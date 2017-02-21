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Türk Lamborghini Araplardan büyük ilgi görüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen ve dünyanın en büyük savunma sanayii fuarlarından biri olan IDEX 2017'de FNSS üretimi KAPLAN 20 Araplar tarafından büyük bir ilgi görüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
20,1b
1
73
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Abu Dhabi'de gerçekleştirilen fuarda FNSS, yeni nesil zırhlı muharebe aracı KAPLAN 20'yi de sergiliyor. Sergi alanından fotoğraflar paylaşan Arap savunma sanayii meraklıları, KAPLAN 20 için "Türk yapımı zırhlı Lamborghini" diyor.
İlk kez IDEF 2015 fuarında mock-up olarak sergilenen KAPLAN 20, özellikle şık tasarımı ile ilk bakışta dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
Farklı şekillerde 9 veya 11 kişi taşıma kapasitesine sahip olan araç, sürücü, nişancı ve komutan olarak 3 kişilik mürettebat tarafından idare ediliyor. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen KAPLAN 20, %60 dik ve %40 yan eğimleri rahatlıkla geçebiliyor. Aracın farklı noktalarına yerleştirilen ve 360 derece görüş sağlayan kameralar ile muharebe alanında personele farkındalık sağlayan araç, KBRN korumasına da sahip. Otomatik yangın bastırma sistemi bulunan araç, patlama ve sızdırmaya karşı dayanıklı yakıt tankları ve mayınlı saldırılara karşı koruma sağlayan koltukları ile de ön plana çıkıyor. 2.6 metre hendek aşabilen araç, 0.70 metrelik dik engeli de geçebiliyor.
Aracı modern muharebelere hazır hale getiren diğer özellikler ise kablosuz haberleşme, keskin nişancı tespit sistemi, dış ortam ışığına duyarlı iç aydınlatma sistemi ve dost düşman tanıma sistemi olarak ön plana çıkıyor. Takılan gözlük vasıtasıyla aracın dışını 360 derece görebilen personel, bu özellik ile meskun mahalde diğer araçlara oranla büyük bir şansa sahip oluyor.
Arapların tasarımı nedeniyle Türk Lamborghini dediği KAPLAN 20'nin henüz bir sipariş alıp almadığı ise bilinmiyor.

https://twitter.com/solosaras/status/833696732135424001 Yorum Yaz
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Bob Kelso 2 yıl en beğenilen
Çok güzel görünüyor. Yapanların eline zihnine sağlık.
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CWaRRioR 2 yıl
Tanklardan anlamam ama tasarım çok iyi görünüyor.
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V4LKyR 2 yıl Siyah Nur
Siyah Nur

İlk ben söyleyim bari. Millet Mars'a gidiyor, biz hala tank tüfek peşindeyiz

İlk sen söyledin ya, dayağı da ilk sen yiyeceksin demek ki. Bu da güzel bi şeydir.
Siyah Nurİlk ben söyleyim bari. Millet Mars'a gidiyor, biz hala tank tüfek peşindeyizİlk sen söyledin ya, dayağı da ilk...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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Bluflame 2 yıl
lan bunun neresi lambo’ya benziyor ? yaktın bizi yine dh. (click bait)
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Barni Moloztaş 2 yıl
Çok estetik duruyor şık
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Otokar ve FNSS güzel tasarımlı araçlar yapmaya başladı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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merveyanar 2 yıl
hakikaten de güzel görünüyo yaaw
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lordinas 2 yıl
World of Tanks oynayan birisi olarak hayran kaldım. Tasarım muhteşem.
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BlackGhost12 2 yıl
Harika bir şeye benziyor. 👍
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RichardB 2 yıl
bi tek buna bakarsaniz heyt be neler yapmissiz dersiniz
fuardaki firmalara baktim moralim bozuldu, neler neler var
zaten bu tanka turk denmez, onemli olan parcalar BAE den gelme, optikler, elektronikler motor vs. yoksa metali turkiye uretilmi pek bisey katmaz
tasarim guzel ama
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cinemaker 2 yıl
Türkiye yapıyor donanımhaber yayınlıyor bazıları kuduruyor yorumum budur
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cipro06 2 yıl
mükemmel bir görüntüsü var.Buna kimse olmamış diyemez...
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xmen121 2 yıl
İlginç
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