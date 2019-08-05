8Chan sitesi Coudflare platformundan çıkarıldı

Geçtiğimiz hafta sonu 20 kişinin ölümü ile sonuçlanan El Paso saldırısı sonrasında internet dünyası yine hareketliydi. Irkçı saldırganın internet üzerinden yaptığı nefret söylemleri internetin özgürlüğünü sorgulamaya açtı.

Eleştiriler artıyor

Saldırganın 8Chan platformu üzerinde Yeni Zelanda’da gerçekleşen ve İslami merkezlere yapılan saldırılar ile manifestoyu desteklediğini açıklaması platforma olan eleştirileri arttırdı. Kullanıcıların nefret söylemlerinin yayılmasına yardımcı olmakla suçladıkları 8Chan sitesine bir darbe de Cloudflare platformundan geldi.

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Web sitelerini özel koruma kalkanı içerisine alarak DDoS saldırılarından koruyan popüler Cloudflare platformu, yaptığı açıklamada 8Chan sitesini sistemden çıkardıklarını duyurdu. Yani 8Chan eğer yeni bir sistem bulamazsa DDoS saldırılarına açık hale gelecek.

Platformun patronu Matthew Prince, internet üzerindeki nefret söylemlerinin önünü kesemeyeceklerini ancak en azından 8Chan sitesini sistemden çıkararak karşı cephede yer aldıklarını göstermek istediklerini ifade etti. 8Chan kurucusu ise Cloudflare kararına teşekkür ederek bu kâbusun bir an önce son bulmasını istediklerini dile getirdi.