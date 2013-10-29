8 çekirdekli MT6592 yongaseti Mali450 grafik birimi ile geliyor





Mobil işlemci sektöründe emin adımlarla ilerleyen ve Qualcomm'un en büyük rakibi olarak gösterilmeye başlanan Tayvanlı MediaTek, ilk gerçek 8 çekirdekli olarak tanımladığı MT6592 yongasetini 20 Kasım itibariyle hacimli üretime geçirecek.





Benchmark skorlarında 28 000 gibi bir puan alan ve performans anlamında Snapdragon 600 ile Snapdragon 800 arasına yerleşen MT6592 yongasetinin Power VR 6 serisi bir grafik birimi ile geleceği ilk yol haritalarında ortaya çıkmıştı. Ancak yeni bilgiler daha eski bir grafik birimine işaret ediyor.





MediaTek, MT6592 yongaseti ile birlikte 4 çekirdekli Mali450 grafik birimini tüketiciye sunacak. Mali450 grafik birimi 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor ancak Open GL 3.0 standardına destek vermiyor. Mali400 grafik biriminden 2 kat daha fazla performans sunan Mali450, MT6592 yongasetinde 700MHz saat hızında çalışıyor.





Bununla birlikte 8 çekirdek ile 45 GFLOPS seviyesine çıkabilen Mali450, 51 GFLOPS seviyesinde çalışan Adreno 320 grafik birimine yetişemiyor.





MT6592 Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdeğe sahipken, 28nm fabrikasyon süreciyle yüksek performans odaklı olarak üretiliyor. Yongaseti 533MHz ve 666MHz LPDDR3 RAM belleklerine de destek sunuyor.





MT6592 yongasetinin mobil cihazlarda nasıl bir performans sergileyeceği teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. İlk gerçek 8 çekirdek taşıması da bu merakı artırıyor. Şimdiden Sony, Samsung ve HTC'nin MT6592 yongaseti için görüşmelere başladığı belirtiliyor.





http://www.phonearena.com/news/Full-specs-for-the-first-true-Octa-core-MediaTek-MT6592-and-quad-core-MT6588-show-great-promise_id4