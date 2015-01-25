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8 Milyar Dolar'lık dev temiz enerji yatırımı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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8 Milyar Dolar'lık dev temiz enerji yatırımı
ABD merkezli dört şirket, devasa büyük bir temiz enerji yatırımı için bir araya gelmiş. Proje o kadar büyük ki dünyanın en büyükleri arasında olacak Wyoming rüzgar türbünü çifliğini, Utah'da dünyanın en büyük enerji depolama tesislerinden birini ve 850 KM'lik bir enerji nakil hattını içeriyor.
Proje ancak 2023 yılında tam olarak hayata geçecek ve toplam maliyeti 8 milyar dolara aşacak. Üreteceği enerji ise 1930'larda kurulan ve açıldığında bir mihenk taşı olan, ucuz enerjisi sayesinde Las Vegas gibi bir şehri şekillendiren Hoover Barajı'nın iki katından fazla. Kaba bir hesapla 9.2 Milyon megawatt/saat'e 3.9 Milyon megawatt/saat gibi rakamlar ortaya çıkıyor.
Projenin ana noktalarını özetlersek;
Rüzgar enerjisi çifliği 2100 Megawatt gücünde ve toplam 4 Milyar dolara mal olacak. Bu projeden Pathfinder Yenilenebilir Enerji şirketi sorumlu olacak. Sistem 1.2 milyon evin enerji tüketimini tek başına karşılayacak. Enerji depolama tesisi Utah'da bir tuz havzasına inşaa edilecek ve 60,000 Megawatt'lık enerjiyi sıkıştırılmış hava şeklinde saklayacak.
Toplam 4 adet dikey yönlü kazılacak mağaranın boyutları da etkileyici. Her birinin yüksekliği 400 metre, 83 metre çapında ve 1.1 milyon m3 hacminde.
Sistemin toplam maliyeti ise 1.5 Milyar Dolar. Pathfinder Yenilebilir Enerji, Magnum Enerji ve Dresser-Rand projeden sorumlu isimler. Son hamle olarak ise 850 km'lik yüksek gerilim hattı ile rüzgârlı alanda üretilen enerji, rüzgar olmayacağı zamanlar için depolandıktan sonra esas tüketilen Los Angles şehrine ulaştırılacak. Hattı Duke Amerikan İletim şirketi 2.6 Milyar dolar yatırım yaparak gerçekleştirecek.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Ekim sayısında yayınlanmıştır. 

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Kam1kaze 4 yıl
COk guzel haber. Umarim ulkemizde nukleerden vazgecip yenilenebilir enerjilere yatirim yapmaya baslar.
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muratkaya 4 yıl
Rüzgar enerjisi için de 'Hedef 2023' diyorlar demek ki :)
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Gece772 4 yıl
Güzel
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DH Misafiri 4 yıl
Birimlerde bir hata olmasın? 3.9 milyon megawatt/saat lik bir üretim için 60.000 megawatlık depolama sadece üretimin yaklaşık 1 dakikasına tekabül ediyor.
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gcb1903 4 yıl
Rüzgar enerjisi dediğin zaman Almanya en büyük üretici konumunda. Gerçekten çok ciddi yatırım yapıyorlar. Hemde rüzgar bakımından çok zengin olmamalarına rağmen. Almanya'da üretilen elektriğin %25'i yenilenebilir ( hes, rüzgar, güneş, bio vs ) temiz enerji. Bu %25'in %17 si ise rüzgar enerjisi. Şimdi elbette devede kulak ama 2030 yılında Almanya enerjisinin %30'unu rüzgardan sağlamayı planlıyor. 2050 yılında ise nükleer enerjiye ihtiyacı kalmayacak.
Henüz çok yeni sayılır önem kazanalı. Tabi bir de bunun hukuki süreçleri var. Urla'da biliyorsunuz rüzgar gülleri için durdurma kararı verildi. Sonuçta bu enerji için rüzgarın yılın tamamında etkili olduğu yerlere dikilmek zorunda. Yoksa bir anlam ifade etmeyecektir.
Abd ise göz boyuyor işte görün 8 milyar dolar yatırıyoruz. Komik bir rakam Abd için. Her yıl askeri harcamaları 1 trilyon dolara yaklaşmışken hemde.
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MegaWolt38 4 yıl
Bizde EPDK gibi gereksiz kurumlar olduğu sürece rüzgara yatırımlar da o derece zorlaşır. Çalıştığım firmanın enerji firması rüzgar tribünleri kurmak için 2011 yılından beri bekliyor. Sonunda geçen yaz faaliyete geçti ama bu sefer de fazla ürettiğine ceza yazıyorlar.! İllaki hedefleneni tutturman lazım, eğer aşarsan rüzgar güllerini kapatıyorsun, böyle bir saçma ülkede yaşıyoruz işte...
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dakamon 4 yıl
Ulan millet nasıl temiz enerjilerle uğraşıyor biz de gidelim güzelim ülkemize nükleer santral yapalım.
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sendemail 4 yıl
Donanım Haber bu tür haberleri konu alınca ,iyi ki DH var diyorum..Telefon ,ios ,android ve aralarında süren yolu sonu belli olmayan cihaz haberlerinden gına gelmişti...
Okuyucu da editör de memnun telefon vb. haberlerden ,ancak arada enerji,tıp,astronomi,otomotiv ve telefon dışı endüstrilerden konu haberler olunca nefes alınmakta ve doyurucu olmakta...
devamını dilerim ...
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TEKİN 1881 4 yıl
Tabi ki bu santralleri bizim bahçeler gibi az rüzgar gören yerlere kurmazlar.
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doctor_bey 4 yıl
Harcanan paralara bak be
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