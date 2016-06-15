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96 çekirdekli sunucu ile Cinebench 15 rekoru

Windows Server 2012 R2 görev yöneticisi üzerinde ilk kez 96 çekirdek ve 192 izlek birimi görmek istiyorsanız, William Harmon’un Broadwell-EX ile yaptığı testlere göz atmanızda fayda var.
2 yıl
9,4b
1
7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta sunuculara yönelik en güçlü işlemcileri piyasaya sürmesi ile Intel, Broadwell mimarisindeki tüm oyuncuları sahaya sürmüş oldu. Broadwell-EX ailesi, benchmark skorlarında da rekorları kırmaya başladı.

Broadwell-EX içerisinde yer alan Intel Xeon E7 V4 işlemci ailesi, 24 çekirdek ve 48 izlek birimine kadar ölçeklendirilebiliyor. 60MB’a kadar Son Seviye ön bellek sunan işlemcilerde, maksimum 165W ısıl tasarım değeri yer alıyor.

Sunucu konusunda uzman isimlerden William Harmon, Supermicro 8048B-TR4FT sunucusu üzerinde birim fiyatı 7000$ civarında olan 4 adet Intel Xeon E7-8890 v4 işlemcisinin testlerini gerçekleştirdi. 96 çekirdek ve 192 izlek birimi barındıran sistem, Cinebench R15 üzerinde en yüksek puanları yakaladı.

Ayrıca Bkz. "AMD henüz son sözü söylemedi: Radeon RX 470 ve RX 460"

Harmon, daha önce de Haswell-EX işlemciler ile benzer bir test gerçekleştirmişti. Yeni yapılan testlerde 8177 puan seviyesine ulaşılıyor. 4 adet 18 çekirdekli ve 36 izlek birimli Xeon E7-8890 v3 işlemcisi ile yapılan testlere göre yüzde 15-20 civarında bir performans artışı yakalanıyor.

14nm fabrikasyon süreci ile tasarlanan Broadwell-EX ailesi, önceki nesle göre iki kat daha fazla analiz performansı barındırıyor. Bu sayede veri merkezlerinin ve büyük verilerle uğraşan sunucuların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyor. 

 

http://www.servethehome.com/william-harmon-crushes-cinebench-r15-now-xeon-e7-v4/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen
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vjdrsjejv 2 yıl
Konuşan adamın sesini 'sloopywetblow' a benzettim hiç sevmem kendisini.
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reisssss 2 yıl
baya iyi bir işlemciymiş zaten sunucularında hızlı olması gerekir degilmi.
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Greylights 2 yıl
Tek bir işlemci değil, 4 xeon işlemci aynı anda kullanılarak yapılmış bir sistem.
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Spiderhip 2 yıl
trolenyum
fiyatı ne akdar acaba?bi ev alır mı?

85 binlira yapıyor. O işlemciye ihtiyaç duyacak işler yapan insanların zaten baya lüks villaları daireleri vardır :D
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen
Ortalama bir ekran kartında daha fazla hesap gücü var.
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trolenyum 2 yıl
fiyatı ne akdar acaba?bi ev alır mı?
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