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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6.1-inç Full HD ekranlı Huawei Ascend Mate'in yeni görüntüleri yayımlandı

6 yıl
1,1b
1
35
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un, 5.3-inç ekranlı GT-N7000 Galaxy Note ile başlattığı akıllı telefon - tablet hibriti trendi, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei'ın yeni modeli Ascend Mate ile devam ediyor. Ascend Mate'e ait yeni görüntüler, MyDrivers sitesi aracılığıyla internette yayımlandı.
Huawei tarafından geliştirilen, 1.8 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli K3V3 platformunun ve 2 GB RAM'in güç vermesi beklenen Ascend Mate, 6.1-inç büyüklüğündeki ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere fiziksel menü tuşları ortadan kaldırılmış ve bu tuşlar, ekran üzerine yerleştirilmiş durumda.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' versiyonunu kullanacak akıllı cihaz, 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek ve 4.000 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapacak.
9.9 mm kalınlığında tasarlandığı söylenen Ascend Mate'in, 8 ile 11 Ocak 2013 tarihleri arasında, Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) organizasyonu kapsamında resmiyet kazanacağı düşünülüyor. 6.1-inç ekranlı bir cihazla görüşme yaparken sokaklarda ilginç görüntülerin oluşacağı kesin.

http://news.mydrivers.com/1/250/250852.htm Yorum Yaz
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Krone 6 yıl en beğenilen
Hava atacam diye rezil kepaze olacak millet...
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Lepanto 6 yıl
Merakla bekliyorum bu cihazı. Siyahının tasarımı güzel gibi, arka kısmın mat olması güzel olmuş. İşlemcinin A15 olacağını sanmıyorum ama piyasadaki A9 tabanlı 4 çekirdeklilerden daha performanslı olması gerekiyor, sonuçta Full HD ekranı var ve yakında A15 tabanlı işlemciye sahip telefonlar tanıtılacak. 4000 mAh batarya da başarılı. Note serisine ciddi bir rakip geliyor sonunda, kalemi de olsa tam olurmuş. Biraz daha ince olabilirmiş ama yine de yeterli bence. Rekabetçi bir fiyatla gelirse tutulabilir, bu segmentte Note serisine ciddi bir rakip olacağı için de rekabeti arttıracak ve tüketiciye yararlı olacaktır.

Bu arada boyuta ayrı bir parantez açmak istiyorum. 6,1 inç deyince çok büyük geliyor Note 2 ile aradaki 0,5 inçlik fark ancak fazla abartıldı bence. Hesaplamasını yaptığımızda bu cihazın ekranı Note 2'nin ekranından boy olarak 1,32 santim, en olarak ise 0,75 santim daha büyük. Bu boyut kasaya da yakın değerlerle yansıyacaktır, hatta cihazın kapasitif veya fiziksel butonu olmadığı için boydan avantaj elde edebilir, fark küçülebilir. Yani boyut olarak abartılan kadar fark yok. Note 1 ve 2 duyurulduğunda da yaygaralar koparılmıştı: "Böyle telefon mu olur?" diye ancak Note 2 bence gayet kullanılabilir, bir sürü insan da aldı ve kullanıyor; o zaman bu cihaz da kullanılabilir, elbet alıcısı olacaktır.

Sonuç olarak cihaz neredeyse her yönden tatmin edici bir cihaz, sadece işlemci performansı merak konusu. Boyutu ise tamamen kişisel bir durum, bu boyutu beğenmeyen almaz. Ancak boyut tartışmaya açık bir konu değil, o yüzden phablet sınıfındaki bu cihazları boyutuyla eleştirmek çok saçma. Sadece bu cihazı kastetmiyorum, bütün phablet cihazlarını kastediyorum. İşlemciyi, ekranı, pili vs. eleştirin; sonuçta bunlar belli standartları olan ve hangisinin daha iyi olduğu ortada olan şeyler. Ama boyut tercihi kişiden kişiye göre değişir. Artık phablet sınıfı cihazları boyutları sebebiyle eleştirmeyi bırakın, bütün phablet başlıkları birbirinin kopyası olan ve boyutu eleştiren mesajlarla dolu. Herkesin tercihi kendine arkadaş, phablet kullanıcıları gidip daha küçük telefonların başlıklarında eleştiri yapıyorlar mı: "Bu cihaz çok küçük böyle cihaz mı olur?" veya "Bu ufacık cihaza bu parayı veren enayidir." şeklinde? Yapmıyorlar, o zaman phablet sınıfı cihazlar için de bu saçma sapan eleştiriler son bulsun; biraz empati ve seçimlere saygı lütfen. Çünkü bu eleştiriler haddini aşıyor; phablet cihazları kullananlara görgüsüz muamelesi yapılıyor, phablet kullananlarla dalga geçiliyor forumda! Hiç hoş değil açıkçası.

Düzenleme: İmlâ.
Merakla bekliyorum bu cihazı. Siyahının tasarımı güzel gibi, arka kısmın mat olması güzel olmuş. İşlemcinin A15 olacağını sanmıyorum ama piyasadaki A9 tabanlı ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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stalker(1979) 6 yıl
7 inc yapın ama son olsun yeter bu kadar büyüttükleri
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hayko_fan 6 yıl
cep telefonları önce küçültüldü şimdi de büyütülüyor


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bi süredir para biriktiriyorum, yılbaşından sonra note 2 almayı düşünüyorum, özellikle ekranının büyük olması benim için önemli. (yaklaşık 5 yıldır e65 kullanıyorum, kör oldum
) Bu telefonu görünce de bi acaba dedim ama, Huawei nedir ne değildir hiç bilmiyorum, bi arkadaşımın evinde modemini görmüştüm o kadar, bataryası gerçekten iyiymiş ama dokunmatik ekranını da test etmek gerekir, kanser eder adamı yoksa :D kısacası pek bilinmedik markalara karşı çok katıyım.
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WhiteLotus 6 yıl
yanındaki telefon farklı bir telefonmu girişleri siyaha göre daha farklı duruyor
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Batuist 6 yıl
herhangi bir tableti büyük bulup akıllı teleofonları ise küçük bulanlar için tercih edilebilecek bir alternatif..
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VAYACONDIOS07 6 yıl
Ne kadar gereksiz yorumlar var arkadaş, sanki zorla satıyorlar, ya da dayatma mı var, bak 6.1 telefon yaptık alayınız bunu kullanacak diye?
Boyuttan korkmayın bu kadar gidin piyasada cücük kadar tilyon tane telefon var. ^^
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alamut harameyn 6 yıl
Dayı ben alırım bu telefonu uygun olursa olmazsa zte z5 veya grand s alıcam
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ContEmpor4ry 6 yıl
Gelsin Türkiyeye fiyat uygunsa her türlü



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DH Misafiri 6 yıl
S pen misali bir kalemi var mı acaba.
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arel.gr 6 yıl
ciddi ozellikli bir cihaz.
Flexi-AMOLED'li Note 3 olasiligi gibi urunlerin arasinda sansini deneyecek!
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dellino 6 yıl
Bluetooth kulaklık diye bir ürün var. Telefonu kulağında tutmak zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.
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83a6Lsv1 6 yıl
Böyle telefon mu olur?
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kımyasal 6 yıl
bu ne kadar büyük yeaaaa cılarda gelmiş.talibi var arkadaşım ve bu boyuttaki telefonlar penir ekmek gibi satılıyor. bakınız note serisi.bir yandan ne kadar buyuk ekrancılar dıger yandan esnek amoledi uretmeye ne gerek varcılar bu boyle gıder...
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