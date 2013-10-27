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64 bitlik Exynos yongaseti üretime başlamaya hazır

5 yıl
670
1
59
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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64 bitlik Exynos yongaseti üretime başlamaya hazır

Mobil cihazlarda kullanılan işlemcilerde 64 bit kavramı iPhone 5S ile gerçek anlamda tüketici ile buluşmuş olsa da, rakip üreticilerin bu konudaki çalışmaları da son aşamaya gelmiş durumda.

ARM geçen yıl bu dönemlerde 64 bit desteği sunan Cortex-A53 ve A57 çekirdeklerini duyurmuş ardından üretim ortaklarına örneklemeler başlamıştı. Bugüne kadar geçen bir yıllık zamanda ise 64 bitlik işlemciler üzerindeki çalışmalar giderek yoğunlaştı.

Exynos markası altında kendi işlemcilerini üreten Samsung, bir süre önce 64 bit destekli Exynos işlemciler üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Firma yatırımcı toplantısında yaptığı duyuruda, 64 bitlik Exynos yongasetlerinin teknik hazırlıkların ardından üretime başlayacağını açıkladı.

Tahminler Samsung'un yıl bitmeden 64 bitlik işlemcileri üretime sokacağı yönünde. 64 bitlik Exynos işlemcileri ilk görecek cihazlar da gelecek yıla ait olacak. İlk etapta Samsung'un Galaxy S5 modelinde bu yongasetlerini kullanacabileceği sanılıyor. Samsung'un yanında firmadan işlemci tedariği yapan Meizu gibi ortakların da ilk 64 bitlik akıllı telefonlarını gelecek yıl piyasaya sürebileceği belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-64-bit-Exynos-chip-ready-to-hit-the-conveyor-belts-Galaxy-S5-a-prime-candidate_id48719 Yorum Yaz
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yunusfurkanayse 5 yıl en beğenilen
Bütün bunlar gereksiz hamleler tamam 64 bit güzel hoş ama hep bardağın bir tarafını görüyoruz önemli olan gpu diyorum bu güzel cpu ya çok güçlü bir gpu gelmedikçe fason olarak kalacaktır . Artık şu mali t678 i görsek bir telefonda exynos 6 ile . Birkaç tane oyunla da reklamını yap yeminle piyasayı kavurursun samsung. Ama böyle içi boş muamma şeylerle tirmalar durursun. Cikartican s5 i exynos 6 mali t678 ddr3 3gb ram . Tanıtımda da samsung s5 modeline 3 tane optimize edilmiş konsol oyunu god of war , dead rising , nfs rivals gibi . Bunları tanıtımında sergile. Maharetlerini göster. O zaman bak neler oluyor . Artık o klasik tanıtım numaralarını kimse yemiyor artık herzamankinden daha iyi bir cihaz falan... Mali t678 ps3 oyunlarını kaldıracak bir gpu. Samsung parasının yuzbinde birini buna harcasa dünyayı yerinden oynatır ama tüketici zihniyetiyle üretici kafası hep farklı frekanslarda. Ne yazik ki :(
Bütün bunlar gereksiz hamleler tamam 64 bit güzel hoş ama hep bardağın bir tarafını görüyoruz önemli olan gpu diyorum bu güzel cpu ya çok güçlü bir gpu gelmedik...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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danGerfuLL 5 yıl
64 bit ram destegi nedeniyle iOS'ten cok Android icin gerekli. Note 3 ile 32 bit icin sinir olan 3 gb'a gelindi, 64 bit ile bu sayede daha yuksek ram kullanimina olanak taninacak.

64 bit tabiki sadece ram icin onemli degil; fakat soz konusu Android olunca ram buyuk onem tasiyor.
64 bit ram destegi nedeniyle iOS'ten cok Android icin gerekli. Note 3 ile 32 bit icin sinir olan 3 gb'a gelindi, 64 bit ile bu sayede daha yuksek ram kullanimi...
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Guest-F8946C419 5 yıl
Android hala kasmaya devam edecek, optimizasyon yapılmamamakta ısrarı sürdükçe..

O değil de, Windows Phone GDR 4'te 64 bit mimarisine geçilirse o zaman .exe dosyaları açması pek şaşırtıcı olmaz bence.
Android hala kasmaya devam edecek, optimizasyon yapılmamamakta ısrarı sürdükçe..O değil de, Windows Phone GDR 4'te 64 bit mimarisine geçilirse o zama...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
İntel atom da, 2013'ün üçüncü çeyreği ile 22nm üretim teknoloji x86-64 bit ve Intel Gen 7 (Ivy Bridge GPU mimari) Gpu ( grafik birimi ) ile güzel olur bence :) bu işlemciyi Wp kullanırsa kullanıp geriye dönük destek verilirse tamam işte ceb PC dönemi başlar... PC-tablet-telefon birleşirse patladı gitti :) ( bazen sadece hayal kurup mutlu olursun )
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ulmel 5 yıl
iyi iyi. 5 yıllık asusumda açamadığım oyunları artık telefonda açıp led tv ye bağlar oynarım . G2 de şimdi yapıyom gerçi bunu
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musa_unsal2005 5 yıl
jolawe
note 3 olmuş derken ocakta 64 bitlik s5 tanıtılacak haberleri kafa karıştırıyor.note 3 alınırmı yoksa s5 beklenmelimi???

Yok note 4 ü bekle
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jolawe 5 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
jolawe
note 3 olmuş derken ocakta 64 bitlik s5 tanıtılacak haberleri kafa karıştırıyor.note 3 alınırmı yoksa s5 beklenmelimi???

Yok note 4 ü bekle

tamam
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YordleKing 5 yıl
15 saniyelik gecikme ile rehbere girdikten sonra kaç yazar donanımı arttırman.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adroiddeki optimizasyon sorunları google düzeltmezse kimse el atmıcakmış gibi görünüyor
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mamilan 5 yıl
jolawe
note 3 olmuş derken ocakta 64 bitlik s5 tanıtılacak haberleri kafa karıştırıyor.note 3 alınırmı yoksa s5 beklenmelimi???

aynen bende suan 2 leme düştüm :S bekleyip görmek lazım :D
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black_67 5 yıl
android açığının farkında ve optimizasyon uygulaması yapan bir firma satın alındı

4.4 ile düşük sistemlere destek gelecek

kısaca 64 bit ne getirir bilemem ama öncelik optimizasyonda

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Nokia Specialist 5 yıl
Amerika ya snapdragonunu, turkiyeye exynos getirirler. Bizim toplumumuz bilinçlenmedikçe samsung'un o dandik cihazlarını çekmeye mahkûmdur
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Jül Sezar 5 yıl
Exynos 64 bit
Exynos active
Exynos snapdragon 800
Exynos mini
Exynos zoom
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jolawe 5 yıl Jül Sezar
Burn in Hell
Exynos 64 bit
Exynos active
Exynos snapdragon 800
Exynos mini
Exynos zoom


karıştırdın heralde
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uzumymw8520 5 yıl
VstyLe
İslemciyle urassin tamam guzelde birazda bataryaya onem verseler mesela arkaya kucuk bir gunes paneli palan koysa yavasta olsa hem reklam hem teknoloji olucak (suan note 3 le yaziyorum sarj %17 bittinmi ne isimi yaricak bu telefon)

Sanki vardı samsungun güneş panelli telefonu?
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muhamnet 5 yıl uzumymw8520
uzumymw8520

VstyLe

İslemciyle urassin tamam guzelde birazda bataryaya onem verseler mesela arkaya kucuk bir gunes paneli palan koysa yavasta olsa hem reklam hem teknoloji olucak (suan note 3 le yaziyorum sarj %17 bittinmi ne isimi yaricak bu telefon)


Sanki vardı samsungun güneş panelli telefonu?


youtube.com/...

mobileburn.com/...

gözlerinden, yanaklarından öperim... ben kullandım
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VstyLe 5 yıl
İslemciyle urassin tamam guzelde birazda bataryaya onem verseler mesela arkaya kucuk bir gunes paneli palan koysa yavasta olsa hem reklam hem teknoloji olucak (suan note 3 le yaziyorum sarj %17 bittinmi ne isimi yaricak bu telefon)
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jolawe 5 yıl
note 3 olmuş derken ocakta 64 bitlik s5 tanıtılacak haberleri kafa karıştırıyor.note 3 alınırmı yoksa s5 beklenmelimi???
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