64 megapiksel kameralı Samsung Galaxy A70s bu ay çıkabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy A70s adlı bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı söyleniyordu. Şimdi ise cihazın bu ay resmiyet kazanacağına yönelik yeni bilgiler var.

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Kısa süre önce yayınlanan bir rapora göre Samsung Galaxy A70s'in arka tarafında 64 megapiksel kamera görev yapacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya atılan bu iddia şimdi bir kez daha gündeme geldi.

İşlemci ve RAM kapasitesi ortaya çıktı

Şimdiye kadar akıllı telefon hakkında çok çok fazla bir bilgi açığa çıkmadı. Ancak Geekbench listesi sayesinde Galaxy A70s'in Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM ile geleceğini öğrendik.

Ayrıca iki farklı versiyonunun olacağı bildiriliyor. Maalesef cihazla ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı. Eylül ayının sonunda resmiyet kazanması beklenen Galaxy A70s ile tanışmak için önümüzde sayılı günler var gibi görünüyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-a70s-launch-this-month-with-64-megapixel-rear-camera/