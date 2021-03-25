Epic Games'in Bahar İndirimi başladı: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve daha fazlası

PC oyunculuğunun önemli isimlerinden Epic Games'in kendi mağazasında bahar indirimleri başladı. Yeni çıkan birçok oyunda indirim mevcut.
Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"
İndirimlere baktığımızda geçtiğimiz yıl çıkan birçok oyunun indirime girdiğini görüyoruz. Ayrıca BAFTA Ödülleri'nde aday olan oyunlar da özel oalrak indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 8 Nisan 2021 18.00.
İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan bazı oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.
Öne Çıkan Oyunlar
- HITMAN 3 - 195,00 TL
- Grand Theft Auto V - 84,50 TL
- Assassin's Creed Valhalla - 201,75 TL
- SnowRunner - 96,00 TL
- Werewolf: The Apocalypse - Earthblood Gaia Edition - 261,80 TL
- Tom Clancy's The Division 2 - 40,50 TL
- Immortals Fenyx Rising - 134,50 TL
- Godfall - 164,34 TL
- Red Dead Redemption 2 - 200,33 TL
- Civilization VI - 54,75 TL
- Metro Exodus - 84,66 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 15,00 TL
- Cyberpunk 2077 - 224,10 TL
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gerek yok ,grafikler cicili bicili o kadar ....
yerine nostaljik radyo al ,çayını kahveni içip birşeyler okursun oh mis...