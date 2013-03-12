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"7.nesil iPhone ile daha güvenli NFC sistemi geliyor"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3b
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38
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın haziran ayında düzenleyeceği geliştiriciler konferansı WWDC 2013'e yaklaştığımız her gün 7.nesil iPhone'la ilgili yeni bilgiler geliyor.Güçlü kaynakların ifadelerine göre Temmuz-Ağustos döneminde satışa sunulacak olan 7.nesil iPhone'da parmak izi okuyucusu ve NFC'yi bir araya getirerek mobil ödemelerde güvenliği ön plana çıkaracak.

China Times'ın haberine göre Tayvanlı yonga üreticisi Chipbond, 7.nesil iPhone'un dokunmatik panel sürücüsü gibi çeşitli yarıiletken bileşenlerinin yanı sıra parmak izi sensörü ve NFC ile ilgili bileşenlerin de tedariğinden sorumlu olacak.

Bilindiği gibi uzun süredir iPhone'da NFC desteği konuşulmakla birlikte Apple bu beklentiyi bugüne kadar hayata geçirmemiş ve iOS 6 ile birlikte daha farklı bir ödeme çözümü olan Passbook'u kullanıma sunmuştu. Ancak yakın zamanda mobil güvenlik firması AuthenTec'i satın almasıyla birlikte geleneksel çözümlerden daha farklı olarak yüksek güvenlikli NFC yeteneğine sahip iPhone'un yolda olduğu yorumları yapılmıştı.

Eğer iddialar doğru çıkarsa yeni iPhone'da kullanıcılar NFC ile yapacakları hızlı ödemelerde ekrana şifre gibi çeşitli kodlar girmeden, home tuşu altında yer alan parmak izi okuyucusunu kullanarak kimliklerini doğrulayabilecek ve ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Hatırlanacağı gibi güvenilir kaynakların başında gelen KGI Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo, 7.nesil iPhone'un parmak izi okuyucusu ile iPhone 5'den farklılaşan bir çözüm olacağını dile getirmiş ve telefonun haziran ayında tanıtılıp, takip eden aylarda satışa sunulacağını yazmıştı.


http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20130311000192&cid=1203 Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen
Bence 6. nesildeki çok daha güvenliydi
1 Yanıt Yanıtla +11
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This Time 6 yıl *GameOver*
*GameOver*
5s ile 6 noldu


7.iphone demiyor.

7.nesil iphone diyor. iphone 4s 5.nesildi. iphone 5 6.nesil.

Yani iphone 5s yada 6 yedinci nesil oluyor. Yani onumuzdeki iphonedan bahrsdiyorlar
*GameOver*5s ile 6 noldu7.iphone demiyor.7.nesil iphone diyor. iphone 4s 5.nesildi. iphone 5 6.nesil.
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1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
NFC Yorumları çok cahilce neler sunduğu hakkında hiçbir fikri olamayan insanlar yorum yapıyor. Yakın zamanda gündelik hayatta kullanılacak, birçok büyük firma ve belediyeler şimdiden bu konuda yatırım yapıyor. Belki önümüzdeki sene bile İstanbulda toplu ulaşımda ve havaalanı sinema salonu vs yerlerde ödeme maksatlı kullanımı başlayabilir.
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LightningRaven 6 yıl
EN EFSİ

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hobametin 6 yıl
Bir nfc reklamı görücez ki insanların aklı gidecek yine.herkes offf o ne biçim özellik öyle süper olmuş apple süper ya kim ne derse desin apple diyecek

Şaka bir yana zaten olması beklenen bir özellik birde kablosuz şarj gelir muhtemelen ben en fazla bunu bekliyorum kısacası sarj süresinde taş çatlasın 24 saat gidiyorsa belki 30 a çıkartırlar belki de 36 ya ama yine yetmez 3 yıl olacak ip4 kullanalı hala değiştirmeyi düşünmüyorum 4s çıktı peh dedim 5 çıktı cık dedim gerek yok ama çıkıpta derlerse 4-5 gün gidio şarj anında alırım valla
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famouse 6 yıl
nfc mi?
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last_legant 6 yıl
En gereksiz uydurma ozellik. ekstra radyasyon ekstra pil kaybi. Yarari ise sadece ozellik olarak sayilmasi.
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SystemApps 6 yıl
nfc yi kesin apple icat edecek ahanda buraya yazıyorum.
not:evet geleceği görebiliyorum :D
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BMW 528 6 yıl
Bir sorunum var çözemedim
İphone 5 cihazım var video çekiyorum ama 1 dk görüntüyü 30mb olarak görüyor? Bunu mail olarak atamıyorum? Telefona yükleyecegim (telefon jb siz) bir ptogram varmı bu video boyutunu düşürüp mail atabilecegim?
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AMERICOS 6 yıl SystemApps
SystemApps

nfc yi kesin apple icat edecek ahanda buraya yazıyorum.


not:evet geleceği görebiliyorum :D

Zaten Steve'in milyoner hippi belgeselini izlerseniz var olanı en iyi şekilde pazarlamaya yönelik bir şirket olduklarından bahsetmişlerdi.
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O.R.A.C.L.E 6 yıl SystemApps
SystemApps

nfc yi kesin apple icat edecek ahanda buraya yazıyorum.


not:evet geleceği görebiliyorum :D

2002 de çıkan teknolojiyi biz bulduk diye gazlarlar işte güvenli müvenli yedir girsin.

O değilde apple yapsın bari. Samsung 'a bakıyorsun nfc sadece kendisi kullanıyor diğer telefonlar için.

Dışarda insanların elinde nfc kullanan görmedim hiç. Güya banka ödemelerinde cartta curtta kullanılacaktı ne oldu ?

Apple yaparsa tutar ama mantık bu işte. Yapsın arkadaş tutacaksa yapsın ölüp gidecek nfc yoksa.

İşbank daha kolay bi yolunu buldu. Her telefonda çalışması açısından kare kod ile ödeme yapabiliyorsunuz mesela. Androidlerde.
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ozgur06 6 yıl
Bildirim çubuğuna ayarlar vs kısa yolunu ekleseler(sbsettings tarzı) birde androidde ki widget olayı olsa yeterli iPhone için. Bundan önce note 2im vardı denemek için bile kullanmadım nfc yi.
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ipsiz_uçurtma 6 yıl
kullanıcıların belki %1'i bile bu özelliği kullanmıyor.madem birşey düzeltmek istiyorlar şarj süresi en azından 2 kat artmalı.
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engineermann 6 yıl
işte bu güzel bi haber.....
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12 Angry Men 6 yıl
ekayisdag
12 Angry Men İphone ekranını büyütsünler, Akrabamın iphone 5 telefonunu gün içinde hep ben kullanıyorum oyun,film ve internet için yemin ederim ekran boyutu yüzünden zevkim yarım kalıyor
bir tek senin için ekranını mı büyütecekler? büyük ekran isteyen gitsin plastik samsung alsın.. ben boyuttan gayet memnunum milyonlarca kişi de benimle aynı fikirde ki satıyor bu hali lie milyonlarca.. gerek yok ekran büyümesine

Ne gereksiz adamsın, mesajında senin gibi gereksiz. Plastik samsung dışında büğyük ekrana sahip başka telfon üreticisi yokmu yani?
Birtek benim olduğumu nereden biliyorsun 3.5 '' içinde ayunı yorumları yapıyordunuz ne olduda 4'' oldu? yakında 4.5 te olucak.
İphone ekranı yüzünden değil ios'u için satılıyor hala bunu akıl edemesiysen yazıklar olsun sana.
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Cool Boy 6 yıl
Batarya+kamera geliştirsinler 2GB ram 4 çekirdek 2.00GHZ A7 işlemci daha güçlü 4 çekirdek GPU olsun yeter..
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mateacher 6 yıl Cool Boy
Cool Boy
Batarya+kamera geliştirsinler 2GB ram 4 çekirdek 2.00GHZ A7 işlemci daha güçlü 4 çekirdek GPU olsun yeter..

Napıyon telefondan film falan render ediyorsun galiba?
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12 Angry Men 6 yıl
İphone ekranını büyütsünler, Akrabamın iphone 5 telefonunu gün içinde hep ben kullanıyorum oyun,film ve internet için yemin ederim ekran boyutu yüzünden zevkim yarım kalıyor
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