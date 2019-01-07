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76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Bu yıl 76. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri'Nin kazananları açıklandı. Altın Küre Ödülleri'ni kimler kazandı? 76. Altın Küre Ödülleri'nin en çok ödül kazananı Green Book filmi oldu.
4 ay
7,3b
1
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu
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Bu yıl 76. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nin (The Golden Globes) kazananları belli oldu. Los Angeles’taki Beverly Hilton Otel’de düzenlenen törenin sunuculuğunu Sandra Oh ve Andy Samberg üstlendi.

Gecenin en çok ödül kazanan yapımı toplam 3 ödül ile Green Book filmi oldu. Bir piyanist ve onun şoförünü konu alan Green Book (Yeşil Rehber) filmi “En İyi Film (komedi ya da müzikal)”, “En İyi Senaryo” ve “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini kazandı.

Törenin sunuculuğunu üstlenen ve aynı zaman Killing Eve dizisindeki rolü ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Sanda Oh, Altın Küre’de ödül kazanan ilk Asyalı kadın olarak adını tarihe yazdırdı.

Drama türündeki “En İyi Film” ödülünü Bohemian Rhapsody, animasyon türündeki “En İyi Film” ödülünü Spider-Man: Into the Spider-Verse, “En İyi Film Yönetmeni” ödülünü Roma filmi ile Alfonso Cuaron, drama türündeki “En İyi TV Dizisi” ödülünü The Americans ve müzikal/komedi türündeki “En İyi TV Dizisi” ödülünü ise The Kominsky Method kazandı.

Altın Küre Ödüllerini Kim Kazandı (Kazananlar kalın harflerle belirtilmiştir):

SİNEMA ÖDÜLLERİ

En İyi Yönetmen

Bradley Cooper, A Star Is Born
Alfonso Cuarón, Roma
Peter Farrelly, Green Book
Spike Lee, BlacKkKlansman
Adam McKay, Vice

En İyi Film (Dram)

Black Panther
Bohemian Rhapsody
A Star Is Born
If Beale Street Could Talk
BlacKkKlansman
En iyi film (Komedi ya da müzikal) 
Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice

En İyi Film (Komedi ya da Müzikal)

Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice

En İyi Erkek Oyuncu (Dram)

Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem DaFoe, At Eternity’s Gate
Lucas Hedges, Boy Erased
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
John David Washington, BlacKkKlansman

En iyi Kadın Oyuncu (Dram)

Glenn Close, The Wife
Lady Gaga, A Star Is Born
Nicole Kidman, Destroyer
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
Rosamund Pike, A Private War
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da müzikal) 
Christian Bale, Vice
Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen, Green Book
Robert Redford, The Old Man and the Gun
John C. Reilly, Stan and Ollie 

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)

Christian Bale, Vice
Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen, Green Book
Robert Redford, The Old Man and the Gun
John C. Reilly, Stan and Ollie

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi ya da Müzikal)

Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Olivia Colman, The Favourite
Elsie Fisher, Eighth Grade
Charlize Theron, Tully
Constance Wu, Crazy Rich Asians

En İyi Animasyon

Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, Green Book
Timothée Chalamet, Beautiful Boy
Adam Driver, BlacKkKlansman
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Adams, Vice
Claire Foy, First Man
Regina King, If Beale Street Could Talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite

En İyi Senaryo

Alfonso Cuaron, Roma
Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite
Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk
Adam McKay, Vice
Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

En İyi Yabancı Film

Capernaum
Girl
Never Look Away
Roma
Shoplifters

En İyi Şarkı

“All the Stars,” Black Panther
“Girl in the Movies,” Dumplin’
“Revelation,” Boy Erased
“Shallow,” A Star Is Born
“Requiem for a Private War,” A Private War

En İyi Müzik

Justin Hurwitz, First Man
Marc Shaiman and Scott Wittman, Mary Poppins Returns
Marco Beltrami, A Quiet Place
Alexandre Desplat, Isle of Dogs
Ludwig Göransson, Black Panther

TV ÖDÜLLERİ

En İyi Dizi (Komedi)

Barry
The Good Place
Kidding
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel

En iyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Sacha Baron Cohen, Who Is America
Jim Carrey, Kidding
Michael Douglas, The Kominsky Method
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Kristen Bell, The Good Place
Candice Bergen, Murphy Brown
Alison Brie, GLOW
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Debra Messing, Will & Grace

En İyi Dizi (Dram)

The Americans
Bodyguard
Homecoming
Killing Eve
Pose

En İyi Erkek Oyuncu (Dram)

Jason Bateman, Ozark
Stephen James, Homecoming
Richard Madden, Bodyguard
Billy Porter, Pose
Matthew Rhys, The Americans

En İyi Kadın Oyuncu (Dram)

Caitriona Balfe, Outlander
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Sandra Oh, Killing Eve
Julia Roberts, Homecoming
Keri Russell, The Americans

En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi

The Alienist
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Escape at Dannemora
Sharp Objects
A Very English Scandal
76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu

En İyi Erkek Oyuncu (TV Filmi ya da Mini Dizi)

Antonia Banderas, Genius
Daniel Buhl, The Alienist
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Hugh Grant, A Very English Scandal

En İyi Kadın Oyuncu (TV Filmi ya da Mini Dizi)

Amy Adams, Sharp Objects
Connie Britton, Dirty John
Patricia Arquette, Escape At Dannemora
Laura Dern, The Tale
Regina King, Seven Seconds

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Alan Arkin, The Kominsky Method
Kieran Culkin, Succession
Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace
Ben Whishaw, A Very English Scandal
Henry Winkler, Barry

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Patricia Clarkson, Sharp Objects
Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace
Tandy Newton, Westworld
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale
 

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