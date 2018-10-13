96 katmanlı NAND bellekler ilk olarak mobil cihazlara geliyor

3D NAND bellek sektöründe son dönemde bir katman yarışı başlamış durumda. Aynı zar alanına daha fazla kapasite sığdırabilen ve enerji verimliliğini arttırabilen katman istifleri hali hazırda 96 seviyesine çıkmış durumda.

Sektörde ilk

Son olarak 64 katmanlı NAND bellekler geliştirilmiş ve ilk SSD ürünleri piyasaya sürülmüştü. Üreticiler 96-katmanlı bellekler üzerinde çalışmalarını tamamladı ve piyasaya çıkmak üzere. Western Digital ise ilk olma ünvanını mobil cihaz pazarına verdi.

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Firmanın geliştirdiği sektörün ilk 96 katmanlı 3D NAND bellekler UFS 2.1 standardında mobil cihazlarda kullanılacak. 256GB kapasiteye kadar olan test örneklerinin üreticilere gönderildiği belirtildi.

iNAND SmartSLC 5.1 teknolojisini kullanan yeni bellekler 550MB/s yazma hızlarına kadar çıkabiliyor. Diğer taraftan zar alanında büyüme olmadığı için yerden tasarruf sağlıyor ve enerji tüketimini de düşürüyor.

Şimdilik 96 katmanlı UFS 2.1 belleklerin hangi firmalara örneklendiği açıklanmadı ancak akıllı telefonlarda 256GB barajını çoktan geçmiştik. Bu bakımdan Huawei, Apple gibi markaların üst seviye telefonlarında görmemiz mümkün