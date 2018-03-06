600 beygirlik Polestar 1 hibrit, Cenevre'de beğeni topladı

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Elektrikli araç pazarına yön veren marka olarak zikredilen Tesla ile bu kulvarda yarışmak için Polestar adında kendi alt markasını kuran Volvo, bu armaya sahip olarak üretilecek ilk modeli Polestar 1 Coupe’yi 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı.

Fuarda Volvo’nun hemen yanı başında kendi alanına sahip olan Polestar’ın şimdilik sergileyeceği tek araç var. Ancak şirket yetkilileri önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki elektrikli modelin daha geleceğinin sözünü veriyor. Bunlar elektrikli bir sedan yada sportback olması beklenen Polestar 2 ve Volvo tarafından SUV olarak onaylanan Polestar 3.

Şimdilik tek model olarak sergilenen Polestar 1, çarpıcı tasarımıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Oldukça agresif bir görünüme sahip olan araç doğal olarak Volvo esintilerini üzerinde bolca bulunduruyor. İç dünyasına bakıldığında ilk göz çarpan detaylar arasında turuncu renkte tercih edilmiş emniyet kemerleri oluyor. Konsolda kapı içlerinde yumuşak deri malzeme özel bir hissiyat sağlarken, bolca yer verilen krom detaylar da görünümü tamamlıyor.

Dijital gösterge paneline sahip olan araçta Volvo’dan görmeye alışık olduğumuz bilgi-eğlence ekranı iki hava çıkışının arasında dikey konumlandırılmış olarak bulunuyor. Pek çok teknolojiyi bünyesinde barındıran araçta, iOS ve Android uygulama aracılığıyla akıllı telefonları anahtar olarak kullanılabiliyor.

İki elektrikli motora sahip olan Polestar 1’de bu motorlar toplamda 218 beygir güç üretiyor ve 150km menzil sağlıyor. Polestar’ın belirttiğine göre bu değer hibrit pazarındaki en uzun menzil olarak görülüyor. Polestar 1, 2 litre dört silindir benzinli motorla birleştirildiğinde totalde 600 beygir güce kavuşuyor.

https://www.theverge.com/2018/3/6/17083658/polestar-volvo-electric-coupe-geneva-motor-show-2018