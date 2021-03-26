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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    9 farklı PlayStation oyunu limitli süreliğine ücretsiz oldu

    Sony Interactive Entertainment, Play at Home etkinliğini adı altında kısıtlı süreliğine ücretsiz olarak vereceği oyunları geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Şimdi de oyunlar erişime açıldı.
    26 Mart 2021, 06:30 (31 dk.)
    77
    37
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    9 farklı PlayStation oyunu limitli süreliğine ücretsiz oldu
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    Sony, geçtiğimiz hafta Play at Home etkinliği adı altında ücretsiz olarak verilecek oyunları duyurmuştu. Bu oyunlar şu andan itibaren erişime açılmış durumda.

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    26 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında Sony, PlayStation kullanıcıları için toplamda 10 farklı oyun hediye edecek. Bu oyunlardan 9 tanesi şu andan itibaren PlayStation Store'da ücretsiz olarak veriliyor. Oyunları son tarihe kadar hesabınıza eklerseniz, oyunlar tamamen sizin olacak. Bu 9 oyunu hesabınıza ücretsiz olarak ekleyebileceğiniz son tarih 23 Nisan, Türkiye saati ile 06.00.

    Ücretsiz Oyunlar

    • ABZU 
    • Enter the Gungeon 
    • Rez Infinite 
    • Subnautica 
    • The Witness 
    • Astro Bot Rescue Mission (VR)
    • Moss (VR)
    • Thumper (VR)
    • Paper Beast (VR)

    20 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 15 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar da PlayStation'ın popüler oyunlarından Horizon Zero Dawn Complete Editionücretsiz olacak. Tarih geldiğinde bu oyunu da sizlere tekrar hatırlatacağız.



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