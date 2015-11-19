72 çekirdekli işlemciler iş istasyonlarına geliyor

Büyük teknoloji devlerinin hitap ettiği farklı alanlardaki tecrübelerini harmanladığı ve birbirine aktardığını görüyoruz. Bir süre önce sunucu tarafındaki Xeon işlemcilerini iş istasyonlarına getiren Intel, şimdi de süper bilgisayarlardaki Xeon Phi ailesini gündemine aldı.





Gelen bilgilere göre, 72 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Xeon Phi işlemci ailesi önümüzdeki dönemde iş istasyonlarında kendisine yer bulabilecek. Intel gelecek yılın ilk yarısında Xeon Phi işlemcilerini piyasaya sürmeyi planlarken, üretici ortakların ilk ürünleri hemen arkasından boy göstermeye başlayacak.





Intel, hali hazırda süper bilgisayarlara yönelik olarak üçüncü nesil Phi ailesi üzerinde çalışıyor. Knights Landing kod adına sahip üçüncü nesil entegre 16GB MCDRAM barındırırken, 3TFLOPS performans değerlerine ulaşabiliyor. MCDRAM teknolojisi, belleklerin üst üste istiflenmesi ve ince kablolar vasıtasıyla birbirine bağlanması yönetimini benimsiyor. Bu sayede DDR4 belleklerden ve GDDR5 belleklerden 5 kat daha fazla performans ve enerji verimliliği sunuyor. Bu bellek teknolojisinde de yine Micron'un imzası var. Performans odaklı olduğu için özel optimizasyonlar barındıran Phi ailesinde ölçeklendirilebilme özelliği de bulunuyor yani süper bilgisayar yapılarına göre performans ve bant genişlikleri optimize edilebiliyor.





Phi tabanlı iş istasyonları elbette son kullanıcıya yönelik olmayacak. Bunu bir nevi geliştirici kartı mantığında değerlendirebiliriz. Phi tabanlı süper bilgisayarlara sürekli erişimi olmayan bilim adamları, bu iş istasyonları üzerinde projelerini geliştirdikten sonra kolay bir şekilde süper bilgisayarlara uygulayabilecekler. Bununla birlikte gelecek yıllarda Intel karar değiştirebilir ve son kullanıcılar da süper bilgisayar hızlarına sahip olabilir.

http://hexus.net/tech/news/cpu/88178-intel-provides-info-72-core-knights-landing-xeon-phi/