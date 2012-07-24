7digital, Windows 8 için müzik mağazasını indirmeye sundu

Çevrimiçi müzik hizmeti sunan 7digital, Windows 8 işletim sistemi henüz yayın önizleme sürümü olmasına rağmen platformun ilk çevrimiçi müzik mağazasını indirmeye sundu.





Uygulama hem standart hem de Metro arayüzü için yayınlandı. 7digital Music Store adlı uygulama, önizleme sürümünü yüklemiş herkese açık. Firmanın 20 milyon şarkılık kütüphanesinde dilediğiniz parçayı 30 saniye dinleyebilir, beğendiklerinizi mağaza üzerinden satın alabilirsiniz. Keşfet seçeneği ile çok farklı müzik deneyimlerini tanıma imkanınız da bulunuyor.





Hali hazırda Android, Blackberry, Windows Phone ve iOS için de 7digital Music Store mobil uygulamaları mevcuttu. Firma ayrıca Windows Phone 8 için de hazırlıklarına devam ediyor. Kullanıcılar mevcut 7digital hesapları ile uygulamaya giriş yapabiliyor.





Uygulama Windows Store önizleme sürümü üzerinden indirilebiliyor.









http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/7digital-music-store/6f98489a-f8f3-48e3-8bc9-e971a91ae93c#