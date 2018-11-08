8000TL fiyat etiketiyle Huawei Mate 20 Pro satışa sunuldu

Huawei’nin geçtiğimiz ay resmiyet kazandırdığı yeni amiral gemi serisi Mate 20 ülkemize giriş yaptı. Şimdilik Huawei Mate 20 Pro satışa sunulurken Mate 20 için yakın zamanda bir ihtimal gözükmüyor.

Huawei Mate 20 Pro özellikleri ve fiyatı

6.39 inçlik kavisli AMOLED ekranda 3120 x 1440 piksel çözünürlük sunan Huawei Mate 20 Pro modeli Kirin 980 yonga setinden gücünü alıyor. Satışa sunulan versiyon ise 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB kapasite seçeneğine sahip. Hafıza kartı nanoSD adında Huawei’ye özgü bir formata sahip.

Gelişmiş yüz tanıma sistemi ile 1 milyona yakın noktayı tarayarak hızlı algılama yapabilen modelde 40MP çözünürlüğünde ana kamera, 20MP çözünürlüğünde geniş açılı ikinci kamera ve 8MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma yapabilen üçüncü kamera yer alıyor. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde ve çok başarılı özçekimler yapabiliyor

4200mAh kapasiteli batarya sektörün ilk 40W seviyesindeki hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Bu teknoloji 30 dakikada bataryanın yüzde 70’ini dolduruyor. Huawei Mate 20 Pro modeli 3 farklı renk seçeneği ile 7999TL seviyesinden satışa sunuldu. Sevkiyat ise 19 Kasım’da başlıyor.