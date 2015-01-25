8 Milyar Dolar'lık dev temiz enerji yatırımı

ABD merkezli dört şirket, devasa büyük bir temiz enerji yatırımı için bir araya gelmiş. Proje o kadar büyük ki dünyanın en büyükleri arasında olacak Wyoming rüzgar türbünü çifliğini, Utah'da dünyanın en büyük enerji depolama tesislerinden birini ve 850 KM'lik bir enerji nakil hattını içeriyor.

Proje ancak 2023 yılında tam olarak hayata geçecek ve toplam maliyeti 8 milyar dolara aşacak. Üreteceği enerji ise 1930'larda kurulan ve açıldığında bir mihenk taşı olan, ucuz enerjisi sayesinde Las Vegas gibi bir şehri şekillendiren Hoover Barajı'nın iki katından fazla. Kaba bir hesapla 9.2 Milyon megawatt/saat'e 3.9 Milyon megawatt/saat gibi rakamlar ortaya çıkıyor.

Projenin ana noktalarını özetlersek;

Rüzgar enerjisi çifliği 2100 Megawatt gücünde ve toplam 4 Milyar dolara mal olacak. Bu projeden Pathfinder Yenilenebilir Enerji şirketi sorumlu olacak. Sistem 1.2 milyon evin enerji tüketimini tek başına karşılayacak. Enerji depolama tesisi Utah'da bir tuz havzasına inşaa edilecek ve 60,000 Megawatt'lık enerjiyi sıkıştırılmış hava şeklinde saklayacak.

Toplam 4 adet dikey yönlü kazılacak mağaranın boyutları da etkileyici. Her birinin yüksekliği 400 metre, 83 metre çapında ve 1.1 milyon m3 hacminde.

Sistemin toplam maliyeti ise 1.5 Milyar Dolar. Pathfinder Yenilebilir Enerji, Magnum Enerji ve Dresser-Rand projeden sorumlu isimler. Son hamle olarak ise 850 km'lik yüksek gerilim hattı ile rüzgârlı alanda üretilen enerji, rüzgar olmayacağı zamanlar için depolandıktan sonra esas tüketilen Los Angles şehrine ulaştırılacak. Hattı Duke Amerikan İletim şirketi 2.6 Milyar dolar yatırım yaparak gerçekleştirecek.

Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Ekim sayısında yayınlanmıştır.





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