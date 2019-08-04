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Apple Music Türkiye istatistikleri

Apple Music Türkiye bundan böyle listelerde kullanacağı yeni kapak görselleri için önemli illüstrasyon sanatçıları ile birlikte çalıştı. Ayrıca bugüne kadar platformdaki istatistikleri de paylaştı.
3 gün
4,2b
2
17
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi müzik sektöründe kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Apple Music ülkemizde de uzun süredir faaliyet gösteriyor. Platform ülkemizde kullanılmaya başlandığından bu yana ortaya çıkan istatistikleri paylaştı.

Yeni görseller

Buna göre Apple Music ülkemizde faaliyete başladığından bu yana en çok dinlenen sanatçı Sezen Aksu oldu. Ayrıca en çok dinlenen kadın sanatçı da Sezen Aksu. Ayrıca en çok dinlenen 5 şarkı Heyecani Yok - Gazapizm; Shape of You - Ed Sheeran; Yalniz Çiçek (feat. Emrah Karaduman) - Aleyna Tilki; Geceler - Ezhel; Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki şeklinde sıralanıyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook’un WhatsApp ve Instagram satın alımları inceleme altında"

2019 yılı içerisinde ise en çok dinlenen sanatçı Ben Fero ve Orman Kanunları albümü oldu. Türkiye’de en hızlı büyüyen tür olan Hip/Rap alanında en çok dinlenen 3 sanatçı: Ezhel, Ben Fero ve Ceza şeklinde sıralanıyor.

Donanımhaber’den Mesut Çevik ve Erdi Özüağ’ın da katıldığı tanıtımda Apple Music ülkemiz listeleri için önemli illüstrasyon sanatçılarına hazırlatılan kapaklar da görücüye çıktı. Zirvedekiler: Türkiye için Murat Palta, Zirvedekiler: Pop için Erman Yılmaz, Zirvedekiler: Türkçe Rap için Selin Çınar, Zirvedekiler: Türkçe Rock için Burak Şentürk, Zirvedekiler: Halk için Hemad Javadzade tuval başına geçti.

Global çapta 1 milyardan fazla indirilen Shazam uygulaması da ülkemizde ilgi görüyor. 2019 yılında en çok Shazamlanan 10 şarkı şu şekilde:

"???????" - Rauf & Faik

"Sugar & Brownies" - DHARIA

"Violin Dance (Theme)" - Cenk Çelebioğlu & Alper Gemici

"Shadow" - Triplo Max

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Con Calma" - Daddy Yankee Feat. Snow

"Sana Doğru" - Bora Duran

On My Way" - Alan Walker & Sabrina Carpenter & Farruko

"bad guy" - Billie Eilish

"Shiva" - Inkyz Feat. M.I.M.E

 


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alemburda34 3 gün en beğenilen
Spotify kullanıyorum çok memnunum. Fiyatı çok iyi aradığım çoğu müziği buluyorum daha ne olsun bazıları apple demek için demek kullanabiliyor.
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Sempron 3200 3 gün yeni yorumcu
Youtube MP3 dönüştürücü kullanıyorum çok memnunum. Fiyat yok beleş çok iyi aradığım çoğu müziği buluyorum daha ne olsun bazıları para vererek bunu kullanıyorum demek için kullanabiliyor.
Youtube MP3 dönüştürücü kullanıyorum çok memnunum. Fiyat yok beleş çok iyi aradığım çoğu müziği buluyorum daha ne olsun bazıları para vererek bunu kullanıyorum ...
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Celonfix 3 gün alemburda34
Apple Music kullanıyorum çok memnunum. Fiyatı çok iyi aradığım çoğu müziği buluyorum daha ne olsun bazıları spotify demek için demek kullanabiliyor.
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medverdev 11 sa.
ilk 5 aleyna tilki ve ezhel vay canına..
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emmare 1 gün
"Apple Music Türkiye bundan böyle listelerde kullanacağı yeni kapak görselleri için önemli illüstrasyon sanatçıları ile birlikte çalıştı"
bu nasil cümle yahu:)
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xxboy 1 gün
Apple music 256kbps AAC youtube music de 256kbps AAC ses kalitesi veriyor. 5 ay kadar apple music kullandım 1 haftadır youtube music kullanıyorum. Apple music üyeliğim iptal ettim. Fiyat olarak YM aile üyeliği youtube premium dahil 25tl ki bu apple musicten aile üyeliğinden 4tl pahalı. Fiyatı gayet uygun. YM de albümden şarkı dinlediğinizde ses kalitesi apple music ile aynı. Bunu HiFi kulaklık ve DAC ile dinleyerek söylüyorum. Ses kalitesi olarak ikisi de spotifydan iyi ama arayüz olarak da spotify hepsinden iyi.
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DeepestSea 1 gün
Once spotifyla basladim.2.5 yil kadar spotify kullandim.Sonra apple music’e gectim.6 ay kadar kullandim.Sonra flac muzikler toplamaya basladim.Spotify’in ses kalitesi o kadar kotuydu ki dayanamadim geri donmeye.Telefon degisitirip xr aldim ve deezer’a baktim su hifi muhabbeti yuzunden.Bi kac gun once ogrendim ki deezer sadece pc’de hifi kullandiriyormus telefonda yokmus.Aboneligi iptal ettirip tidal’e gectim.Aylik 40TL civarinda muzik arsivi genis ve ses kalitesi mukemmel.Eger aylik butceniz varsa tidali kesinlikle tavsiye ederim
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swat882 2 gün
Müzik dinlemiyorum çok memnunum. Fiyat yok, müzik seçme yok, dinlemek yok. çok iyi aramadığım için çoğu müziği de bulamıyorum daha ne olsun. bazıları müzik dinledim demek için müzik dinliyor.
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leocorte 2 gün
3.5TL Spotify, 8.5TL Netflix UHD, 2TL Game Pass, 42TL Adobe Collection kullanıyorum. Daha ne olsun (=
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DH Misafiri 2 gün
En çok dinlenen müziklere bak ya siz dinlemeyin arkadaş :((
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DH Misafiri 2 gün
androidte kullanacak insanlar kendisine şu soruları sorsun, ben zengin miyim?, ben sabırlı mıyım?
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Whippoorwill 3 gün
Android sürümüne hiç ilgi gösterilmiyor.
Yanıtla +2
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MertcanDemirbilek 3 gün
iPhone'da hem spotify premium hem de apple music ile kulaklıkla müzik dinledim. Apple music'te ses 1-2 tık daha yüksek.
2 Yanıt Yanıtla +4
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akmac 3 gün MertcanDemirbilek
Arşiv olarak Youtube Music;
Ses kalitesi olarak Apple Music
Tasarım olarak Spotify önde.
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Led Zeppelin 1 gün MertcanDemirbilek
Ayarlardan ses yükseltiliyor spotify da
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