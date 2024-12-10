Bu elektrikli araç, katı hal batarya ile 1.000 km menzil sunuyor

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Tam Boyutta Gör Çin’in hızla büyüyen elektrikli araç sektörü, dikkat çekici yeniliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. IM Motors, yeni modeli IM L6 Light Year Edition ile sektörde kendinden söz ettirecek gibi görünüyor. Zira yarı katı hal batarya teknolojisine sahip bu araç, 1.002 kilometrelik etkileyici bir menzil sunuyor.

12 dakika şarj ile 400 km menzil

IM L6 Light Year Edition, 123,7 kWh kapasiteye sahip, 621 kilogram ağırlığında bir yarı katı hal bataryaya sahip. Bu batarya, SAIC ve Suzhou Qingtao New Energy Technology’nin (Qingtao Energy) ortak çalışmasıyla geliştiriliyor. Yarı katı hal bataryalar, hem enerji yoğunluğu hem de güvenlik açısından geleneksel lityum-iyon bataryalara göre önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca, 900V ultra hızlı şarj teknolojisi ile donatılan araç, yalnızca 12 dakikalık şarjla 400 kilometre menzil kazanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise IM L6, çift motorlu dört çeker sürüş sistemiyle donatılmış. Maksimum 190/350 kW (255/469 hp) güç üretebilen bu sistem, standart çift motorlu versiyonun üzerinde bir performans sunuyor. Araç ayrıca 4.931 mm uzunluk, 1.960 mm genişlik, 1.474 mm yükseklik ve 2.950 mm aks mesafesine ve 2.330 kg ağırlığa sahip. Karşılaştırma için, standart çift motorlu model ise, 200/379 kW (268/508 hp) güç değerine sahip.

Tam Boyutta Gör Tasarım açısından coupe tarzındaki fastback tavan, gizli kapı kolları, çiçek yaprağı desenli jantlar ve sportif arka spoyler gibi detaylarla aracın genç ve dinamik bir görünüm kazandığı görülüyor. Kokpit, 26,3 inçlik yükseltilebilir bir ekran, 10,5 inçlik orta konsol ekranı ve yarım ay tasarımlı direksiyon ile teknolojiyle bütünleşen bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

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IM L6, Nvidia OrinX, Qualcomm Snapdragon 8295 ve NXP S32G çipleriyle donatılarak otonom sürüş konusunda da elini güçlendiriyor. Bu donanımlar IM L6 serisinin tamamında şehir ortamında harita olmadan NOA (Otomatik Pilotta Navigasyon) gerçekleştirmek için kullanılıyor.

IM L6 Light Year Edition fiyatı

Kasım ayında 10.007 adet satış rakamına ulaşan IM Motors, bir önceki yıla göre yüzde 14,98 oranında büyüme kaydetti. Dolayısıyla firma, Çin ölçeğinde küçük bir hacme sahip. Öte yandan IM L6 Light Year Edition fiyatı ise 345.900 yuan veya yaklaşık 47.600 dolar olarak açıklandı.

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Bu elektrikli araç, katı hal batarya ile 1.000 km menzil sunuyor