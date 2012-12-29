6.1-inç Full HD ekranlı Huawei Ascend Mate'in yeni görüntüleri yayımlandı

Samsung'un, 5.3-inç ekranlı GT-N7000 Galaxy Note ile başlattığı akıllı telefon - tablet hibriti trendi, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei'ın yeni modeli Ascend Mate ile devam ediyor. Ascend Mate'e ait yeni görüntüler, MyDrivers sitesi aracılığıyla internette yayımlandı.



Huawei tarafından geliştirilen, 1.8 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli K3V3 platformunun ve 2 GB RAM'in güç vermesi beklenen Ascend Mate, 6.1-inç büyüklüğündeki ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere fiziksel menü tuşları ortadan kaldırılmış ve bu tuşlar, ekran üzerine yerleştirilmiş durumda.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' versiyonunu kullanacak akıllı cihaz, 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek ve 4.000 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapacak.

9.9 mm kalınlığında tasarlandığı söylenen Ascend Mate'in, 8 ile 11 Ocak 2013 tarihleri arasında, Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) organizasyonu kapsamında resmiyet kazanacağı düşünülüyor. 6.1-inç ekranlı bir cihazla görüşme yaparken sokaklarda ilginç görüntülerin oluşacağı kesin.



http://news.mydrivers.com/1/250/250852.htm