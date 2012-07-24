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7digital, Windows 8 için müzik mağazasını indirmeye sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi müzik hizmeti sunan 7digital, Windows 8 işletim sistemi henüz yayın önizleme sürümü olmasına rağmen platformun ilk çevrimiçi müzik mağazasını indirmeye sundu.

Uygulama hem standart hem de Metro arayüzü için yayınlandı. 7digital Music Store adlı uygulama, önizleme sürümünü yüklemiş herkese açık. Firmanın 20 milyon şarkılık kütüphanesinde dilediğiniz parçayı 30 saniye dinleyebilir, beğendiklerinizi mağaza üzerinden satın alabilirsiniz. Keşfet seçeneği ile çok farklı müzik deneyimlerini tanıma imkanınız da bulunuyor.

Hali hazırda Android, Blackberry, Windows Phone ve iOS için de 7digital Music Store mobil uygulamaları mevcuttu. Firma ayrıca Windows Phone 8 için de hazırlıklarına devam ediyor. Kullanıcılar mevcut 7digital hesapları ile uygulamaya giriş yapabiliyor.

Uygulama Windows Store önizleme sürümü üzerinden indirilebiliyor.


http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/7digital-music-store/6f98489a-f8f3-48e3-8bc9-e971a91ae93c#

http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/7digital-music-store/6f98489a-f8f3-48e3-8bc9-e971a91ae93c# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 7 yıl
jovanovic
Amazon da 30 saniye dinletiyor.

"muazzez ersoy - kader diyemezsin" şarkıya girişi 2 dakika 6 saniye sürüyo.Bunu nasıl dinleyip alcaz :))) herhalde nakaratı felan dinletiyorlardır.Hiç para vermediğimiz için..maksat muhabbet
1 Yanıt Yanıtla +1
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jovanovic 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

jovanovic

Amazon da 30 saniye dinletiyor.


"muazzez ersoy - kader diyemezsin" şarkıya girişi 2 dakika 6 saniye sürüyo.Bunu nasıl dinleyip alcaz :))) herhalde nakaratı felan dinletiyorlardır.Hiç para vermediğimiz için..maksat muhabbet

Zaten ilk 30 saniyesi dinletilmez, ortadaki yerleri veya ön plana çıkan yerleri dinletiyorlar.

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jovanovic 7 yıl
Amazon da 30 saniye dinletiyor.
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