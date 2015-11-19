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72 çekirdekli işlemciler iş istasyonlarına geliyor

Bilgisayar dünyasında her zaman en güçlü sistemleri arzu eden tüketiciler mevcut. Intel de bunu dikkate alarak süper bilgisayar işlemcilerini iş istasyonlarına sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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72 çekirdekli işlemciler iş istasyonlarına geliyor

Büyük teknoloji devlerinin hitap ettiği farklı alanlardaki tecrübelerini harmanladığı ve birbirine aktardığını görüyoruz. Bir süre önce sunucu tarafındaki Xeon işlemcilerini iş istasyonlarına getiren Intel, şimdi de süper bilgisayarlardaki Xeon Phi ailesini gündemine aldı.

Gelen bilgilere göre, 72 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Xeon Phi işlemci ailesi önümüzdeki dönemde iş istasyonlarında kendisine yer bulabilecek. Intel gelecek yılın ilk yarısında Xeon Phi işlemcilerini piyasaya sürmeyi planlarken, üretici ortakların ilk ürünleri hemen arkasından boy göstermeye başlayacak. 

Intel, hali hazırda süper bilgisayarlara yönelik olarak üçüncü nesil Phi ailesi üzerinde çalışıyor. Knights Landing kod adına sahip üçüncü nesil entegre 16GB MCDRAM barındırırken, 3TFLOPS performans değerlerine ulaşabiliyor. MCDRAM teknolojisi, belleklerin üst üste istiflenmesi ve ince kablolar vasıtasıyla birbirine bağlanması yönetimini benimsiyor. Bu sayede DDR4 belleklerden ve GDDR5 belleklerden 5 kat daha fazla performans ve enerji verimliliği sunuyor. Bu bellek teknolojisinde de yine Micron'un imzası var. Performans odaklı olduğu için özel optimizasyonlar barındıran Phi ailesinde ölçeklendirilebilme özelliği de bulunuyor yani süper bilgisayar yapılarına göre performans ve bant genişlikleri optimize edilebiliyor. 

Phi tabanlı iş istasyonları elbette son kullanıcıya yönelik olmayacak. Bunu bir nevi geliştirici kartı mantığında değerlendirebiliriz. Phi tabanlı süper bilgisayarlara sürekli erişimi olmayan bilim adamları, bu iş istasyonları üzerinde projelerini geliştirdikten sonra kolay bir şekilde süper bilgisayarlara uygulayabilecekler. Bununla birlikte gelecek yıllarda Intel karar değiştirebilir ve son kullanıcılar da süper bilgisayar hızlarına sahip olabilir. 

http://hexus.net/tech/news/cpu/88178-intel-provides-info-72-core-knights-landing-xeon-phi/ Yorum Yaz
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BekirHan 3 yıl en beğenilen sis651
Selamlar. İntel Phi ve Nvidia Tesla' ları Yapısal Analizler (FEA) ve Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği simülasyonlarında hız artışı sağlamak için kullanıyoruz. Gündelik kullanımda işe yarayacak bir yanı yok bu cihazların. Belki render işlemlerinde yada görsel sanatlarda da kullanılır ama "alayım şunu hızlı bir oyun oynayayım" diyen birisi için birşey ifade etmez. En azından bir çılgın çıkıp bu konuda bir arayüz oluşturana dek. Çekirdekler termal/elektriksel yapılıyda ele aldığımızda normal bir işlemci gibi olmuyor haliyle. Ama şu varki; 10-15 gün süren bir yapısal analizi, düzgün konfig bir pc ve buna benzer kartlarla 3-4 güne indirgeyebiliyorsunuz ki bu bizim için bir nimet.
Selamlar. İntel Phi ve Nvidia Tesla' ları Yapısal Analizler (FEA) ve Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği simülasyonlarında hız artışı sağlamak için kullanıyoruz. G...
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V4LKyR 3 yıl
GeForce Titan X'te de 3072 çekirdek var.
Anladınız mı olayı? Normal işlemci gibi düşünmeyin.
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aspirin_00 3 yıl
sis651
Bundaki 72 çekirdeğin karşılığı tam olarak normal bir işlemcinin 72 çekirdeğe sahip olması ile aynı olmayabilir, yani daha yavaş ya da daha hızlı olabilir. Normal kullanıcıya hitap etmez şimdilik ama özelleştirilmiş bilimsel uygulamalar çalıştırmak için vs. iyidirler. Nvidianın CUDAsı gibi biraz da. Bilim adamları belli bir platforma göre yazılım hazırlıyor, sonra bu platformda da veri işleme işleri yüksek hızlarla yapılıyor vs.

hızlıdır ama o düzeneği çalışacak ana kasa gerekli.
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DH Misafiri 3 yıl
kaç şahin fiyatına çıkar sizce bu:D:D:
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