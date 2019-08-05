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8Chan sitesi Coudflare platformundan çıkarıldı

El Paso saldırganının 8Chan sitesi üzerinden nefret söyleminde bulunması ve sitenin bu tarz oluşumlara izin vermesi internet toplumunun büyük tepkisini çekiyor.
2 gün
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6
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta sonu 20 kişinin ölümü ile sonuçlanan El Paso saldırısı sonrasında internet dünyası yine hareketliydi. Irkçı saldırganın internet üzerinden yaptığı nefret söylemleri internetin özgürlüğünü sorgulamaya açtı.

Eleştiriler artıyor

Saldırganın 8Chan platformu üzerinde Yeni Zelanda’da gerçekleşen ve İslami merkezlere yapılan saldırılar ile manifestoyu desteklediğini açıklaması platforma olan eleştirileri arttırdı. Kullanıcıların nefret söylemlerinin yayılmasına yardımcı olmakla suçladıkları 8Chan sitesine bir darbe de Cloudflare platformundan geldi.

Ayrıca Bkz. "Apple Music Türkiye istatistikleri"

Web sitelerini özel koruma kalkanı içerisine alarak DDoS saldırılarından koruyan popüler Cloudflare platformu, yaptığı açıklamada 8Chan sitesini sistemden çıkardıklarını duyurdu. Yani 8Chan eğer yeni bir sistem bulamazsa DDoS saldırılarına açık hale gelecek.

Platformun patronu Matthew Prince, internet üzerindeki nefret söylemlerinin önünü kesemeyeceklerini ancak en azından 8Chan sitesini sistemden çıkararak karşı cephede yer aldıklarını göstermek istediklerini ifade etti. 8Chan kurucusu ise Cloudflare kararına teşekkür ederek bu kâbusun bir an önce son bulmasını istediklerini dile getirdi.

 


https://www.tweaktown.com/news/66886/cloudfare-remove-8chan-security-el-paso-shooting/index.html Yorum Yaz
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efec 1 gün yeni yorumcu
O değil de CloudFlare'yi CoudFlare diye yazmışlar :) Zaten pek bir işe yaramıyor, IP adresini çözümleyince CloudFlare falan kalmıyor :)
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cngiz 1 gün
Bazı arkadaşlar düşünmeden konuşuyor. Ben sokağa çıkıp istediğime, istediğimi söyleyemiyorum. Bir mağazada bağırarak fikirlerimi anlatayım? Oralarda yapamıyorsan internette de yapamazsın. Ha durdurursun, durduramazsın. Bulursun, bulamazsın onlar ayrı problemler.
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pspoor 1 gün cngiz
Tamamen alakasiz bir yalani kendine siper olarak kullanmaktan vazgec. Sen interneti kullanirken, hic alakan olmasa bile seni 8chan sitesine yönlendiriyorlar olsalardi, dediklerin ancak o zaman dogru olabilirdi. Ben kendim siteye girmek istedigimde izin verilmemesi ile senin "efendim sokakta yürürken bunu soyleyemezsin" demen arasinda hicbir baglanti yok. Abuk sabuk baglantilari bize kakalamaya calisma.
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Wi Fi 1 gün
Türkiye git gide bir sansür cumhuriyet oluyor!... Artık internette istediğimizi yazamaz hale geldik, Amerika'da Trump in anasına bacısına düm düz git bir şey olmuyor, mesela Amerikan meclisinde teröristlerin vekilleri bile var.
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pspoor 2 gün
8chan güzel bir platform insanlarin özgürce dogrulari ifade edibildikleri bir yer. Eger "Nefret soylemi" falan diyen birini görürseniz, biliniz ki o eblehin önde gidenidir. Bu nefret soylemi ifadesi dogruyu sansürlemekten baska hicbir yerde kullaniliaz, anca yalancilar kullanir bunu.
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