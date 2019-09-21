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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    64 megapiksel kameralı Samsung Galaxy A70s bu ay çıkabilir

    Bütçe dostu ve orta sınıf telefonlarının yükseltilmiş versiyonlarını çıkararak bu cihazları yenileyen Samsung, Eylül ayı sonunda 64 megapiksel arka kameraya sahip Galaxy A70s'i piyasaya sürebilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy A70s adlı bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı söyleniyordu. Şimdi ise cihazın bu ay resmiyet kazanacağına yönelik yeni bilgiler var.
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    Kısa süre önce yayınlanan bir rapora göre Samsung Galaxy A70s'in arka tarafında 64 megapiksel kamera görev yapacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya atılan bu iddia şimdi bir kez daha gündeme geldi.

    İşlemci ve RAM kapasitesi ortaya çıktı

    Şimdiye kadar akıllı telefon hakkında çok çok fazla bir bilgi açığa çıkmadı. Ancak Geekbench listesi sayesinde Galaxy A70s'in Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM ile geleceğini öğrendik.
    Ayrıca iki farklı versiyonunun olacağı bildiriliyor. Maalesef cihazla ilgili bildiklerimiz bununla sınırlı. Eylül ayının sonunda resmiyet kazanması beklenen Galaxy A70s ile tanışmak için önümüzde sayılı günler var gibi görünüyor.


    https://www.sammobile.com/news/galaxy-a70s-launch-this-month-with-64-megapixel-rear-camera/ Yorum Yaz
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    Galaxy. 1 sa. yeni yorumcu
    Kamera süper
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    strathmorea 2 sa.
    Sadece kamera yükseltmesi var yine, bunun aynısını A90 a da yapacaklar 3-5 ay sonra. Neyse kameraya bari eis koysunlar acayip sallanıyor, incelemelerde de bundan çok dem vuruyorlar. Bu arada Sd 710 her anlamda 675 den geri bir işlemci.
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    Lumibrite 3 sa.
    A70'de de Snapdragon 675 vardı, bunda da... En azından sd710-730 falan kullanılmalıydı.
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    alprkrkmz 3 sa.
    Koy buna m30s gibi 6000 mah yada 5500 mah pil. Peynir ekmek gibi satsın.
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