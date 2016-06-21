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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

72 çekirdekli Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi duyuruldu

Bilindiği gibi yapay zeka çalışmaları, bilimsel araştırmalar, veri analizleri gibi işlemler özel işlemciler gerektiriyor. Intel’in bu alanlara yönelik Xeon Phi işlemci ailesi bulunuyor.
2 yıl
9,3b
1
11
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in araştırma projeleri ve yapay zeka çalışmaları için tasarladığı Xeon Phi işlemci ailesi, şimdiye kadar ki en güçlü üye ile güncelleniyor. 72 çekirdekli Intel Xeon Phi 7290, Intel ailesinin de en güçlü işlemcisi konumunda.

Bilindiği gibi yapay zeka çalışmaları, bilimsel araştırmalar, veri analizleri gibi işlemler özel işlemciler gerektiriyor. En güçlü süper bilgisayar Sunway TaihuLight’da kullanılan 260 çekirdekli SW26010 işlemcisi, 1000 çekirdekli KiloCore işlemcisi buna en son örnekler. Bu işlemciler ayrıca, monte edilecekleri sistemlerin de özel bir optimizasyona tabi tutulmasını gerektiriyor.  

Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi, karmaşık analizler ve makine öğrenme dili gibi yoğun iş yüklerinin olduğu sistemlere yönelik olarak tasarlandı. Sunucularda ana Xeon işlemcilerin yanına yardımcı olarak yerleşebiliyor. Veya iş istasyonlarında ana işlemci olarak kullanılabiliyor.

Ekran kartlarına benzer bir kutu tasarımı ile gelen Intel Xeon Phi 7290, tüm gerekli bağlantı ve bellek bileşenlerini bu kutu içerisine sığdırıyor. Özellikle Nvidia’nın süper bilgisayarlara yönelik Tesla grafik çözümlerine rakip olduğu gözlerden kaçmıyor.

Ayrıca Bkz. "Bu işlemcide 1000 adet çekirdek var"

1.5GHz saat hızında çalışan Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi, entegre bir belleğe sahip. Özel tasarlanmış MCDRAM bellek tipi, DDR4 belleklerden 5 kat daha hızlı. Kutu içerisinde saniyede 7.2 milyar transfer yapabilen 16GB MCDRAM bellek yer alıyor. Böylece bant genişliği 490GB/s seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca harici olarak 384GB’a kadar da 2400MHz DDR4 bellek kullanılabiliyor.

Xeon Phi için Intel’in özel geliştirdiği Omni Path adında bir iletişim teknolojisi kullanılıyor. Nvidia NVLINK çözümüne benzetebileceğimiz çift portlu Omni Path, 100Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Bunun için işlemcinin monte edileceği sistemin de buna göre optimize edilmesi gerekiyor. Omni Path, yonganın kenarına entegre edilmiş durumda. İş istasyonları çözümlerinde ise Omni Path entegrasyonu olmadan da standart bağlantılar ile kullanabiliyorsunuz. Xeon Phi ailesi, analiz yeteneklerine odaklandığı için oyun akışları gibi alanlara uygun değil. 

Intel, sunucu başına en iyi performansı sunduğunu belirttiği Intel Xeon Phi 7290 yanında 3 yeni işlemci daha getiriyor. 68 çekirdekli Xeon Phi 7250, 64 çekirdekli Xeon Phi 7230 ve Xeon Phi 7210 işlemciler yine 16GB entegre bellek ile geliyor. Intel Xeon Phi 7290 için 6300$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. 

 
72 çekirdekli Intel Xeon Phi 7290 işlemcisi duyuruldu
 

http://wccftech.com/intel-xeon-phi-7290-boasts-72-processing-cores/ Yorum Yaz
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senjido 2 yıl en beğenilen
idombayci
ucuz olsa sürüyle alıp render çiftlik kurası geliyorrasperypi lerden peye alıp max için ufak bir çiftlik yapmayı düşünüyorum.olur mu?yada net kafelerden boşa çıkmış pcleri bir rack içinde toplamak?

yeni öğrendiğin terimleri mi test ediyorsun :D
idombayciucuz olsa sürüyle alıp render çiftlik kurası geliyorrasperypi lerden peye alıp max için ufak bir çiftlik yapmayı düşünüyorum.olur mu?y...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Megavolt 2 yıl
.rkan
KalemKolikBunların yaptıkları işlemleri ekran kartı için programlayamıyorlarmı ? ekran kartlarının işlem güçleri muazzam güçte neden işlemciler ?
Ekran kartlarının yapısı işlemciler gibi esnek değildir doğrudan ekran kartıyla çalışabilecek kompleks bir yazılım oluşturmakta oldukça zordur. Dx ya da opencl gibi Apilerin hazır kod satırlarını donanım seviyesinde işler ekran kartları, İşlemciler ise herhangi bir kütüphaneye ihtiyaç duymaz. Bu sebeple işlemciler, ekran kartları kadar hızlı olamaz fakat çok daha esnek yapıdadır. Intelin Pi serisi de haber yazısına ek olarak 3ds Max ve Maya gibi programlarla beraber sıkça tercih edilen bir nevi yardımcı işlemcidir.

3d programları bu kart kullanılamıyor maalesef.Programın karta özelleştirilmesi gerekiyor kaldıki böyle bir desteği yok max ve maya nın.
Bu kartlardan render çifliğide kurulamıyor o sebeple.
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lapatid 2 yıl
mudur bu ne bicim alet ya
okurken ufkum genisledi hayatimda gormedigim rakamlari olcu birinlerini gordum vay anasini ya
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senjido 2 yıl en beğenilen
idombayci
ucuz olsa sürüyle alıp render çiftlik kurası geliyorrasperypi lerden peye alıp max için ufak bir çiftlik yapmayı düşünüyorum.olur mu?yada net kafelerden boşa çıkmış pcleri bir rack içinde toplamak?

yeni öğrendiğin terimleri mi test ediyorsun :D
Yanıtla +25
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Rubisco 2 yıl
@DUBLO Bildiğin mini bilgisayarın çok çok kat gücünde. Çok çok kat güücnde olması da çok sayıda küçük işlemciye büyük SIMD ünitesi, birbirleriyle iletişim için altyapı, yüksek hızlı bellek erişim altyapısıyla alakalı.

Güçlü olması = SIMD üniteleri ile büyük miktarda hesap yapabilmesi. Tek başına çekirdek gücü ile işlem yapmak amacı yok bunlarda. Bu yüzden çekirdeğin amacı bellekten veriyi SIMD ünitelerine aktarmak, şunu şununla çarp faln demek. Knights Landing öncesi de bu yüzden P54 denilen ilk Pentiumlar kadar basit çekirdek yapısına sahip. Single thread açısından, belli işlemler yaptırmak açısından çok çok geride kalır yani. Bu yüzden bununla bi android box tarzı bişey yapamazsın, 4 çekirdeklisi olsa bile.

@KalemKolik Bazı açılardan GPU'lara göre esnekilkleri, programlanabilirlikleri ve x86 temelli kodun (SIMD uzantılı versiyonlar dahil) taşınabilirliği açısından avantajları var. AMD yıllarca yüksek kapasite sunumasına rağmen HPC için tercih edilmemesinin altında bunlara benzer nedenler de var. CPU için optimize edilmiş kodu Xeon Phi'ye taşımak, aynı şeyi Cuda'ya taşımaya göre görece daha kolay olabiliyor. Intel'in, yapılacak işe daha iyi çalıştırabilmek için sunudukları destek (Parallel Studio faln gibi), AMD'nin bunca zmandır yüksek perf sunabilmesine karşın tercih edileyip Intel'in daha çabuk tercih edilmesine yol açtı. Görece kısa zamanda %99 civarında pazarı elinde tutan Nvidia'dan %30 civarında bi pay kapabildi.

GPU'lar kendi başlarına işlem yapamazlar, mutlaka programı işletecek bi ana ortam (host) gerekir(GPU'nun yeni kernel başlatabilmesi tam olarak bunu karşılamıyor). Xeon Phi'ler, kendileri CPU bazlı yapı olduklarından bu tarz işlemler yapabiliyorlar.

Normalde bunlar kendi başına boot edilip tam olarak kullanılabilecek bi yapıda değiller (kendi içinde bi tür linux altyapısına sahip olsalar da). Ama buna host edecek bi sistemde kullanman gerekiyor yine de. Yeni Knights Landing de artan çekirdek performansı sayesinde (SIMD tarafı değil, normal program işleyen komut çalıştıran tarafı) kendi başına boot edebilir hale geliyor. Bu, x86 uyumlu işletim sistemini boot edebilmesine imkan sağlıyor. Windows'u resmi olarak desteklemiyor ama bi yere kadar idare ettirebilir demişler mesela.
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Rubisco 2 yıl
@DUBLO Bildiğin mini bilgisayarın çok çok kat gücünde. Çok çok kat güücnde olması da çok sayıda küçük işlemciye büyük SIMD ünitesi, birbirleriyle iletişim için altyapı, yüksek hızlı bellek erişim altyapısıyla alakalı.

Güçlü olması = SIMD üniteleri ile büyük miktarda hesap yapabilmesi. Tek başına çekirdek gücü ile işlem yapmak amacı yok bunlarda. Bu yüzden çekirdeğin amacı bellekten veriyi SIMD ünitelerine aktarmak, şunu şununla çarp faln demek. Knights Landing öncesi de bu yüzden P54 denilen ilk Pentiumlar kadar basit çekirdek yapısına sahip. Single thread açısından, belli işlemler yaptırmak açısından çok çok geride kalır yani. Bu yüzden bununla bi android box tarzı bişey yapamazsın, 4 çekirdeklisi olsa bile.

@KalemKolik Bazı açılardan GPU'lara göre esnekilkleri, programlanabilirlikleri ve x86 temelli kodun (SIMD uzantılı versiyonlar dahil) taşınabilirliği açısından avantajları var. AMD yıllarca yüksek kapasite sunumasına rağmen HPC için tercih edilmemesinin altında bunlara benzer nedenler de var. CPU için optimize edilmiş kodu Xeon Phi'ye taşımak, aynı şeyi Cuda'ya taşımaya göre görece daha kolay olabiliyor. Intel'in, yapılacak işe daha iyi çalıştırabilmek için sunudukları destek (Parallel Studio faln gibi), AMD'nin bunca zmandır yüksek perf sunabilmesine karşın tercih edileyip Intel'in daha çabuk tercih edilmesine yol açtı. Görece kısa zamanda %99 civarında pazarı elinde tutan Nvidia'dan %30 civarında bi pay kapabildi.

GPU'lar kendi başlarına işlem yapamazlar, mutlaka programı işletecek bi ana ortam (host) gerekir(GPU'nun yeni kernel başlatabilmesi tam olarak bunu karşılamıyor). Xeon Phi'ler, kendileri CPU bazlı yapı olduklarından bu tarz işlemler yapabiliyorlar.

Normalde bunlar kendi başına boot edilip tam olarak kullanılabilecek bi yapıda değiller (kendi içinde bi tür linux altyapısına sahip olsalar da). Ama buna host edecek bi sistemde kullanman gerekiyor yine de. Yeni Knights Landing de artan çekirdek performansı sayesinde (SIMD tarafı değil, normal program işleyen komut çalıştıran tarafı) kendi başına boot edebilir hale geliyor. Bu, x86 uyumlu işletim sistemini boot edebilmesine imkan sağlıyor. Windows'u resmi olarak desteklemiyor ama bi yere kadar idare ettirebilir demişler mesela.
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idombayci 2 yıl
ucuz olsa sürüyle alıp render çiftlik kurası geliyor
rasperypi lerden peye alıp max için ufak bir çiftlik yapmayı düşünüyorum.olur mu?
yada net kafelerden boşa çıkmış pcleri bir rack içinde toplamak?
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.rkan 2 yıl
KalemKolik
Bunların yaptıkları işlemleri ekran kartı için programlayamıyorlarmı ? ekran kartlarının işlem güçleri muazzam güçte neden işlemciler ?

Ekran kartlarının yapısı işlemciler gibi esnek değildir doğrudan ekran kartıyla çalışabilecek kompleks bir yazılım oluşturmakta oldukça zordur. Dx ya da opencl gibi Api'lerin hazır kod satırlarını donanım seviyesinde işler ekran kartları, İşlemciler ise herhangi bir kütüphaneye ihtiyaç duymaz. Bu sebeple işlemciler, ekran kartları kadar hızlı olamaz fakat çok daha esnek yapıdadır.
Intel'in Pi serisi de haber yazısına ek olarak 3ds Max ve Maya gibi programlarla beraber sıkça tercih edilen bir nevi yardımcı işlemcidir.
Yanıtla +3
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DUBLO 2 yıl
Farwynd
DUBLObildin mini bilgisayar bu ekran kartı ram islemci el kadar yere sigdirmişlar bunu nie son kullanciya yönelik bir versiyonu yapmiyolar ? çok mu zor 8 çekirdek 4 çekirdekli verisiyonunu içinede bitane 1070m 16 gb ram . zaten anakartlar el kadar olanını.
Tamam da maliyet?

maliyet derken ? arge kismini es geçersek sav mazeme olarak düşündünüzde ? çok fazla ileriye gidersek bir leptop harcanan materyal miktarına bakın birde şu resimde gördünüz karta bir bakın ? ben zaten 76 cekirdek versiyonu felan demiyorum. 4-8 çekirdekli son kullanciya yönelik bir şekilde neden üretmiyolar 16 gb ram yeterli hayli hayli.
diyer bir açıdan maliyet diyince bir deskop için tüketimiz demir bakır ve diyer materyarlere bakın birde buna tamam bir parayı verirken kullanilan mazeme miktarina deyil tekonolojsine veriyoruz ama sonuçta o da bir maliyet değilmi?
tabi firmaların işine geliyor şuan gıdım gıdım teknoloji vermek . insanlar aliyor nede olsa 1080 çikali ne kadar oldu halla stock larda yok sebep satiliyor çünkü. şu karta bakın 1080 boyutunda fakat içindeki teknoloji gücü 1080 çok çok üstünde.
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BekirHan 2 yıl
KalemKolik
Bunların yaptıkları işlemleri ekran kartı için programlayamıyorlarmı ? ekran kartlarının işlem güçleri muazzam güçte neden işlemciler ?

Aslında evet. Hatta Nvidia' nında buna rakip Tesla kartları mevcut. İkisi bu yarıştalar Phi ve Tesla. Örneğin bu kartları (nvidia Tesla) CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) çalışmalarımızda kullanıyoruz biz.
CPU vs GPU farkını anlamak adına güzel bir yazı;
blogs.nvidia.com/...
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KalemKolik 2 yıl
Bunların yaptıkları işlemleri ekran kartı için programlayamıyorlarmı ? ekran kartlarının işlem güçleri muazzam güçte neden işlemciler ?
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Farwynd 2 yıl
DUBLO
bildin mini bilgisayar bu ekran kartı ram islemci el kadar yere sigdirmişlar bunu nie son kullanciya yönelik bir versiyonu yapmiyolar ? çok mu zor 8 çekirdek 4 çekirdekli verisiyonunu içinede bitane 1070m 16 gb ram . zaten anakartlar el kadar olanını.

Tamam da maliyet?
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DUBLO 2 yıl
bildin mini bilgisayar bu ekran kartı ram islemci el kadar yere sigdirmişlar bunu nie son kullanciya yönelik bir versiyonu yapmiyolar ? çok mu zor 8 çekirdek 4 çekirdekli verisiyonunu içinede bitane 1070m 16 gb ram . zaten anakartlar el kadar olanını.
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