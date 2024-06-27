Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunu belli oldu

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sunless Skies: Sovereign Edition, 27 Haziran Perşembe saat 18:00 itibariyle Epic Games Store'da erişilebilir olacak.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Sunless Skies: Sovereign Edition

Sunless Skies: Sovereign Edition için korku ve Rogue-lite türünde bir rol yol yapma oyunu diyebiliriz. Uçan buharlı lokomotifiniz ve mürettebatınız ile birlikte steampunk temasında bir atmosfere yelken açtığınız Sunless Skies, farklı mekanikler ve hikayesiyle oyuncuları yeni bir keşfe çıkarıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Sunless Skies: Sovereign Edition, 4 Temmuz Türkiye saati ile 18:00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

27 Haziran - 4 Temmuz

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Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!