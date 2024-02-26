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    800 km'ye kadar menzil sunan elektrikli IM L6 tanıtıldı: 400 kW şarj hızına sahip!

    IM Motors, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni L6 elektrikli sedanını tanıttı ve gelecek yılın başında Avrupa'ya geleceğini doğruladı. 800 km'ye kadar menzil sunan olan otomobilin özellikleri neler?
    800 km'ye kadar menzil sunan elektrikli IM L6 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    IM Motors, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni L6 elektrikli sedanını tanıttı ve gelecek yılın başında Avrupa'ya geleceğini doğruladı. IM, 2020'nin sonlarında MG'nin ana firması SAIC, e-ticaret devi Alibaba ve Ar-Ge uzmanı Zhangjiang Hi-Tech'in birleşimiyle kuruldu. Şirket, 2021'in sonlarında L7 elektrikli sedanını piyasaya sürmüştü. 

    IM Motors, geçtiğimiz yıl Audi ile teknik bir ortaklık yaptığını duyurarak manşetlere çıkmıştı. Bu ortaklığa göre Audi, Çin pazarı için şirketin platformlarını kullanarak otomobil üretme hakkı kazanmıştı.

    800 km'ye kadar menzil sunan elektrikli IM L6 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    875 Volt mimari ve 396 kW şarj hızı

    Şirketin Avrupa’da satacağı ilk model olan L6, iO Origin mimarisini temel alıyor. 875 Volt elektrik mimarisini kullanan otomobil, 396 kW'a kadar şarj hızını destekliyor. Bu rakam, güncellenen Porsche Taycan'ın 320 kW şarj hızında bile daha yüksek bir değer.

    IM L6, 600 km ve 800 km menzil sunan lityum iyon ve katı hal pil seçenekleriyle piyasaya sunulacak. Kıyaslama açısından Tesla Model 3'ün 628 km menzil sunduğunu belirtelim. IM Motors, otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresinin 3 saniyenin altında olduğunu söylüyor. L6 ile birlikte Avrupa'da piyasaya sürülecek olan LS6 elektrikli SUV, 0'dan 100 km/s hıza 3,48 saniyede çıkmasını sağlayan 776 beygir gücünde çift motora sahip.

    IM L6'nın fiyatı henüz belli değil. LS6'nın fiyatı ise Çin'de 40.600 dolardan başlıyor ve Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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