72 çekirdekli Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi duyuruldu

Intel’in araştırma projeleri ve yapay zeka çalışmaları için tasarladığı Xeon Phi işlemci ailesi, şimdiye kadar ki en güçlü üye ile güncelleniyor. 72 çekirdekli Intel Xeon Phi 7290, Intel ailesinin de en güçlü işlemcisi konumunda.

Bilindiği gibi yapay zeka çalışmaları, bilimsel araştırmalar, veri analizleri gibi işlemler özel işlemciler gerektiriyor. En güçlü süper bilgisayar Sunway TaihuLight’da kullanılan 260 çekirdekli SW26010 işlemcisi, 1000 çekirdekli KiloCore işlemcisi buna en son örnekler. Bu işlemciler ayrıca, monte edilecekleri sistemlerin de özel bir optimizasyona tabi tutulmasını gerektiriyor.

Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi, karmaşık analizler ve makine öğrenme dili gibi yoğun iş yüklerinin olduğu sistemlere yönelik olarak tasarlandı. Sunucularda ana Xeon işlemcilerin yanına yardımcı olarak yerleşebiliyor. Veya iş istasyonlarında ana işlemci olarak kullanılabiliyor.

Ekran kartlarına benzer bir kutu tasarımı ile gelen Intel Xeon Phi 7290, tüm gerekli bağlantı ve bellek bileşenlerini bu kutu içerisine sığdırıyor. Özellikle Nvidia’nın süper bilgisayarlara yönelik Tesla grafik çözümlerine rakip olduğu gözlerden kaçmıyor.

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1.5GHz saat hızında çalışan Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi, entegre bir belleğe sahip. Özel tasarlanmış MCDRAM bellek tipi, DDR4 belleklerden 5 kat daha hızlı. Kutu içerisinde saniyede 7.2 milyar transfer yapabilen 16GB MCDRAM bellek yer alıyor. Böylece bant genişliği 490GB/s seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca harici olarak 384GB’a kadar da 2400MHz DDR4 bellek kullanılabiliyor.

Xeon Phi için Intel’in özel geliştirdiği Omni Path adında bir iletişim teknolojisi kullanılıyor. Nvidia NVLINK çözümüne benzetebileceğimiz çift portlu Omni Path, 100Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Bunun için işlemcinin monte edileceği sistemin de buna göre optimize edilmesi gerekiyor. Omni Path, yonganın kenarına entegre edilmiş durumda. İş istasyonları çözümlerinde ise Omni Path entegrasyonu olmadan da standart bağlantılar ile kullanabiliyorsunuz. Xeon Phi ailesi, analiz yeteneklerine odaklandığı için oyun akışları gibi alanlara uygun değil.

Intel, sunucu başına en iyi performansı sunduğunu belirttiği Intel Xeon Phi 7290 yanında 3 yeni işlemci daha getiriyor. 68 çekirdekli Xeon Phi 7250, 64 çekirdekli Xeon Phi 7230 ve Xeon Phi 7210 işlemciler yine 16GB entegre bellek ile geliyor. Intel Xeon Phi 7290 için 6300$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.