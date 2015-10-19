6000 mAh bataryalı Oukitel K6000'in teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Teknik özellikler ile başlayacak olursak Phablet sınıfındaki akıllı telefon HD çözünürlük sunabilen 5.5" büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ekranın kenarları ise 2.5D şeklinde anılan kasa ile bütünleşik bir yapıda. Kasanın içerisine baktığımızda ise MediaTek MT6735P çipseti bizleri karşılıyor. 1.0 GHz saat hızında çalışan dört adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip çipsete grafik birimi olarak Mali-T720 eşlik ediyor. 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı ve Micro SD kart desteği diğer öne çıkan özellikler.

Bunlara ek olarak K6000'in arka kısımda 13 MP ve ön kısımda 5 MP kamera yer alıyor. Android 5.1 işletim sistemiyle gelecek akıllı telefon 6000 mAh kapasiteli dev bataryası ile 40 gün bekleme süresi vadediyor. Güç tasarrufu modunda 10 günlük kullanımın yanı sıra akıllı telefonun ayrıca 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik telefon görüşmesine imkan vereceği de üreticinin iddiaları arasında. Ayrıca ters şarj imkanı ile K6000'in bataryasını power bank şeklinde kullanarak çevredeki telefonları şarj etmek de mümkün.

Kutusundan 9V/2A'lik şarj adaptörü çıkacak akıllı telefonda bataryanın patlamasına karşı ekstra önlemler de ihmal edilmemiş. Oukitel'in yayınladığı batarya patlatma testinde K6000 modelindeki Li-Po bataryaya 27 saniye boyunca 1000 derecelik bir sıcaklık uygulanıyor ancak herhangi bir patlama gerçekleşmiyor. Sıradan Li-Po bataryaya aynı sıcaklık uygulandığında ise 14. saniyede bir patlama gözleniyor. Üreticinin yayınladığı test videosuna yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

9.5 mm kalınlığa sahip modelin ön sipariş fiyatı 140 dolar olarak açıklandı. Ön siparişler ise 20 Ekim tarihinden itibaren başlayacak.