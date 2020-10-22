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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store bu hafta yine iyi bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Toplam değerleri 74 TL olan Costume Quest 2 ve Layers of Fear 2 oyunları tamamıyla ücretsiz oldu.
    16 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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    26
    10
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 74 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Layers of Fear 2 ve Costume Quest 2 oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu hafta Cadılar Bayramı dolayısıyla bu temaya uygun iki oyun verilmiş.

    Layers of Fear 2, 2019'da yayınlanan bir psikolojik korku oyunu olarak dikkat çekiyor. Serinin ilk oyunu da geçtiğimiz yıl Epic Store'da ücretsiz dağıtılmıştı. Layers of Fear 2'nin ilk oyun kadar beğenildiğini söyleyemeyiz ancak yine de gerilim dolu bir oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor. İlk oyunu oynayıp beğendiyseniz veya bu türe ilginiz varsa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz.

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    Bu haftanın diğer oyunu Costume Quest 2 ise Double Fine'ın sevilen Cadılar Bayramı temalı RPG oyununun devamı olarak dikkat çekiyor. 2014'te yayınlanan Costume Quest 2 genel anlamıyla çok olumlu yorumlara sahip. Oyunun tanıtım yazısı şöyle:

    Zamanda yolculuk yapan ürkütücü yerleri keşfet, güçlü Hallo savaşçılara dönüşen muhteşem yeni kostümleri giy ve savaşta hijyen takıntılı kötü karakter birliklerine karşı kullanmak için daha fazla Creepier Treat Card topla.

    Costume Quest 2 ve Layers of Fear 2'yi hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 29 Ekim 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    34 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Shelby_34 (Mert ) 2 sa.
    Sony ücretsiz yapmıyor, niye sony’nin videosunu paylaşıyorsun?
    Yanıtla +1
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    001ATB (Ahmet ) 2 sa.
    Layers of fear oynayın güzel oyun
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 3 sa. (düzenlendi)
    LoF2 çok iyiydi.
    Yanıtla +1
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 9 sa.
    Teşekkürler ❤️
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    Askaparta 12 sa.
    Epic yazılır beleş okunur.
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    the guardian14 (mur0 ) 15 sa.
    74 değil 49 tllik
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu (E. B.) 11 sa. the guardian14
    CQ2 25 TL, LoF2 49 TL. Topluyoruz 74 TL.
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    enescooo (Enes Som) 15 sa.
    FM 2020 den sonra bunlar çerez kalıypr
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 16 sa.
    Bu hafta benden pas :p
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    dımmışali (durmuş bahça) 16 sa.
    Sony yapmıyor bu ücretsizleri.
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