6.44 inç ekranlı ZTE Nubia Z7 internete sızdı





Geçen hafta Snapdragon 800 yongasetli Nubia Z5S ve Snapdragon 600 yongasetli Nubia Z5S mini modellerini lanse eden Çinli ZTE'nin asıl bombayı sonraya sakladığı internete sızan bir videoda ortaya çıktı.





Videoda görülen modelin Nubia Z7 adını taşıdığı ve Xperia Z Ultra modeline boyut olarak hemen hemen benzediği ifade ediliyor. 6.44 inçlik olduğu tahmin edilen ekranın Full HD çözünürlük sunduğu ve Snapdragon 800 yongasetinin 3GB RAM ile desteklendiği belirtiliyor.





Modelde 13MP çözünürlükte bir arka kamera yer alırken, Android 4.4 işletim sistemi ve 128GB depolama kapasitesi de beraberinde geliyor. Videonun doğruluk payının yüksek olduğuna inanılırken, Nubia Z7 modelinin ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.talkandroid.com/184931-massive-zte-nubia-z7-leaks-shows-a-6-44-inch-screen