Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6000 mAh bataryalı Oukitel K6000'in teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
27,2b
1
48
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
6000 mAh bataryalı Oukitel K6000'in teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu
Geçtiğimiz günlerde 6000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon Oukitel K6000'in duyurusunu bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Çin meşeili üretici bugün akıllı telefonun merak edilen teknik bilgilerini ve fiyatını da açıkladı.
Teknik özellikler ile başlayacak olursak Phablet sınıfındaki akıllı telefon HD çözünürlük sunabilen 5.5" büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ekranın kenarları ise 2.5D şeklinde anılan kasa ile bütünleşik bir yapıda. Kasanın içerisine baktığımızda ise MediaTek MT6735P çipseti bizleri karşılıyor. 1.0 GHz saat hızında çalışan dört adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip çipsete grafik birimi olarak Mali-T720 eşlik ediyor. 2 GB bellek, 16 GB depolama alanı ve Micro SD kart desteği diğer öne çıkan özellikler.
6000 mAh bataryalı Oukitel K6000'in teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu
 

Bunlara ek olarak K6000'in arka kısımda 13 MP ve ön kısımda 5 MP kamera yer alıyor. Android 5.1 işletim sistemiyle gelecek akıllı telefon 6000 mAh kapasiteli dev bataryası ile 40 gün bekleme süresi vadediyor. Güç tasarrufu modunda 10 günlük kullanımın yanı sıra akıllı telefonun ayrıca 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik telefon görüşmesine imkan vereceği de üreticinin iddiaları arasında. Ayrıca ters şarj imkanı ile K6000'in bataryasını power bank şeklinde kullanarak çevredeki telefonları şarj etmek de mümkün.
6000 mAh bataryalı Oukitel K6000'in teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu
 
Kutusundan 9V/2A'lik şarj adaptörü çıkacak akıllı telefonda bataryanın patlamasına karşı ekstra önlemler de ihmal edilmemiş. Oukitel'in yayınladığı batarya patlatma testinde K6000 modelindeki Li-Po bataryaya 27 saniye boyunca 1000 derecelik bir sıcaklık uygulanıyor ancak herhangi bir patlama gerçekleşmiyor. Sıradan Li-Po bataryaya aynı sıcaklık uygulandığında ise 14. saniyede bir patlama gözleniyor. Üreticinin yayınladığı test videosuna yazının sonundan ulaşabilirsiniz.
9.5 mm kalınlığa sahip modelin ön sipariş fiyatı 140 dolar olarak açıklandı. Ön siparişler ise 20 Ekim tarihinden itibaren başlayacak. 

http://www.oukitel.cc/products/universe/201510/93.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ottorehagel 4 yıl en beğenilen omerfa
omerfa
Günlük kullanımda pilin ne kadar gideceği belli değil. Güç tasarrufu modunda 10 gün gidiyor gibi Kaçamak cevap verilmiş. Normal telefonlar dada zaten tam tasarruf moduna geçirince böyle oluyor zaten.

Hangi telefonla alıyorsun sen güç tasarruf modunda o saatleri söyle de bilelim.
omerfaGünlük kullanımda pilin ne kadar gideceği belli değil. Güç tasarrufu modunda 10 gün gidiyor gibi Kaçamak cevap verilmiş. Normal telefonl...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowofDeath06 4 yıl
140 Dolar çok güzel bir fiyat bence
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
denyolan 2 yıl
sar değerini bilen varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar ben de bu telefonu almak istiyorum. ama nasıl alacağım ödeme yaptıktan sonra ürün gelmez die korkmuyor da değilim.alan varsa bır yardımcı olabılır mı.mail adresim omer.yildiz55@hotmail.com lütfen bır yardımcı olunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
bende sipariş vermek istiyorum bu telefondan ama nasıl sipariş vereceğimi bilemedim gitti her hangi bi telefon numarasıda yok bilgisayar kullanmayı da bilmiyom kapıda ödemeli geliyomu acaba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdyek 3 yıl
Alan kullanan var mı? Türkiye fiyatı ne kadar arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
diyelimki bu linkteki cihazi ben siparis edicem begenmedigimi dusunursek yada sadece inceleme icin aldigimi dusunursem sonra turkiyeye gondermeyi dusunsem 212 dolara bana gelis fiyati ( 27 dolara DHL 7 gunde teslim )fiyati dahil sonra ben satmak istesem turkiyeye gondermeye kalksam genelde oyle yapiyorum kargo ile gonderiyorum takilan 20de 1 di neyse 40 dolar gonderim ucreti toplam 262 dolar x 3=786 tl yapiyor simdi turkiyede satilsa bu cihaz 1000 liradan asagi satilmasi lazimki asgarii ucretle calisan biri bunu telefonu alabilsin...

tr.aliexpress.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
kullandım güzel bir telefon.... şarj kullanıma bağlı ama beş gün gidiyor ortalama kullanımla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muharrem1981 3 yıl
Arkadaşlar bir şeyi merak ettim. Bunun camıda k4000 gibi kırılmaz özel cammı bunu bilen varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ne diyorum 4 yıl
Hey maşallah 6000 mh batarya la yoğun kullanımda 20 saat ekran süresi verir bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
STND 3 yıl
Bu pil olayı eskinin powerbanklerine dönmeye başladı. yarın bi marka 10.000mah pil koyduk diyebilir :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimakinci 4 yıl
Aliexpressde bazı satıcılar sizin buradan göndereceğiniz eski bir imei telefona çakıyorlar ve pasaport-kayıtla uğraşmıyorsunuz. Ama satıcıya önce sormak lazım hepsi yapmıyor.ama önemli değil mtk işlemciye burada kendinizde imei flashını yapabilirsiniz. Bu forumda oldukça fazla bilgileri mevcut. Buradaki arkadaşlar yardımcı olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnginAKB 4 yıl ibrahimakinci
ibrahimakinci
Aliexpressde bazı satıcılar sizin buradan göndereceğiniz eski bir imei telefona çakıyorlar ve pasaport-kayıtla uğraşmıyorsunuz. Ama satıcıya önce sormak lazım hepsi yapmıyor.ama önemli değil mtk işlemciye burada kendinizde imei flashını yapabilirsiniz. Bu forumda oldukça fazla bilgileri mevcut. Buradaki arkadaşlar yardımcı olacaktır.

Ovv süper ya dünya kadar kullanmadığım telefon var güzelmiş, teşekkür ederim çok faydalı bilgiler, eline sağlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimakinci 4 yıl
Buradan almak isteyen alabilir. Adam zaten en çok Türkiyeye satış yapıyor. Bu modelden daha alan olmamış ama diğer modellerine de bakın. Kutulu değil zarfta gönderiyor gümrükten geçmesi için. İmeini bile hallediyormuş.
Original OUKITEL K6000 Smartphone 6000mAh Fast Charge 5.5 Inch HD MTK6735 2GB 16GB
aliexpress.com/...
(from AliExpress Android)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnginAKB 4 yıl ibrahimakinci
ibrahimakinci

Buradan almak isteyen alabilir. Adam zaten en çok Türkiyeye satış yapıyor. Bu modelden daha alan olmamış ama diğer modellerine de bakın. Kutulu değil zarfta gönderiyor gümrükten geçmesi için. İmeini bile hallediyormuş.

Original OUKITEL K6000 Smartphone 6000mAh Fast Charge 5.5 Inch HD MTK6735 2GB 16GB

aliexpress.com/...

(from AliExpress Android)

İmeini hallediyormuş derken dostum?
Yine pasaportla kaydetmemiz gerekiyor değil mi telefonu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khanil 4 yıl
Merhabalar,

Bu telefondan edinebilen yada kullanan var mı? Satışı başlamış gibi görünüyor, alan varsa yorumları duymak isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 4 yıl
400-450TL'den satılması lazım Türkiye'de ama uyanık telefon baronları bu telefonu 750-800TL'den aşağı sokmaz Türkiye'ye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27223 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oukitel ve
3 etiket daha akıllı kapasite telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim