Nokia cep telefonu Android 8.1 ve Google Asistan ile görüntülendi

Steemit adlı blockchain merkezli bir sosyal medya sitesinde yayınlanan videoda Nokia’nın bir cep telefonu görüntülendi. Android sürüm 8.1, yani Oreo çalıştıran telefon, dokunmatik bir ekrana sahip değil fakat bildiğimiz geri kalan tüm özelliklere sahip.

Videoda Google Haritalar’ı, muhtemelen uygulamanın Go sürümünü, açan telefon, bildirim paneline göre 4G LTE ağ bağlantısına da sahip.

İlk olarak Temmuz ayında sızdırılan Android işletim sistemli cep telefonuyla aynı görünen bu cihaz, kaynaktaki yazarın aktardığına göre 15 Ekim’de daha fazla detayla ortaya çıkacak. Bildiğiniz üzere son yılların muhtemelen en çok sızdırılan telefonu Google Pixel 4 de bu tarihte tanıtılacak. Yazıya göre aynı etkinlikte Google’ın cep telefonlarına yönelik bir çalışması da ortaya çıkarılabilir.

Akıllı telefon fiyatlarının görece çok yüksek olduğu ve teknolojik ürünlere erişemeyen bölgelerde kullanılan bu tür telefonlar, Android ya da iOS gibi gelişmiş işletim sistemlerindeki fonksiyonları bu bölgelerde ve düşük hayat standartlarında yaşayanların hayatlarını geliştirmek için sunuyor. Yakın zamanda popülerleşen cep telefonu işletim sistemi KaiOS de benzer bir mottoyla yola çıkarak Google hizmetlerini (Google’ın da desteğiyle) akılsız telefonlarda kullanıcılara sunmaya başlamıştı.