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95$'a 4000mAh bataryalı ZTE telefon

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,4b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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95$'a 4000mAh bataryalı ZTE telefon

Gelişmekte olan ülke pazarlarında yoğun ilgi gören giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde sık sık çeşitli özellikleri ile farklılaşmaya çalışan modeller görüyoruz. Bunlara son olarak ZTE de eklendi.

ZTE Q519T adındaki yeni akıllı telefon 95$ fiyat etiketi ve bu seviyede sunduğu 4000mAh gücündeki bataryası ile dikkat çekiyor. 3 farklı güç tasarruf modu ile 35 güne kadar bekleme süresi sunan telefon zor zamanlarınızda diğer mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyor. 

5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekrana sahip olan modelde 1GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6735 yongaseti bulunuyor. Ayrıca tek çekirdekli Mali-T720 grafik birimi de yongasetinde yerini alıyor. 

Modelin RAM boyutu 1GB iken 8GB artırılabilir kapasite, Android 5.0 işletim sistemi ve f/2.0 diyafram aralıklı 5MP çözünürlüğünde bir arka kamera bulunuyor. Ön kamerası 2MP çözünürlüğünde olan modelde 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ve USB 2.0 desteği mevcut. 

Sınıfında göz dolduran bir performans sunacağı düşünülen ZTE Q519T akıllı telefon modeli şimdilik Çin'de satışa sunulacak. Global pazarlama konusunda ise herhangi bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/New-ZTE-budget-handset-launches-in-China-with-4000mAh-battery-priced-under-100-USD_id69606 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 4 yıl en beğenilen
buraya getirseler o telefonu , tarladan 10 kuruşa çıkıp tezgaha 3 liraya gelen meyve sebze gibi gibi fırlar fiyatı. üretmeyi bilmiyoruz ama alıp yağlayıp hafiftenden zorlayarak (?) satmayı iyi biliyoruz. Dışarıdaki "ucuz"lar beni burada hiç heyecanlandırmıyor artık. Sofradan ekmeğini alan adam sana telefon satarken mi ucuza verecek.. bırakın yaa.. Türklerin olduğu yerde değil.
buraya getirseler o telefonu , tarladan 10 kuruşa çıkıp tezgaha 3 liraya gelen meyve sebze gibi gibi fırlar fiyatı. üretmeyi bilmiyoruz ama alıp yağlayıp hafift...
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VatandA.Ş. 4 yıl
Pili uzun gitsin diye az kalsin islemciyi komple sokceklermis ama son anda vazgecmisler
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kuyuduzu 4 yıl
2 gb ram olsa kamerası biraz daha iyi olsa ve hatta işlemcisi biraz daha iyi olsa sonra dese ki 200 dolar, alırım. ama yok arkadaşım aradığım model.
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taner97 4 yıl
mt6735 ve 6375m'de standart olarak 4 cekirdekli Mali-T720mp4 kullaniliyor ama bu cihazda yazıldığı gibi tek cekirdekse grafik birimi asiri yetersiz kalir hicbir oyunu açmaz doğru düzgün. Ancak baba telefonu olur bu :D
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Kabus87 4 yıl
forumdaki bazi aklinca uyaniklar yurtdisindan 95$ getirirler 6 ay da telefonu kullanirlar ikinci elde 350 den satmaya kalkarlar...
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ounomaus 4 yıl
one plus one nasılsa pek bulunamıyan ürünlerden ise buda aynı şekilde olucak az sayıda olucak stok gibi ürünü gidip almaya kalktığınızda yok yada kara borsaya giricek hiç uğraşmaya değmez gidip 2. el garantili ürün almak daha kolay bu ürün bizim ülkeye gelse servisi vs olucak mı??? üstelik fiyatlandırma nasıl olur ? güncelleme zaten olmuyacak
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swat882 4 yıl
Yap şunu 2 gb ram, 32 gb depolama birimi bas 200$ etiketi, yok satsın
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Adoring 4 yıl
O 95$ bize gelene kadar malesef 500 lirayı bulur.Yine durumu olmayanlar için fırsat değil artık isterse 30 dolara telefon çıksın yine bize gelene kadar fiyatı fırlar o yüzden eskisi gibi heyecanlanamıyorum.Hatta şuan 0 beklenti.
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canguler917 4 yıl
1.5 ghz olan mt6752 olmasin t760mp2 gpulu olan dediğiniz?
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kuyuduzu 4 yıl
yüksek pilli ve yüksek donanımlı bir telefon yapmayı akıl edemediler henüz.
ya pili yüksek ya donanımı...
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VatandA.Ş. 4 yıl
Pili uzun gitsin diye az kalsin islemciyi komple sokceklermis ama son anda vazgecmisler
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Batuist 4 yıl en beğenilen
buraya getirseler o telefonu , tarladan 10 kuruşa çıkıp tezgaha 3 liraya gelen meyve sebze gibi gibi fırlar fiyatı. üretmeyi bilmiyoruz ama alıp yağlayıp hafiftenden zorlayarak (?) satmayı iyi biliyoruz. Dışarıdaki "ucuz"lar beni burada hiç heyecanlandırmıyor artık. Sofradan ekmeğini alan adam sana telefon satarken mi ucuza verecek.. bırakın yaa.. Türklerin olduğu yerde değil.
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doctor_bey 4 yıl
Çok güzel cihaz, keşke gümrükten geçirebilsek, 100$ altı sonuçta ama yine vergi alacaklar
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