GB dahili flash belleğe, microSD kart girişine (kutu içeriğinde 4 GB'lık kart mevcut), 5 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı kameraya, 480p video kayıt özelliğine, 1.3 megapiksel ön kameraya, Bluetooth'a, GPS'e, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına ve LTE (Long-Term Evolution) desteğine ev sahipliği yapıyor.

