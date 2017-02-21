Türk Lamborghini Araplardan büyük ilgi görüyor

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen fuarda FNSS, yeni nesil zırhlı muharebe aracı KAPLAN 20'yi de sergiliyor. Sergi alanından fotoğraflar paylaşan Arap savunma sanayii meraklıları, KAPLAN 20 için "Türk yapımı zırhlı Lamborghini" diyor.

İlk kez IDEF 2015 fuarında mock-up olarak sergilenen KAPLAN 20, özellikle şık tasarımı ile ilk bakışta dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Farklı şekillerde 9 veya 11 kişi taşıma kapasitesine sahip olan araç, sürücü, nişancı ve komutan olarak 3 kişilik mürettebat tarafından idare ediliyor. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen KAPLAN 20, %60 dik ve %40 yan eğimleri rahatlıkla geçebiliyor. Aracın farklı noktalarına yerleştirilen ve 360 derece görüş sağlayan kameralar ile muharebe alanında personele farkındalık sağlayan araç, KBRN korumasına da sahip. Otomatik yangın bastırma sistemi bulunan araç, patlama ve sızdırmaya karşı dayanıklı yakıt tankları ve mayınlı saldırılara karşı koruma sağlayan koltukları ile de ön plana çıkıyor. 2.6 metre hendek aşabilen araç, 0.70 metrelik dik engeli de geçebiliyor.

Aracı modern muharebelere hazır hale getiren diğer özellikler ise kablosuz haberleşme, keskin nişancı tespit sistemi, dış ortam ışığına duyarlı iç aydınlatma sistemi ve dost düşman tanıma sistemi olarak ön plana çıkıyor. Takılan gözlük vasıtasıyla aracın dışını 360 derece görebilen personel, bu özellik ile meskun mahalde diğer araçlara oranla büyük bir şansa sahip oluyor.

Arapların tasarımı nedeniyle Türk Lamborghini dediği KAPLAN 20'nin henüz bir sipariş alıp almadığı ise bilinmiyor.

https://twitter.com/solosaras/status/833696732135424001