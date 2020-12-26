89 TL değerindeki oyun My Time At Portia, Epic Games'te ücretsiz

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Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası onuncu günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

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Epic Games'in her gün bir oyun ücretsiz oyun kampanyasında bugün hediye ettiği oyun yaşam simülatörü türünde olan, geçtiğimiz yıl yayınlanan oyun My Time At Portia. Oyunun Steam'deki fiyatı 89,00 TL. Oyunu, 27 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak.

Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz verildiği sayfaya bakabilirsiniz.

Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarınki oyun Night in the woods. Listeye göre geriye kalan günlerde verielcek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.

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