95$'a 4000mAh bataryalı ZTE telefon

Gelişmekte olan ülke pazarlarında yoğun ilgi gören giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde sık sık çeşitli özellikleri ile farklılaşmaya çalışan modeller görüyoruz. Bunlara son olarak ZTE de eklendi.





ZTE Q519T adındaki yeni akıllı telefon 95$ fiyat etiketi ve bu seviyede sunduğu 4000mAh gücündeki bataryası ile dikkat çekiyor. 3 farklı güç tasarruf modu ile 35 güne kadar bekleme süresi sunan telefon zor zamanlarınızda diğer mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyor.





5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekrana sahip olan modelde 1GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6735 yongaseti bulunuyor. Ayrıca tek çekirdekli Mali-T720 grafik birimi de yongasetinde yerini alıyor.





Modelin RAM boyutu 1GB iken 8GB artırılabilir kapasite, Android 5.0 işletim sistemi ve f/2.0 diyafram aralıklı 5MP çözünürlüğünde bir arka kamera bulunuyor. Ön kamerası 2MP çözünürlüğünde olan modelde 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ve USB 2.0 desteği mevcut.





Sınıfında göz dolduran bir performans sunacağı düşünülen ZTE Q519T akıllı telefon modeli şimdilik Çin'de satışa sunulacak. Global pazarlama konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/New-ZTE-budget-handset-launches-in-China-with-4000mAh-battery-priced-under-100-USD_id69606