5-satır QWERTY klavye donanımına sahip Samsung Stratosphere resmiyet kazandı

Haber Editörü
Hakkında onlarca söylenti ortaya çıkan Samsung Stratosphere nihayet Verizon Wireless aracılığıyla resmiyet kazandı. 13 Ekim tarihinden itibaren, 2 yıllık sözleşme karşılığında, 199.99$'a satılması (50$ mail-in-rebate indirimi söz konusu) planlanan akıllı telefon, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ile 5-satır kızaklı QWERTY klavye donanımını bir araya getiriyor.
1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan akıllı telefon, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED ekrana, 4 GB dahili flash belleğe, microSD kart girişine (kutu içeriğinde 4 GB'lık kart mevcut), 5 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı kameraya, 480p video kayıt özelliğine, 1.3 megapiksel ön kameraya, Bluetooth'a, GPS'e, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına ve LTE (Long-Term Evolution) desteğine ev sahipliği yapıyor.
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Geldim geldim arkadaşlar,
Yorumları okumadan habere bakınca "aha tamda böyle bir şey istiyordum" dedim, bir baktım herkes beni çekiştirmiş :D
Benim için süper alet,
Türkiye de takipteyim,
Elimdeki HTC Wildfire S'i almak isteyen pm atsın :D
Yazdıklarımdan ne anladın bilmiyorum, haberde yazan bu cihazın kontratlı fiyatının 199 USD, indirimle 149 USD olacağı ki iPhone 4s'i de kontratlı olarak aynı fiyata hatta daha ucuzuna alabiliyor aynı operatörün kullanıcıları.
Her yoruma yorum yapmak için atlamadan önce haberi de bir kez okuyun derim...
199 Dolar a iphone 4s bulursan dünya üzerinde, bir tane de bana alırmısın lütfen? Bulabilirsen ben sana 299 Dolar vereyim 100 dolar da sana kalsın olmazmı?
Evet bir arkadaş sürekli yakınıyordu gözü aydın :)
adam 5 satır klavye diye diye tanınmış ya bende biliyorum onu