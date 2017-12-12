6 yaşındaki çocuk oyuncak inceleyerek YouTube'dan 11 milyon dolar kazandı

Çocuk ünlüler denildiğinde akla ilk olarak filmlerde boy gösteren küçük yıldızlar gelir. Ancak devir değişti. Habermize konu olan ünlü çocuk bir film yıldızı değil sadece oyuncak inceleyerek YouTube'dan milyon dolarlar kazanan 6 yaşındaki Ryan...

Günümüzde küçük yaştaki çocuklar çizgi film ve oyuncak videoları izlemekten YouTube bağımlısı haline gelmiş durumda. Hepinizin çevresine akıllı telefon veya tableti elinden düşürmeyen çocuklar vardır.

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Ryan, yaklaşık 3 yaşından beri ailesi tarafından çekilen YouTube videolarında yer alıyor. “Ryan ToysReview” isimli kanal şu anda 10 milyondan fazla aboneye sahip ve 1 Haziran 2016'dan 2 Haziran 2017 tarihine kadar geçen bir yıl içinde yaklaşık 11 milyon dolar gelir elde etmiş durumda.

Forbes milyoner olarak listeledi

Forbes, Ryan'ı en çok para kazanan YouTuber'lar listesinde "milyoner" olarak listeledi. Kendisi şu an 8. sırada. Dünyanın en fazla gelir sağlayan YouTube kullanıcıları bu yıl 127 milyon dolar kazanmış durumda. Lego Duplo tren videosuyla YouTube macerasına başlayan Ryan'ın videolarının an itibariyle tam 16.929.183.299 görüntüleme sayısına ulaştığını belirtelim.

Ryan'ı izleyen çocuklar artık onu YouTube'daki yabancı biri olarak değil, arkadaş olarak kabul ediyorlar. Videoların çoğunda farklı oyuncakları kutusundan çıkarıp inceliyor. Bazen videolarda ailesi ve arkadaşlarının da Ryan'a eşlik ettiğini görüyoruz. Öte yandan geçtiğimiz yılın en çok para kazanan YouTuber'ının ise 16.7 milyon dolarla DanTDM olduğunu belirtelim.

https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2017/12/07/the-highest-paid-youtube-stars-2017-gamer-dantdm-takes-the-crown-with-16-5-million/#4707aebe1397