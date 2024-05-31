A101 marketler iPhone 14, iPhone 15 ve Samsung Galaxy S23 FE satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 Ekstra ürünler kampanyasında bu hafta akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, robot süpürgelerden dizüstü bilgisayarlara, tablet modellerine kadar farklı elektronik cihazlar bulmak mümkün olacak.

30 Mayıs A101 Ekstra ürünleri

30 Mayıs A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 48899TL olarak satılacak.

23 Mayıs A101 ekstra ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

6.4 inçlik ekran, Exynos yonga seti, 50MP arka kamera, 10MP ön kamera, 4500mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli 21499TL fiyat etiketine sahip.

iPhone 14 modeli ise 6.1 inçlik ekran, Apple A15 Bionic çipseti, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 45349TL fiyat etiketine sahip. Son olarak uygulama destekli Nimbot termal etiket yazıcısı da 1999TL.

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30 Mayıs A101 Ekstra kataloğunda neler var?