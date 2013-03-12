"7.nesil iPhone ile daha güvenli NFC sistemi geliyor"

Apple'ın haziran ayında düzenleyeceği geliştiriciler konferansı WWDC 2013'e yaklaştığımız her gün 7.nesil iPhone'la ilgili yeni bilgiler geliyor.Güçlü kaynakların ifadelerine göre Temmuz-Ağustos döneminde satışa sunulacak olan 7.nesil iPhone'da parmak izi okuyucusu ve NFC'yi bir araya getirerek mobil ödemelerde güvenliği ön plana çıkaracak.

China Times'ın haberine göre Tayvanlı yonga üreticisi Chipbond, 7.nesil iPhone'un dokunmatik panel sürücüsü gibi çeşitli yarıiletken bileşenlerinin yanı sıra parmak izi sensörü ve NFC ile ilgili bileşenlerin de tedariğinden sorumlu olacak.

Bilindiği gibi uzun süredir iPhone'da NFC desteği konuşulmakla birlikte Apple bu beklentiyi bugüne kadar hayata geçirmemiş ve iOS 6 ile birlikte daha farklı bir ödeme çözümü olan Passbook'u kullanıma sunmuştu. Ancak yakın zamanda mobil güvenlik firması AuthenTec'i satın almasıyla birlikte geleneksel çözümlerden daha farklı olarak yüksek güvenlikli NFC yeteneğine sahip iPhone'un yolda olduğu yorumları yapılmıştı.

Eğer iddialar doğru çıkarsa yeni iPhone'da kullanıcılar NFC ile yapacakları hızlı ödemelerde ekrana şifre gibi çeşitli kodlar girmeden, home tuşu altında yer alan parmak izi okuyucusunu kullanarak kimliklerini doğrulayabilecek ve ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Hatırlanacağı gibi güvenilir kaynakların başında gelen KGI Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo, 7.nesil iPhone'un parmak izi okuyucusu ile iPhone 5'den farklılaşan bir çözüm olacağını dile getirmiş ve telefonun haziran ayında tanıtılıp, takip eden aylarda satışa sunulacağını yazmıştı.

http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20130311000192&cid=1203