Epic Games'in Bahar İndirimi başladı: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve daha fazlası

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PC oyunculuğunun önemli isimlerinden Epic Games'in kendi mağazasında bahar indirimleri başladı. Yeni çıkan birçok oyunda indirim mevcut.

Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"

İndirimlere baktığımızda geçtiğimiz yıl çıkan birçok oyunun indirime girdiğini görüyoruz. Ayrıca BAFTA Ödülleri'nde aday olan oyunlar da özel oalrak indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 8 Nisan 2021 18.00.

İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan bazı oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Oyunlar

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