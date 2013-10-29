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8 çekirdekli MT6592 yongaseti Mali450 grafik birimi ile geliyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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8 çekirdekli MT6592 yongaseti Mali450 grafik birimi ile geliyor

 Mobil işlemci sektöründe emin adımlarla ilerleyen ve Qualcomm'un en büyük rakibi olarak gösterilmeye başlanan Tayvanlı MediaTek, ilk gerçek 8 çekirdekli olarak tanımladığı MT6592 yongasetini 20 Kasım itibariyle hacimli üretime geçirecek.

Benchmark skorlarında 28 000 gibi bir puan alan ve performans anlamında Snapdragon 600 ile Snapdragon 800 arasına yerleşen MT6592 yongasetinin Power VR 6 serisi bir grafik birimi ile geleceği ilk yol haritalarında ortaya çıkmıştı. Ancak yeni bilgiler daha eski bir grafik birimine işaret ediyor.

MediaTek, MT6592 yongaseti ile birlikte 4 çekirdekli Mali450 grafik birimini tüketiciye sunacak. Mali450 grafik birimi 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor ancak Open GL 3.0 standardına destek vermiyor. Mali400 grafik biriminden 2 kat daha fazla performans sunan Mali450, MT6592 yongasetinde 700MHz saat hızında çalışıyor. 

Bununla birlikte 8 çekirdek ile 45 GFLOPS seviyesine çıkabilen Mali450, 51 GFLOPS seviyesinde çalışan Adreno 320 grafik birimine yetişemiyor. 

MT6592 Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdeğe sahipken, 28nm fabrikasyon süreciyle yüksek performans odaklı olarak üretiliyor. Yongaseti 533MHz ve 666MHz LPDDR3 RAM belleklerine de destek sunuyor.

MT6592 yongasetinin mobil cihazlarda nasıl bir performans sergileyeceği teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. İlk gerçek 8 çekirdek taşıması da bu merakı artırıyor. Şimdiden Sony, Samsung ve HTC'nin MT6592 yongaseti için görüşmelere başladığı belirtiliyor. 


http://www.phonearena.com/news/Full-specs-for-the-first-true-Octa-core-MediaTek-MT6592-and-quad-core-MT6588-show-great-promise_id4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratai 5 yıl
600-700 mhz de çalışan mali450mp4 her türlü full hd yi kaldırır. Bu ucuz işlemci ile üretilecek 200-300 dolarlık telefonları 600-700 dolarlık Samsung ve LG telefonlar ile kıyaslayacaksanız bunu apaçık uluorta buralarda yapıpta kendinizi rezil etmeyin.
Herkes full hd çözünürlükte tam detay nfs oynamak için almıyor telefonu, bu işin internet gezintisi, 2d uygulama kullanımı kısımlarıda var.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatek işlemcilerin kullanıdıldığı telefonlara bakın hepsi f/p cihazı tabiki adamlar biyerden kısacak snapdragon 800 performansı değilki adamların amacı en düşük fiyata en yüksek performans
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Nokia Specialist 5 yıl
Qualcomm dan açıklama bekliyoruz
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wolferto 5 yıl
Offf GPU powervr 6 DİE çok sevinmistim
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ulmel 5 yıl
arkadaş ne 8 çekirdekmiş. kabak çekirdeği olasıca
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Bukalemun 5 yıl
8 ÇEKİRDEK AMA Adreno 320 den güçsüz ( 2 çeşit adreno 320 var ve S4 deki hız aşırtılmış olan mesela ) , open LG 3.0 yok ve 28000 yüksek bir rakam değil...... Snapdragon 800 ZATEN 34000 alıyor ve adreno 330 var. LG NEXUS 5 ile kıyaslanırsa büyük bir atılım yok. Ülkemizde bu tür donanımlarda olmadığını düşünürsek haber TEKNOLOJİK olmaktan öteye gitmiyor. MTK 6589T ve çift hatlı cihazlar avantajı belli bir yere kadar. birde bunlara full hd ekran koymak 6" yapmak anlamsız.
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orientem 5 yıl
O değilde parası olan adama böyle elmaslı falan telefon yapıcaklarına heterojen big.little formunda 4+4 cortex a57-cortex a53 mali v500 gpu 4gp lpddr3 bellekli safir ekranlı igzo panelli kevlar gövdeli su-toz geçirmez göz taramalı son teknoloji bir telefon yapmıyorlar samsung f serisinde yapıcak dendi sonra ses çıkmadı amiral gemisi telefonlar milyonlarca satıyor demek ki daha üstüne talep var benim düşünmediğim bir şey düşünüyolar galiba ama çözemedim
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General. 5 yıl
Tegra 4 nerde iflasmı etti
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TurkishDrifter 5 yıl
Kaç tane uygulamanın 8 çekirdek desteği var acaba bıraz da göz boyamaya değil mantıklı bir şey yapmaya uğraşın...
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Rajeesh 5 yıl
çöp yani
bide bunu gidip 1080p telefonlara koyarlar 8çekirdek diye
sonra kasım kasım çatlarsın
gpu cpu mobil firmaların şunu öğrenmesi lazım artık
cpuya basıyorlar çekirdeği, sonra gpuya gelince kabak
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rorschach_ 5 yıl
Gelsinde bi crysis oynayalım pc de kasıyo.
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