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5-satır QWERTY klavye donanımına sahip Samsung Stratosphere resmiyet kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,4b
1
12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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5-satır QWERTY klavye donanımına sahip Samsung Stratosphere resmiyet kazandı
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Hakkında onlarca söylenti ortaya çıkan Samsung Stratosphere nihayet Verizon Wireless aracılığıyla resmiyet kazandı. 13 Ekim tarihinden itibaren, 2 yıllık sözleşme karşılığında, 199.99$'a satılması (50$ mail-in-rebate indirimi söz konusu) planlanan akıllı telefon, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ile 5-satır kızaklı QWERTY klavye donanımını bir araya getiriyor.
1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan akıllı telefon, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana, 4 GB dahili flash belleğe, microSD kart girişine (kutu içeriğinde 4 GB'lık kart mevcut), 5 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı kameraya, 480p video kayıt özelliğine, 1.3 megapiksel ön kameraya, Bluetooth'a, GPS'e, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına ve LTE (Long-Term Evolution) desteğine ev sahipliği yapıyor.
5-satır QWERTY klavye donanımına sahip Samsung Stratosphere resmiyet kazandı
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Patria o Muerte 7 yıl
türkiye'ye ne zaman gelir ?
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djisis 8 yıl
die_caprio
zerocontrol Forumda bir arkadaş vardı qwerty klavyelerin 4 satır olmasından muzdarip onun ve benim için iyi bir haber
adam 5 satır klavye diye diye tanınmış ya
bende biliyorum onu

Geldim geldim arkadaşlar,
Yorumları okumadan habere bakınca "aha tamda böyle bir şey istiyordum" dedim, bir baktım herkes beni çekiştirmiş :D
Benim için süper alet,
Türkiye de takipteyim,
Elimdeki HTC Wildfire S'i almak isteyen pm atsın :D
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Kampec 8 yıl
Galaxy 551'den sonra iyi bir yükseltme olur. Türkiye'ye gelirse almayı düşünüyorum..
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sertacarslan 8 yıl
TheLoft
sertacarslan HTC iki sene önce buna benzeyen (ama daha karizmatik) Desire Z diye bir model çıkarmıştı, şu an 750 lira civarına bulunabiliyor garantili olarak. Iphone4s fiyatına bunu kim alır ki?
199 Dolar a iphone 4s bulursan dünya üzerinde, bir tane de bana alırmısın lütfen? Bulabilirsen ben sana 299 Dolar vereyim 100 dolar da sana kalsın olmazmı?

Yazdıklarımdan ne anladın bilmiyorum, haberde yazan bu cihazın kontratlı fiyatının 199 USD, indirimle 149 USD olacağı ki iPhone 4s'i de kontratlı olarak aynı fiyata hatta daha ucuzuna alabiliyor aynı operatörün kullanıcıları.
Her yoruma yorum yapmak için atlamadan önce haberi de bir kez okuyun derim...
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TheLoft 8 yıl
sertacarslan

HTC iki sene önce buna benzeyen (ama daha karizmatik) Desire Z diye bir model çıkarmıştı, şu an 750 lira civarına bulunabiliyor garantili olarak. Iphone4s fiyatına bunu kim alır ki?


199 Dolar a iphone 4s bulursan dünya üzerinde, bir tane de bana alırmısın lütfen? Bulabilirsen ben sana 299 Dolar vereyim 100 dolar da sana kalsın olmazmı?
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nakruf34 8 yıl
5 satır QWERTY klavyesiyle şık tasarım :)
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sertacarslan 8 yıl
HTC iki sene önce buna benzeyen (ama daha karizmatik) Desire Z diye bir model çıkarmıştı, şu an 750 lira civarına bulunabiliyor garantili olarak. Iphone4s fiyatına bunu kim alır ki?
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Druigard 8 yıl
kurcalamak için sabırsızlanıyorum
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saijero 8 yıl
tuş dizilimi gerçekten iyi olmuşa benziyor boyutları ile kıyaslanınca basmak için pekte küçük değil gibi :) ben kullanmadım bilmiyorum ama zor olsa gerek küçücük tuşlara basmak gele benim gibi iri yarı adamlar için :)
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turbo-powwer 8 yıl
zerocontrol
Forumda bir arkadaş vardı qwerty klavyelerin 4 satır olmasından muzdarip onun ve benim için iyi bir haber

Evet bir arkadaş sürekli yakınıyordu gözü aydın :)
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zerocontrol 8 yıl
Forumda bir arkadaş vardı qwerty klavyelerin 4 satır olmasından muzdarip onun ve benim için iyi bir haber
1 Yanıt Yanıtla +2
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die_caprio 8 yıl zerocontrol
zerocontrol

Forumda bir arkadaş vardı qwerty klavyelerin 4 satır olmasından muzdarip onun ve benim için iyi bir haber

adam 5 satır klavye diye diye tanınmış ya
bende biliyorum onu
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