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600 beygirlik Polestar 1 hibrit, Cenevre'de beğeni topladı

Hibrit ve tamamen elektrikli otomobiller üretmeye yoğunlaşan Polestar, tasarımıyla dikkat çeken 600 beygirlik Polestar 1 hibrit Coupe modelini Cenevre'de de sergiledi.
1 yıl
4,1b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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600 beygirlik Polestar 1 hibrit, Cenevre'de beğeni topladı
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Elektrikli araç pazarına yön veren marka olarak zikredilen Tesla ile bu kulvarda yarışmak için Polestar adında kendi alt markasını kuran Volvo, bu armaya sahip olarak üretilecek ilk modeli Polestar 1 Coupe’yi 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı.

Fuarda Volvo’nun hemen yanı başında kendi alanına sahip olan Polestar’ın şimdilik sergileyeceği tek araç var. Ancak şirket yetkilileri önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki elektrikli modelin daha geleceğinin sözünü veriyor. Bunlar elektrikli bir sedan yada sportback olması beklenen Polestar 2 ve Volvo tarafından SUV olarak onaylanan Polestar 3.

Şimdilik tek model olarak sergilenen Polestar 1, çarpıcı tasarımıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Oldukça agresif bir görünüme sahip olan araç doğal olarak Volvo esintilerini üzerinde bolca bulunduruyor. İç dünyasına bakıldığında ilk göz çarpan detaylar arasında turuncu renkte tercih edilmiş emniyet kemerleri oluyor. Konsolda kapı içlerinde yumuşak deri malzeme özel bir hissiyat sağlarken, bolca yer verilen krom detaylar da görünümü tamamlıyor.

Dijital gösterge paneline sahip olan araçta Volvo’dan görmeye alışık olduğumuz bilgi-eğlence ekranı iki hava çıkışının arasında dikey konumlandırılmış olarak bulunuyor. Pek çok teknolojiyi bünyesinde barındıran araçta, iOS ve Android uygulama aracılığıyla akıllı telefonları anahtar olarak kullanılabiliyor.

İki elektrikli motora sahip olan Polestar 1’de bu motorlar toplamda 218 beygir güç üretiyor ve 150km menzil sağlıyor. Polestar’ın belirttiğine göre bu değer hibrit pazarındaki en uzun menzil olarak görülüyor. Polestar 1, 2 litre dört silindir benzinli motorla birleştirildiğinde totalde 600 beygir güce kavuşuyor.


https://www.theverge.com/2018/3/6/17083658/polestar-volvo-electric-coupe-geneva-motor-show-2018 Yorum Yaz
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haberelectro 1 yıl en beğenilen
TITRE TESLA
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freedom36 1 yıl
Volvo S90'ın coupe modeli gibi olmuş.
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aycibin 1 yıl
i8 fiyatını geçirmeden satarsa gideri var.tasarım i8 kadar etkileyici değil ama gücü yüksek.piyasada çok fazla da alternatifi yok henüz.
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JQKER 1 yıl
şimdi bunu alıp e5 te mi kullanıcam?
E5 nedir bilmeyenlere foto:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FRAPS_TR 1 yıl
Arabanin kapi boyali


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BlackGhost12 1 yıl
Tasarım harikası. Menzil ne öyle ya.
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DH Misafiri 1 yıl
hibrid bu sadece benzinli degil hibrid te sadece 50km var heryerde 150km cok iyi ayrica nirmal 2 litrelik benzinli motorda var icinde bu aracin
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tobepeople 1 yıl
Menzile bak :D
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12 Angry Men 1 yıl
Tasarımına bittim.
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1ses1 1 yıl
Herşey tamamda arka tarafı resmen picup olmuş.
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kankixx123 1 yıl 1ses1
1ses1
Herşey tamamda arka tarafı resmen picup olmuş.

Şu ön tasarıma gösterdikleri özeni keşke arka tarafa da gösterseler. Çok çirkin görünüyor bence.
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haberelectro 1 yıl en beğenilen
TITRE TESLA
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kadirirdem 1 yıl haberelectro
Tasarım güzel ama performans olarak kafa kafaya gider.
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freedom36 1 yıl
Volvo S90'ın coupe modeli gibi olmuş.
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Volvo, polestar 1 ve
6 etiket daha hibrit otomobiller polestar 1 özellikleri 2018 cenevre otomobil fuarı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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