Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    89 TL değerindeki oyun My Time At Portia, Epic Games'te ücretsiz

    Epic Games'in 15 gün boyunca her gün bir oyun hediye edeceği kampanya devam ediyor. Kampanyanın onuncu gününde Epic Games, My Time in Portia hediye ediyor.
    2 sa.
    730
    34
    5
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    89 TL değerindeki oyun My Time At Portia, Epic Games'te ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası onuncu günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Kıyamet sonrasında geçen oyun Metro 2033 Redux, Epic Games'te ücretsiz

    Epic Games'in her gün bir oyun ücretsiz oyun kampanyasında bugün hediye ettiği oyun yaşam simülatörü türünde olan, geçtiğimiz yıl yayınlanan oyun My Time At Portia. Oyunun Steam'deki fiyatı 89,00 TL. Oyunu, 27 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak.

    Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz verildiği sayfaya bakabilirsiniz.

    Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarınki oyun Night in the woods. Listeye göre geriye kalan günlerde verielcek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dün ne vardı kaçırdım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    karmakan (serhat durmuş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle red dead versede eklesek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu ne lan !? oyun mu bu !?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    josrdr (Serdar ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ölücü kotam doldu sanırım eklemiyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gentleman_ (c t) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) josrdr
    Oyun sınırı var mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Haftalık Dizi Önerisi 07: What We Do in The Shadow 50 dk. Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi 1 sa. OnePlus, 2021'in başlarında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek 1 sa. Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı 1 sa. Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar sıcak çalıştırıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 89 TL değerindeki oyun My Time At Portia, Epic Games'te ücretsiz Sonraki Tasarımı Tom Ford imzası taşıyan Oppo X ortaya çıktı 2 sa. Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı 3 sa. Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı 3 sa. Trafik cezalarında düzenleme: Tutanaklar e-posta adresine gönderilecek 4 sa. Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı yolda 4 sa. Batman'in öldüğü bir evrende geçen oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir 5 sa. Meizu yeni alt markasını tanıtmaya hazırlanıyor: Lipro 5 sa. Samsung’un akıllı telefon satışları 9 yıl içerisindeki en düşük seviyeyi gördü 6 sa. Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak 6 sa. Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı 7 sa. Japon oyun geliştiriciler 2020'nin en iyi oyunu olarak Ghost of Tsushima'yı seçti 7 sa. Huawei, eski amiral gemisi cihazları için EMUI 11 ve Magic UI 4.0 açık beta programını başlattı 8 sa. Elektronik eşyalarda taksit değişikliği Resmi Gazete’de 8 sa. Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır 8 sa. Toyota, iki kişilik kompakt elektrikli aracı C+Pod'u satışa sundu 9 sa. Saniyeler içinde stokları tükenen PS5 bugün yeniden Amazon.com.tr'de satışta! (Tükendi) 9 sa. Apple, küçük işletmelere daha düşük App Store komisyonu sunmaya başladı 10 sa. Dijital sağlık pasaportu hayatımıza giriyor 10 sa. Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor 11 sa. Popüler mobil oyun Doodle Jump'ın devam oyunu iOS için yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız