A101 marketler iPhone 14, iPhone 15 ve Samsung Galaxy S23 FE satıyor

30 Mayıs A101 Ekstra ürünleri
30 Mayıs A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 48899TL olarak satılacak.
6.4 inçlik ekran, Exynos yonga seti, 50MP arka kamera, 10MP ön kamera, 4500mAh batarya, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon modeli 21499TL fiyat etiketine sahip.
iPhone 14 modeli ise 6.1 inçlik ekran, Apple A15 Bionic çipseti, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 45349TL fiyat etiketine sahip. Son olarak uygulama destekli Nimbot termal etiket yazıcısı da 1999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.