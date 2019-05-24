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64MP çözünürlüğünde kamera Galaxy A70S modelinde kullanılacak

Sektörün hali hazırda en yüksek çözünürlüklü sensörü olan 64MP ISOCELL GW-1 ilk olarak Galaxy A70S modelinde kullanılacak. Samsung Galaxy A70S özellikleri haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Samsung cephesinden birbiri ardına önemli kamera yenilikleri haberi geliyor. 5x optik yakınlaştırma yapabilen ince modülün ardından 64MP çözünürlüğünde yeni bir sensör daha duyurulmuştu. Bu sensör ilk kez Galaxy A serisinde kullanılacak.

Galaxy A70S özellikleri

Samsung’un genelde ilk yenilikleri amiral gemilerinde değil de üst seviyeye yakın akıllı telefonlarında kullanıyor. Bu bakımdan 64MP çözünürlüğündeki kamera Galaxy A70S modelinde karşımıza çıkacak.

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64MP çözünürlüğündeki yeni sensör bilindiği üzere 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha detaylı ve kaliteli görseller üretiyor. Ortam koşulları uygun olduğu takdirde de mozaik algoritması ile 64MP çözünürlüğünde çekim yapıyor.

Galaxy A70S bu sayede piyasadaki en yüksek kamera çözünürlüğüne sahip olacak. Pazarlama açısından da önemli bir avantaj sunacak olan kameranın yanında herhangi bir yardımcı kamera olmayacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan Galaxy A70S modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 675, 6GB RAM, 32MP çözünürlüğünde ön kamera, 128GB depolama kapasitesi şeklinde benzer özellikler olacağı ifade ediliyor. Şimdilik Galaxy A70S için başka detay bulunmuyor.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-a70s-first-smartphone-64mp-camera-rumor_id116263 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
Huwaiyi iyice küçük emraha baglattilar
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DH Misafiri 2 hf.
Huwayi dünya markası len. Körön işlemciler en iyisi len. Dünyanın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi len.????????
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Penah000000 2 hf.
evet aynen samsung ilk önce A serialerinde bir yest yapiyo sonra S ve note serilerini çikariyo, umarim iosell 64 mp kamerayi note 10 na hazirliyorlar
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uzish 2 hf.
Kare hızi 21 ve bence A70s, Galaxy A9 Star,A8s,A40s gibi sadece Çin pazari icin surulecek piyasaya tahminimce
Test telefonu
A9 Star hatirlarsinz cift kamera kurulumu ile cikmisti,cin pazarina yonelik tutunca,A7 (2018) ve A9 (2018) cikti
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asig 2 hf.
bu yaptırımların aynisini bizede yapılmasını bekliyorum ;)
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olağan_şüpheli 2 hf.
Adamlar 64 mp i crop yaparak kaliteli zum yapın diye koymuşlar. Ne bıdı bıdı ettiniz be !
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DuR1SnDinLe 2 hf.
Bence batarya üzerine yoğunlaşmalı
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redoano 2 hf.
çikartin b.kunu nolur, billboarda afis basicam
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Askaparta 2 hf.
Telefondan kağıt baskı alacağım sanki.
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strathmorea 2 hf.
Tek bir kamerayı değiştir oldu sana A70 modeli A70s. Diğer tüm özellikler aynı.
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samsung, samsung galaxy a70s ve
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