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6.44 inç ekranlı ZTE Nubia Z7 internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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6.44 inç ekranlı ZTE Nubia Z7 internete sızdı

Geçen hafta Snapdragon 800 yongasetli Nubia Z5S ve Snapdragon 600 yongasetli Nubia Z5S mini modellerini lanse eden Çinli ZTE'nin asıl bombayı sonraya sakladığı internete sızan bir videoda ortaya çıktı.

Videoda görülen modelin Nubia Z7 adını taşıdığı ve Xperia Z Ultra modeline boyut olarak hemen hemen benzediği ifade ediliyor. 6.44 inçlik olduğu tahmin edilen ekranın Full HD çözünürlük sunduğu ve Snapdragon 800 yongasetinin 3GB RAM ile desteklendiği belirtiliyor.

Modelde 13MP çözünürlükte bir arka kamera yer alırken, Android 4.4 işletim sistemi ve 128GB depolama kapasitesi de beraberinde geliyor. Videonun doğruluk payının yüksek olduğuna inanılırken, Nubia Z7 modelinin ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

http://www.talkandroid.com/184931-massive-zte-nubia-z7-leaks-shows-a-6-44-inch-screen Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Ekran büyüyor, çünkü artık telefon sadece konuşmak ıcın alınmıyor, çoğu kişi telefonu konusmaktan zıyade ınternete gırmek ıcın oyun oynamak ıcın, işlerini halletmek ıcın kullanıyor, kulaklık takıp konusuyorlar, bu yuzden buyuk ekran avantajlı oluyor, tabiki 6'' ve üstü fazla ama 5'' ve civarı normaldir( bana göre)

iphone kullanmayı çok isterdim, çok güzel işletim sistemi var, fakat ekranı küçük oldugu ıcın, hem ınternette gezerken hem fılm ızlerken ben çok rahatsız oluyorum.

edit: yazım hatası.

Ekran büyüyor, çünkü artık telefon sadece konuşmak ıcın alınmıyor, çoğu kişi telefonu konusmaktan zıyade ınternete gırmek ıcın oyun oynamak ıcın, işlerini hall...
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hukuksever 6 yıl
Birde anlamadığım böyle amiral telefonlar neden saçma sapan adamların elinde görülür? Adam bildiğin pijamasıyla evinde pinekliyor almış eline telefonu sonra nete sızdı oluyor ben anlamıyorum bu işleri ya
Birde anlamadığım böyle amiral telefonlar neden saçma sapan adamların elinde görülür? Adam bildiğin pijamasıyla evinde pinekliyor almış eline telefonu sonra net...
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XavierPedro 6 yıl
-Alo kapat sen kapat, güneş sağdan vuruyor telefonun izi çıktı.
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DH Misafiri 6 yıl
benım ılk android telefonum general mobile DSTL 1 di. ozaman arkadaşlarım cok buyuk dıye dalga gecmıslerdı. sonra htc hd2 mı androıd romlarla severek kullandım. takı kırılıncaya kadar. hd2 ye takoz gıbı dıyen arkadaslarım su an note 2 ve note3 alıyor. buyuk ekranda olay tamamen algı meselesıdır. eger herkeste buyuk ekran gorursenız belli bir süre sonra normal karsılarsınız rahatsız etmez. sımdı 5 ınc ekran en ıdeal dıyen arkadaslar 1 yıl once ne dıyordu ekranlar ıcın onu dusunsun. surası kesın kı eger apple da 5 ınc ve uzerı bır telefon cıkarırsa, onumuzdekı yıl 6 ınclık telefonları normal kabul edıp kapıs kapıs alacagız muhtemelen.
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bmnr 6 yıl
Bazi yorumlar sabah sabah iyi geldi.. Cidden ekran cok buyuk, bu sekilde cep telefonu olarak kullanilmaz bu cihaz
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zeki-adam 6 yıl
Tasarım çok zarif duruyor
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ensar_cakmak 6 yıl
6.4 inc baya buyuk oluyo 5 inc olsa daha iyi olur
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king1403 6 yıl
Fotoğraftaki herif mi tutmasını bilmiyor anlayamadım ama çok çirkin bi görüntü oluşmuş.
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dreamblue35 6 yıl
zamanında büyük telefonlara "takoz" derlerdi o zaman tabi harbiden takoz du çünkü sadece telefon görüşmesi yapılabiliyordu ekranlar küçüktü ama şimdi o takozlardan daha büyük boyutlarda ve daha işlevsel ha ne oldu gün oldu devran döndü... bana göre de adamın elindeki telefon da takoz neden mi? bir kere telefon ele oturmalı ve suratına götürdüğün zaman suratının yarısını kaplamamalı ideal boyut 5 inc bana göre fazlası işte böyle tablet gibi
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haymatloshan 6 yıl
Hadi özellikler şu bu güzelde, bu görüntü nedir arkadaş,kulağına tabak tutmuş gibi.
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resfaction 6 yıl
Artık Nexus 7 cihazımı telefon diye dolaştırırım. Büyük ekranla bi havamız olsun :))
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okan_cehapelioglu 6 yıl
cihaz cok dolu olmuş
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hukuksever 6 yıl
Hüsnü008
hukuksever Birde anlamadığım böyle amiral telefonlar neden saçma sapan adamların elinde görülür? Adam bildiğin pijamasıyla evinde pinekliyor almış eline telefonu sonra nete sızdı oluyor ben anlamıyorum bu işleri ya
komik gözüküyor ama gerçekten doğru bir noktaya parmak bastınız biz evde donla gezince kro oluyoruz elin caponu gezince telefon sızdırır oluyor


Hiç sormayın hocam cidden adamın tipine bakar mısınız bi bildiğin pijamayı giymiş elinde telefon görüldü olmuş nasıl işmiş bu anlamış değilim ;)
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