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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6.1 inç HD+ Max Vision ekranlı Moto E6 Plus duyuruldu

Lenovo bünyesindeki Motorola, IFA 2019 kapsamında yeni bir E serisi telefon tanıttı. 6.1 inç ekran ve çift arka kameraya sahip Moto E6 Plus, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola, IFA 2019 teknoloji fuarında One Zoom modelini tanıtmakla kalmadı aynı zamanda giriş seviyesi Moto E6 Plus'a da resmiyet kazandırdı. Bütçe dostu telefon uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Moto E6 Plus Özellikleri

Cihaz damla çentikli 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan Moto E6 Plus'ın 2 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ile donatılmış iki farklı versiyonu var. Ayrıca microSD kart yuvası da bulunuyor.
6.1 inç HD+ Max Vision ekranlı Moto E6 Plus duyuruldu
Akıllı telefonun arka tarafında 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi mevcut. Önde ise 8 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. Cihazın kutudan Android 9 Pie işletim sistemiyle çıktığını belirtelim.
Ayrıca Bkz. "LG G8X ThinQ resmen tanıtıldı: İki ekran tek telefon"
Moto E6 Plus, microUSB üzerinden yalnızca 5 W şarjı destekleyen 3.000 mAh pille geliyor. 3.5 mm kulaklık girişi olan telefonda NFC ve çift SIM desteği var. 155.6 x 73.06 x 8.6 mm boyutlarında ve 149.7 gram ağırlığa sahip.

Moto E6 Plus Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Moto E6 Plus, bu ayın sonunda Latin Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'te 139 euro (yaklaşık 153 dolar) karşılığında satışa sunulacak. Akıllı telefon dört renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.

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atilasat 8 sa. en beğenilen
bugün traş bıçağı,traş jeli, deodorant ve şampuana 98 lira ödedim. diş fırçası da alacaktım param yetmedi.
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atilasat 8 sa. en beğenilen
bugün traş bıçağı,traş jeli, deodorant ve şampuana 98 lira ödedim. diş fırçası da alacaktım param yetmedi.
Yanıtla +7
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smart1978 10 sa.
139 TL ile uygunmus...
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