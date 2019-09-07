LG G8X ThinQ resmen tanıtıldı: İki ekran tek telefon

LG G8X ThinQ, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2019 fuarında resmen tanıtıldı. Cihaz aynı zamanda LG'nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip ilk telefonu oldu. Güney Koreli şirket ayrıca Çift Ekran (DualScreen) aksesuarının güncellenmiş versiyonunu da duyurdu.

LG G8X ThinQ Özellikleri

IP68 sertifikası sayesinde hem suya hem de toza karşı dayanıklı olan telefon askeri standartlarda sağlamlığa (MIL-STD-810G) sahip. Cihazın gövdesinde 6.4 inçlik OLED ekran bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı ise başta da belirttiğimiz gibi ekrana gömülü.

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LG G8X ThinQ'nun Full HD+ çözünürlüktekli ekranında su damlası şeklinde küçük bir çentik var. Cihaz gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alıyor. 128 GB dahili depolama alanı ile gelen telefonda microSD kart yuvası da var.

Çift Ekran Aksesuarı

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel ve 13 megapiksel sensörlerden oluşan çift kamera görev yapıyor. Önünde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Quick Charge 3.0 özellikli 4.000 mAh pil içeren telefonun kutudan Android 9 Pie tabanlı LG UX 9.0 yüklü şekilde çıkıyor

Çift Ekran aksesuarına baktığımızda damla çentikli 6.4 inç OLED ekran taşıdığını görüyoruz. Dahili pili olmayan bu ekran ihtiyaç duyduğu enerjiyi telefondan alıyor. İkinci ekranı oyun kumandası veya ekran klavyesi olarak kullanmak mümkün. Güney Koreli şirket G8X ThinQ ve Çift Ekran aksesuarının fiyatını henüz açıklamadı.

http://www.lgnewsroom.com/2019/09/lg-g8x-thinq-and-new-lg-dual-screen-enhance-mobile-multitasking-and-user-enjoyment/