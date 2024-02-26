800 km'ye kadar menzil sunan elektrikli IM L6 tanıtıldı: 400 kW şarj hızına sahip!

Tam Boyutta Gör IM Motors, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni L6 elektrikli sedanını tanıttı ve gelecek yılın başında Avrupa'ya geleceğini doğruladı. IM, 2020'nin sonlarında MG'nin ana firması SAIC, e-ticaret devi Alibaba ve Ar-Ge uzmanı Zhangjiang Hi-Tech'in birleşimiyle kuruldu. Şirket, 2021'in sonlarında L7 elektrikli sedanını piyasaya sürmüştü.

IM Motors, geçtiğimiz yıl Audi ile teknik bir ortaklık yaptığını duyurarak manşetlere çıkmıştı. Bu ortaklığa göre Audi, Çin pazarı için şirketin platformlarını kullanarak otomobil üretme hakkı kazanmıştı.

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875 Volt mimari ve 396 kW şarj hızı

Şirketin Avrupa’da satacağı ilk model olan L6, iO Origin mimarisini temel alıyor. 875 Volt elektrik mimarisini kullanan otomobil, 396 kW'a kadar şarj hızını destekliyor. Bu rakam, güncellenen Porsche Taycan'ın 320 kW şarj hızında bile daha yüksek bir değer.

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IM L6, 600 km ve 800 km menzil sunan lityum iyon ve katı hal pil seçenekleriyle piyasaya sunulacak. Kıyaslama açısından Tesla Model 3'ün 628 km menzil sunduğunu belirtelim. IM Motors, otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresinin 3 saniyenin altında olduğunu söylüyor. L6 ile birlikte Avrupa'da piyasaya sürülecek olan LS6 elektrikli SUV, 0'dan 100 km/s hıza 3,48 saniyede çıkmasını sağlayan 776 beygir gücünde çift motora sahip.

IM L6'nın fiyatı henüz belli değil. LS6'nın fiyatı ise Çin'de 40.600 dolardan başlıyor ve Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlanıyor.

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800 km'ye kadar menzil sunan elektrikli IM L6 tanıtıldı