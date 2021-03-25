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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in Bahar İndirimi başladı: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve daha fazlası

    Epic games Mağazası'nda Bahar İndirimleri başladı. Yeni çıkan birçok oyun ve BAFTA Ödülleri'nde adaylığı bulunan birçok oyun indirimde. İndirimleri haberimizde bulabilirsiniz.
    25 Mart 2021, 20:33 (Güncellendi, 3 sa.)
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    73
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Epic Games'in Bahar İndirimi başladı: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    PC oyunculuğunun önemli isimlerinden Epic Games'in kendi mağazasında bahar indirimleri başladı. Yeni çıkan birçok oyunda indirim mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"

    İndirimlere baktığımızda geçtiğimiz yıl çıkan birçok oyunun indirime girdiğini görüyoruz. Ayrıca BAFTA Ödülleri'nde aday olan oyunlar da özel oalrak indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 8 Nisan 2021 18.00.

    İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan bazı oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan Oyunlar



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bulduren (Süleyman Konur) 54 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Just Cause 4'ün Epic Games fiyatı, Steam fiyatına göre oldukça düşük. Düşünenlere önerebilirim aslında kafa dağıtmalık aksiyon isteyenlerin tatmin olacağı bir oyun. Ama sanırım daha önce Epic Games ücretsiz vermişti.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    BU RDR2 niye 200 TL'de takılı kaldı anlamadım. Derin oyunlar?
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    F fehmialper (F Alper Demir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazın ekstra 60₺ indirimini görmeden olmaz
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    ?Roovu (Umut Caglar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Godfall alınır mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum patlak çıkmaz inş. Sizin görüşler neler?
    2 Yanıt Yanıtla
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ?Roovu
    İki ay daha bekle 100 lira altına düşer
    Yanıtla +1
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    sendemail (umit erdem) 46 dk. ( Mesaj Silindi ) ?Roovu
    kuzen hevesle aldı ben de baktım oynarken , 3-4 saat sonra sildi yer kaplıyor diye ,
    gerek yok ,grafikler cicili bicili o kadar ....
    yerine nostaljik radyo al ,çayını kahveni içip birşeyler okursun oh mis...
    Yanıtla +1
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    B Batuhangover01 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asıl beklenen indirimler %1 falan inmiş
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    CMFT 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani oğlum indirim hahahhahahha
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    Askaparta 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hüzünle bakılan bir liste daha... Oynatacak bilgisayar ve o bilgisayarı aldıracak para zor.
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    C caneratasoy (caner atasoy) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu indirim mi
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    D DK32 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) caneratasoy
    Haklısın Değil Steam Mı Bekle 22 Haziran Bomba Geliyor Yaz İndirimleri Başlıcak
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