76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu

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Bu yıl 76. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nin (The Golden Globes) kazananları belli oldu. Los Angeles’taki Beverly Hilton Otel’de düzenlenen törenin sunuculuğunu Sandra Oh ve Andy Samberg üstlendi.

Gecenin en çok ödül kazanan yapımı toplam 3 ödül ile Green Book filmi oldu. Bir piyanist ve onun şoförünü konu alan Green Book (Yeşil Rehber) filmi “En İyi Film (komedi ya da müzikal)”, “En İyi Senaryo” ve “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini kazandı.

Törenin sunuculuğunu üstlenen ve aynı zaman Killing Eve dizisindeki rolü ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Sanda Oh, Altın Küre’de ödül kazanan ilk Asyalı kadın olarak adını tarihe yazdırdı.

Drama türündeki “En İyi Film” ödülünü Bohemian Rhapsody, animasyon türündeki “En İyi Film” ödülünü Spider-Man: Into the Spider-Verse, “En İyi Film Yönetmeni” ödülünü Roma filmi ile Alfonso Cuaron, drama türündeki “En İyi TV Dizisi” ödülünü The Americans ve müzikal/komedi türündeki “En İyi TV Dizisi” ödülünü ise The Kominsky Method kazandı.

Altın Küre Ödüllerini Kim Kazandı (Kazananlar kalın harflerle belirtilmiştir):

SİNEMA ÖDÜLLERİ En İyi Yönetmen Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuarón, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

En İyi Film (Dram) Black Panther

Bohemian Rhapsody

A Star Is Born

If Beale Street Could Talk

BlacKkKlansman

En iyi film (Komedi ya da müzikal)

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

En İyi Film (Komedi ya da Müzikal) Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

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En İyi Erkek Oyuncu (Dram) Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem DaFoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

En iyi Kadın Oyuncu (Dram) Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da müzikal)

Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and the Gun

John C. Reilly, Stan and Ollie Bradley Cooper, A Star Is BornWillem DaFoe, At Eternity’s GateLucas Hedges, Boy ErasedJohn David Washington, BlacKkKlansmanLady Gaga, A Star Is BornNicole Kidman, DestroyerMelissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?Rosamund Pike, A Private WarEn İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da müzikal)Christian Bale, ViceLin-Manuel Miranda, Mary Poppins ReturnsViggo Mortensen, Green BookRobert Redford, The Old Man and the GunJohn C. Reilly, Stan and Ollie

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi ya da Müzikal) Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and the Gun

John C. Reilly, Stan and Ollie

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi ya da Müzikal) Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians



En İyi Animasyon

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Mahershala Ali, Green Book

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

En İyi Senaryo Alfonso Cuaron, Roma

Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

En İyi Yabancı Film Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

En İyi Şarkı “All the Stars,” Black Panther

“Girl in the Movies,” Dumplin’

“Revelation,” Boy Erased

“Shallow,” A Star Is Born

“Requiem for a Private War,” A Private War

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En İyi Müzik Justin Hurwitz, First Man

Marc Shaiman and Scott Wittman, Mary Poppins Returns

Marco Beltrami, A Quiet Place

Alexandre Desplat, Isle of Dogs

Ludwig Göransson, Black Panther

TV ÖDÜLLERİ En İyi Dizi (Komedi) Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

En iyi Erkek Oyuncu (Komedi) Sacha Baron Cohen, Who Is America

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace

En İyi Dizi (Dram) The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

En İyi Erkek Oyuncu (Dram) Jason Bateman, Ozark

Stephen James, Homecoming

Richard Madden, Bodyguard

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

En İyi Kadın Oyuncu (Dram) Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal Marc Shaiman and Scott Wittman, Mary Poppins ReturnsMarco Beltrami, A Quiet PlaceAlexandre Desplat, Isle of DogsLudwig Göransson, Black PantherBarryThe Good PlaceKiddingThe Marvelous Mrs. MaiselSacha Baron Cohen, Who Is AmericaJim Carrey, KiddingDonald Glover, AtlantaBill Hader, BarryKristen Bell, The Good PlaceCandice Bergen, Murphy BrownAlison Brie, GLOWDebra Messing, Will & GraceBodyguardHomecomingKilling EvePoseJason Bateman, OzarkStephen James, HomecomingBilly Porter, PoseMatthew Rhys, The AmericansCaitriona Balfe, OutlanderElisabeth Moss, The Handmaid’s TaleJulia Roberts, HomecomingKeri Russell, The AmericansThe AlienistEscape at DannemoraSharp ObjectsA Very English Scandal



En İyi Erkek Oyuncu (TV Filmi ya da Mini Dizi) Antonia Banderas, Genius

Daniel Buhl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

En İyi Kadın Oyuncu (TV Filmi ya da Mini Dizi) Amy Adams, Sharp Objects

Connie Britton, Dirty John

Patricia Arquette, Escape At Dannemora

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Antonia Banderas, GeniusDaniel Buhl, The AlienistBenedict Cumberbatch, Patrick MelroseHugh Grant, A Very English ScandalAmy Adams, Sharp ObjectsConnie Britton, Dirty JohnLaura Dern, The TaleRegina King, Seven SecondsAlan Arkin, The Kominsky MethodKieran Culkin, SuccessionEdgar Ramirez, The Assassination of Gianni VersaceHenry Winkler, Barry

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace

Tandy Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

