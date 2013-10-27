64 bitlik Exynos yongaseti üretime başlamaya hazır





Mobil cihazlarda kullanılan işlemcilerde 64 bit kavramı iPhone 5S ile gerçek anlamda tüketici ile buluşmuş olsa da, rakip üreticilerin bu konudaki çalışmaları da son aşamaya gelmiş durumda.





ARM geçen yıl bu dönemlerde 64 bit desteği sunan Cortex-A53 ve A57 çekirdeklerini duyurmuş ardından üretim ortaklarına örneklemeler başlamıştı. Bugüne kadar geçen bir yıllık zamanda ise 64 bitlik işlemciler üzerindeki çalışmalar giderek yoğunlaştı.





Exynos markası altında kendi işlemcilerini üreten Samsung, bir süre önce 64 bit destekli Exynos işlemciler üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Firma yatırımcı toplantısında yaptığı duyuruda, 64 bitlik Exynos yongasetlerinin teknik hazırlıkların ardından üretime başlayacağını açıkladı.





Tahminler Samsung'un yıl bitmeden 64 bitlik işlemcileri üretime sokacağı yönünde. 64 bitlik Exynos işlemcileri ilk görecek cihazlar da gelecek yıla ait olacak. İlk etapta Samsung'un Galaxy S5 modelinde bu yongasetlerini kullanacabileceği sanılıyor. Samsung'un yanında firmadan işlemci tedariği yapan Meizu gibi ortakların da ilk 64 bitlik akıllı telefonlarını gelecek yıl piyasaya sürebileceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-64-bit-Exynos-chip-ready-to-hit-the-conveyor-belts-Galaxy-S5-a-prime-candidate_id48719