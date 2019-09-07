6.1 inç HD+ Max Vision ekranlı Moto E6 Plus duyuruldu

Motorola, IFA 2019 teknoloji fuarında One Zoom modelini tanıtmakla kalmadı aynı zamanda giriş seviyesi Moto E6 Plus'a da resmiyet kazandırdı. Bütçe dostu telefon uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Moto E6 Plus Özellikleri

Cihaz damla çentikli 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan Moto E6 Plus'ın 2 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ile donatılmış iki farklı versiyonu var. Ayrıca microSD kart yuvası da bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi mevcut. Önde ise 8 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor. Cihazın kutudan Android 9 Pie işletim sistemiyle çıktığını belirtelim.

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Moto E6 Plus, microUSB üzerinden yalnızca 5 W şarjı destekleyen 3.000 mAh pille geliyor. 3.5 mm kulaklık girişi olan telefonda NFC ve çift SIM desteği var. 155.6 x 73.06 x 8.6 mm boyutlarında ve 149.7 gram ağırlığa sahip.

Moto E6 Plus Fiyatı ve Çıkış Tarihi

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Moto E6 Plus, bu ayın sonunda Latin Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'te(yaklaşık 153 dolar) karşılığında satışa sunulacak. Akıllı telefonseçeneği ile piyasaya sürülecek.