Bu elektrikli araç, katı hal batarya ile 1.000 km menzil sunuyor

IM L6 Light Year Edition, 123,7 kWh kapasiteye sahip, 621 kilogram ağırlığında bir yarı katı hal bataryaya sahip. Bu batarya, SAIC ve Suzhou Qingtao New Energy Technology’nin (Qingtao Energy) ortak çalışmasıyla geliştiriliyor. Yarı katı hal bataryalar, hem enerji yoğunluğu hem de güvenlik açısından geleneksel lityum-iyon bataryalara göre önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca, 900V ultra hızlı şarj teknolojisi ile donatılan araç, yalnızca 12 dakikalık şarjla 400 kilometre menzil kazanabiliyor.
IM L6, Nvidia OrinX, Qualcomm Snapdragon 8295 ve NXP S32G çipleriyle donatılarak otonom sürüş konusunda da elini güçlendiriyor. Bu donanımlar IM L6 serisinin tamamında şehir ortamında harita olmadan NOA (Otomatik Pilotta Navigasyon) gerçekleştirmek için kullanılıyor.
IM L6 Light Year Edition fiyatı
Kasım ayında 10.007 adet satış rakamına ulaşan IM Motors, bir önceki yıla göre yüzde 14,98 oranında büyüme kaydetti. Dolayısıyla firma, Çin ölçeğinde küçük bir hacme sahip. Öte yandan IM L6 Light Year Edition fiyatı ise 345.900 yuan veya yaklaşık 47.600 dolar olarak açıklandı.