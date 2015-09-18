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9.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki devasa galaksi kümesi görüntülendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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9.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki devasa galaksi kümesi görüntülendi
1895 yılından beri düzenli olarak yayınlanmakta olan ünlü astrofizik dergisi The Astrophysical Journal'da bu ay yayınlanan yeni bir makale, evrenin uzak köşelerini inceleyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yeni keşfini ortaya çıkardı. NASA ve ESA'nın ortak projesi olarak 1990 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatılan uzay teleskobu, şimdi de 9.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki devasa galaksi kümesini görüntüledi.
Hubble Uzay Teleskobu'nun neredeyse hergün yeni bir buluşa imza attığı bu günlerde yeni bir galaksi kümesinin bulunması son derece sıradan bir durum olarak görülse de, keşfedilen bu yeni galaksi kümesi gökbilimcileri şaşırtmayı başardı. Bunun nedeni SpARCS1049+56 olarak adlandırılan bu yeni galaksi kümesinin merkezinde son derece aktif bir galaksinin yer alması. Benzer galaksi kümelerinin merkezinin çoğunlukla durgun olduğu göz önüne alındığında, Hubble son derece nadir bir galaksi kümesine rastlamış gibi görünüyor.

The Astrophyscial Journal'da yayınlanan makalede, astronotların çekirdeğinde yeni oluşmuş yıldızlar bulunan yeni bir galaksi kümesi keşfettiği, bunun son derece nadir görülen bir durum olduğu ifade edildi. Bu yeni keşiften elde edilen bilgiler ışığında, böylesi devasa galaksi kümelerinin merkezinde yer alan galaksilerin çevredeki galaksilerden gaz çalarak önemli ölçüde büyüyebileceği tespit edildi.
Güneş Sistemi'nden 9.8 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan bu devasa galaksi kümesinde 27 galaksi bulunduğu ve bu galaksilerin yerçekimi sayesinde bir arada kaldığı belirtiliyor. Yerel Grup adı verilen bir galaksi kümesinin parçası olan Samanyolu da yerçekimi sayesinde kümedeki diğer galaksilere bağlı durumda.
 SpARCS1049+56'nın gerçekten devasa bir galaksi kümesi olduğuna dikkat çeken makaleye göre kümenin ağırlığı, 400 trilyon Güneş'in ağırlığına eşit.
9.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki devasa galaksi kümesi görüntülendi
 

http://www.spacetelescope.org/news/heic1519/ Yorum Yaz
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