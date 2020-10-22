74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 74 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Layers of Fear 2 ve Costume Quest 2 oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu hafta Cadılar Bayramı dolayısıyla bu temaya uygun iki oyun verilmiş.

Layers of Fear 2, 2019'da yayınlanan bir psikolojik korku oyunu olarak dikkat çekiyor. Serinin ilk oyunu da geçtiğimiz yıl Epic Store'da ücretsiz dağıtılmıştı. Layers of Fear 2'nin ilk oyun kadar beğenildiğini söyleyemeyiz ancak yine de gerilim dolu bir oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor. İlk oyunu oynayıp beğendiyseniz veya bu türe ilginiz varsa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz.

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Bu haftanın diğer oyunu Costume Quest 2 ise Double Fine'ın sevilen Cadılar Bayramı temalı RPG oyununun devamı olarak dikkat çekiyor. 2014'te yayınlanan Costume Quest 2 genel anlamıyla çok olumlu yorumlara sahip. Oyunun tanıtım yazısı şöyle:

Zamanda yolculuk yapan ürkütücü yerleri keşfet, güçlü Hallo savaşçılara dönüşen muhteşem yeni kostümleri giy ve savaşta hijyen takıntılı kötü karakter birliklerine karşı kullanmak için daha fazla Creepier Treat Card topla.

Costume Quest 2 ve Layers of Fear 2'yi hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 29 Ekim 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered.

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