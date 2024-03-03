Haftaya A101 marketlerde oyuncu koltuğu ve oyuncu masası var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda marketleri zincirinde akıllı telefonlardan tam kablosuz kulaklıklara, akıllı televizyonlardan oyuncu koltuğundan oyuncu masasına ve ambiyans aydınlatmaya kadar pek çok ürün bulmak mümkün olacak.

7 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

7 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Asos oyuncu koltuğu yer alıyor. Boyun ve bel yastıkları olan oyuncu koltuğu 2699TL fiyat etiketine sahip. 60cmx120xm oyuncu masası 1299TL iken sese duyarlı RGB LED dikey ambiyans ışık da 299TL.

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Diğer taraftan Toshiba markasına ait 65 inçlik Ultra HD ekran, Dolby Audio ses, 3x HDMI, 2x USB özellikleri olan akıllı televizyon 20999TL iken 50 inçlik Ultra HD ekran, Dolby Atmos ses, 20W ses gücü özellikleri olan Philips akıllı televizyon da 17499TL.

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