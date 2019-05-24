64MP çözünürlüğünde kamera Galaxy A70S modelinde kullanılacak

Son dönemde Samsung cephesinden birbiri ardına önemli kamera yenilikleri haberi geliyor. 5x optik yakınlaştırma yapabilen ince modülün ardından 64MP çözünürlüğünde yeni bir sensör daha duyurulmuştu. Bu sensör ilk kez Galaxy A serisinde kullanılacak.

Galaxy A70S özellikleri

Samsung’un genelde ilk yenilikleri amiral gemilerinde değil de üst seviyeye yakın akıllı telefonlarında kullanıyor. Bu bakımdan 64MP çözünürlüğündeki kamera Galaxy A70S modelinde karşımıza çıkacak.

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64MP çözünürlüğündeki yeni sensör bilindiği üzere 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha detaylı ve kaliteli görseller üretiyor. Ortam koşulları uygun olduğu takdirde de mozaik algoritması ile 64MP çözünürlüğünde çekim yapıyor.

Galaxy A70S bu sayede piyasadaki en yüksek kamera çözünürlüğüne sahip olacak. Pazarlama açısından da önemli bir avantaj sunacak olan kameranın yanında herhangi bir yardımcı kamera olmayacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan Galaxy A70S modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 675, 6GB RAM, 32MP çözünürlüğünde ön kamera, 128GB depolama kapasitesi şeklinde benzer özellikler olacağı ifade ediliyor. Şimdilik Galaxy A70S için başka detay bulunmuyor.