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8000TL fiyat etiketiyle Huawei Mate 20 Pro satışa sunuldu

Hali hazırdaki en donanımlı Huawei telefonu olma özelliğine sahip Mate 20 Pro modeli ülkemizde satışa sunuldu. Hepsiburada platformunda 7999TL fiyat etiketi ile bulmak mümkün.
6 ay
40,9b
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114
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin geçtiğimiz ay resmiyet kazandırdığı yeni amiral gemi serisi Mate 20 ülkemize giriş yaptı. Şimdilik Huawei Mate 20 Pro satışa sunulurken Mate 20 için yakın zamanda bir ihtimal gözükmüyor.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri ve fiyatı

6.39 inçlik kavisli AMOLED ekranda 3120 x 1440 piksel çözünürlük sunan Huawei Mate 20 Pro modeli Kirin 980 yonga setinden gücünü alıyor. Satışa sunulan versiyon ise 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB kapasite seçeneğine sahip. Hafıza kartı nanoSD adında Huawei’ye özgü bir formata sahip.

Gelişmiş yüz tanıma sistemi ile 1 milyona yakın noktayı tarayarak hızlı algılama yapabilen modelde 40MP çözünürlüğünde ana kamera, 20MP çözünürlüğünde geniş açılı ikinci kamera ve 8MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma yapabilen üçüncü kamera yer alıyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde ve çok başarılı özçekimler yapabiliyor

4200mAh kapasiteli batarya sektörün ilk 40W seviyesindeki hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Bu teknoloji 30 dakikada bataryanın yüzde 70’ini dolduruyor. Huawei Mate 20 Pro modeli 3 farklı renk seçeneği ile 7999TL seviyesinden satışa sunuldu. Sevkiyat ise 19 Kasım’da başlıyor.

 

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Portraitclub 6 ay en beğenilen
Yemin ediyorum insanda yaşama sevinci bırakmakdılar. Telefon lan bu alt tarafı. Ne yapıyor aya falan mu uçuyor? Işık hızında a noktasından b noktasına mı götürüyor, napıyor bu allah aşkına biri söylesin? Telefonların bu fiyatlara gelmesini sağlayanların suçu bu. Bir telefona gidip 7500 tl veren bir kitle olduğu sürece bu ülkede 10000 tl ide görürüz, vizyonsuz ve görgüsüz insanların dünyasında yaşıyoruz maalesef. Ve bu tip insanlar bizde yeterince varlar, bunların olduğu bir ülkede iyi şeylerin olmasını beklemek saflıktan başka birşey değil. Kendim portre ve moda fotoğrafçısıyım günümüzde ki, hiçbir telefon bir dslr kalitesin de değildir. İki çay bardağı bir iki tane kedi köpek çekeceğim diye telefonlara bu kadar para vermeyin. Hiçbir zaman telefonumu bir fotoğraf çekme aracı olarak görmedim ve kullanmadım çünkü o kaliteyi yakalayacak bir konumda değil para kolay kazanılmıyor, telefon bir ihtiyaçtır ama bir hobi aracı değildir. Ve olamaz da, yaşım 27 belki, benden büyükler vardır belki küçükler hayatınızın değerini bilin. Paranızı harcayacağınız çok daha iyi şeyler var bu dünyada.
Yemin ediyorum insanda yaşama sevinci bırakmakdılar. Telefon lan bu alt tarafı. Ne yapıyor aya falan mu uçuyor? Işık hızında a noktasından b noktasına mı götür...
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2 Yanıt Yanıtla +107
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fastmustaine 6 ay
Note 9 5500 TL sayın Huawei yetkilileri
Yanıtla +82
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rtsbora 6 ay
Note 9 128 Gb - 5300 TL
S9 Plus 128 Gb - 5200 TL
P20 Pro 128 Gb - 5300 TL
Hal böyleyken 8000 liraya bu telefonu kime satacaksın Huawei?
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Kara_06 6 ay
Yazık be 8 k birim tut telefona ver. Vermeyin yazık. Gidin tatil yapın gezin tozun o parayla.
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Adoring 6 ay
Sen kafayi siyirmişsin huawei
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Y-ZiyA 6 ay
Misafir Üyeliğin niye rütbesi yok. Adam 50 bin mesaj atmış verin bir generallik :)
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DH Misafiri 6 ay
Böyle bir habere sadece ohaaaaaa denir
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DH Misafiri 6 ay
gm 9 pro buna beş çeker.. ne gerek var bu kadar pahalısına.
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sistemli adam 6 ay
Piyasadaki uzak ara en iyi cihaz.
Kalite pahalıdır.
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DaYWaLkeR 6 ay
Telefon pahalı değilki 1050 euro fiyatı var. Markaya sövmenin lüzumu yok bence. Zaten 6-7 ay sonra 5-6 seviyelerine iner.
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DH Misafiri 6 ay
Ulan Allah cezanızı versin bee 8 liraya telefonmu olur
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DH Misafiri 6 ay
Bune Fıyat fazla insanın götünü yordun...
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DH Misafiri 6 ay
uraşmayın alın general mobil gm9 pro gitsin işte :)))
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