9 farklı PlayStation oyunu limitli süreliğine ücretsiz oldu

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Sony, geçtiğimiz hafta Play at Home etkinliği adı altında ücretsiz olarak verilecek oyunları duyurmuştu. Bu oyunlar şu andan itibaren erişime açılmış durumda.

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26 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında Sony, PlayStation kullanıcıları için toplamda 10 farklı oyun hediye edecek. Bu oyunlardan 9 tanesi şu andan itibaren PlayStation Store'da ücretsiz olarak veriliyor. Oyunları son tarihe kadar hesabınıza eklerseniz, oyunlar tamamen sizin olacak. Bu 9 oyunu hesabınıza ücretsiz olarak ekleyebileceğiniz son tarih 23 Nisan, Türkiye saati ile 06.00.

Ücretsiz Oyunlar

ABZU

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

20 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 15 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar da PlayStation'ın popüler oyunlarından Horizon Zero Dawn Complete Editionücretsiz olacak. Tarih geldiğinde bu oyunu da sizlere tekrar hatırlatacağız.

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