800 km'ye kadar menzil sunan elektrikli IM L6 tanıtıldı: 400 kW şarj hızına sahip!

IM Motors, geçtiğimiz yıl Audi ile teknik bir ortaklık yaptığını duyurarak manşetlere çıkmıştı. Bu ortaklığa göre Audi, Çin pazarı için şirketin platformlarını kullanarak otomobil üretme hakkı kazanmıştı.
875 Volt mimari ve 396 kW şarj hızı
Şirketin Avrupa’da satacağı ilk model olan L6, iO Origin mimarisini temel alıyor. 875 Volt elektrik mimarisini kullanan otomobil, 396 kW'a kadar şarj hızını destekliyor. Bu rakam, güncellenen Porsche Taycan'ın 320 kW şarj hızında bile daha yüksek bir değer.
IM L6, 600 km ve 800 km menzil sunan lityum iyon ve katı hal pil seçenekleriyle piyasaya sunulacak. Kıyaslama açısından Tesla Model 3'ün 628 km menzil sunduğunu belirtelim. IM Motors, otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresinin 3 saniyenin altında olduğunu söylüyor. L6 ile birlikte Avrupa'da piyasaya sürülecek olan LS6 elektrikli SUV, 0'dan 100 km/s hıza 3,48 saniyede çıkmasını sağlayan 776 beygir gücünde çift motora sahip.
IM L6'nın fiyatı henüz belli değil. LS6'nın fiyatı ise Çin'de 40.600 dolardan başlıyor ve Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.