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90'lı yılların korku oyunu Sanitarium mobilde

1998 yılında PC platformu için satışa çıkan ve yılın en iyi macera ödülünü kazanan Sanitarium, korku dolu tecrübesini mobil platformlara da taşıyor.
3 yıl
1,1b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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90'lı yılların korku oyunu Sanitarium mobilde


Sanitarium oyununda hafızasını kaybetmiş bir adamın, uyandığı terkedilmiş ve ilginç yaratıklarla dolu hastanede kim olduğunu bulma macerası anlatılıyor. Tıkla-ilerle konseptinde giden oyunda yeni yerler keşfederek ve karmaşık bulmacaları çözerek kimliğinizi bulmaya çalışıyorsunuz.

Grafikleri elden geçirilerek mobil platformlara uyarlanan oyunda kontroller tercihen ekrana dokunarak veya joystick kullanarak yapılıyor. Kolay bir arayüze sahip olan oyunda otomatik kaydetme özelliği ve 20 farklı başarı yer alıyor. 

Oyunda 3 farklı dilde seslendirmeler mevcut. Tam ekran modu yanında orijinal oyundaki pencere modu da yer alıyor. Oyun iOS için 10.5TL, Android için 13.8TL fiyat etiketine sahip. 






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Hyponsoinage 3 yıl
Oyun cok iyi ama fiyat pahali olmus
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