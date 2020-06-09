8TB kapasiteli Samsung 870 QVO SATA SSD modeli satışa çıktı

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Son 30 yılda önemli teknolojik ilerlemeler kaydeden ve kullanıcılara çok yüksek veri aktarım hızları ile yüksek kapasiteler sunabilen depolama sektöründe QLC NAND teknolojisi de kendisine yer bulmaya başladı.

Samsung 870 QVO SATA SSD 8TB özellikleri ve fiyatı

QLC NAND bellekler tek hücreye 4-bitlik veri yazarak aynı zar alanında daha yoğun kapasiteler elde edebiliyor. Ayrıca enerji verimliliği yüksek ve maliyetler de düşük tutulabiliyor. Bununla birlikte henüz geliştirme aşamasında olduğu için girdi-çıktı performansı ve kullanım ömrü açısından henüz TLC NAND belleklerin gerisinde.

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Samsung geçtiğimiz yıllarda ilk QLC NAND ürünü olan 860 QVO serisini satışa sunmuştu. Uzun bir aradan sonra QLC NAND teknolojisindeki ikinci serisi olan 870 QVO da satışa çıktı. Bu seride şimdi 8TB seçeneği de yer alıyor.

Amazon üzerinde ön siparişe başlayan Samsung 870 QVO SATA SSD 8TB kapasiteli versiyon için 900$ fiyat etiketi belirlenmiş ve GB başına 11 cent gibi nispeten iyi bir rakama tekabül ediyor. Aynı serinin 1TB kapasiteli versiyonu ise 130$ seviyesinde.

Henüz QLC NAND bellekler çok yüksek hız isteyenlere hitap etmiyor ancak yüksek kapasiteleri daha uygun fiyatlara sunarak HDD sürücülerin tahtını indirmeyi amaçlıyor. Yeni versiyonun aktarım hızları yazılmamış ancak 860 QVO serisinde 520MB/s yazma ve 550MB/s okuma şeklindeydi.

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