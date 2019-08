Apple Music Türkiye istatistikleri

Çevrim içi müzik sektöründe kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Apple Music ülkemizde de uzun süredir faaliyet gösteriyor. Platform ülkemizde kullanılmaya başlandığından bu yana ortaya çıkan istatistikleri paylaştı.

Yeni görseller

Buna göre Apple Music ülkemizde faaliyete başladığından bu yana en çok dinlenen sanatçı Sezen Aksu oldu. Ayrıca en çok dinlenen kadın sanatçı da Sezen Aksu. Ayrıca en çok dinlenen 5 şarkı Heyecani Yok - Gazapizm; Shape of You - Ed Sheeran; Yalniz Çiçek (feat. Emrah Karaduman) - Aleyna Tilki; Geceler - Ezhel; Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki şeklinde sıralanıyor.

2019 yılı içerisinde ise en çok dinlenen sanatçı Ben Fero ve Orman Kanunları albümü oldu. Türkiye’de en hızlı büyüyen tür olan Hip/Rap alanında en çok dinlenen 3 sanatçı: Ezhel, Ben Fero ve Ceza şeklinde sıralanıyor.

Donanımhaber’den Mesut Çevik ve Erdi Özüağ’ın da katıldığı tanıtımda Apple Music ülkemiz listeleri için önemli illüstrasyon sanatçılarına hazırlatılan kapaklar da görücüye çıktı. Zirvedekiler: Türkiye için Murat Palta, Zirvedekiler: Pop için Erman Yılmaz, Zirvedekiler: Türkçe Rap için Selin Çınar, Zirvedekiler: Türkçe Rock için Burak Şentürk, Zirvedekiler: Halk için Hemad Javadzade tuval başına geçti.

Global çapta 1 milyardan fazla indirilen Shazam uygulaması da ülkemizde ilgi görüyor. 2019 yılında en çok Shazamlanan 10 şarkı şu şekilde:

"???????" - Rauf & Faik

"Sugar & Brownies" - DHARIA

"Violin Dance (Theme)" - Cenk Çelebioğlu & Alper Gemici

"Shadow" - Triplo Max

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Con Calma" - Daddy Yankee Feat. Snow

"Sana Doğru" - Bora Duran

On My Way" - Alan Walker & Sabrina Carpenter & Farruko

"bad guy" - Billie Eilish

"Shiva" - Inkyz Feat. M.I.M.E