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A4WP kablosuz şarj ve Bluetooth konsorsiyumları güçlerini birleştiriyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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A4WP kablosuz şarj ve Bluetooth konsorsiyumları güçlerini birleştiriyor

Elektronik cihaz sektöründe ağırlığını giderek artıran kablosuz şarj teknolojisi, bununla birlikte üç farklı konsorsiyum tarafından paylaşılmış durumda. Qi, A4WP gibi farklı üreticilerin kurduğu konsorsiyumlar farklı standartlar oluşturmuş durumda. Ancak bir ortak standart oluşturmak amacı ile çalışmalar devam ediyor.

A4WP konsorsiyumu ise Bluetooth grubu ile bir ortaklık gerçekleştirdiğini duyurdu. Bundan sonra kablosuz şarj standardının yanında cihazlarda Bluetooth standardını da görebileceğiz. Böylece kablosuz şarj ürünleri daha akıllı hale gelecek.

Bu amaçla Bluetooth grubu evrensel bir benzersiz tanımlayıcıyı - UUID, A4WP konsorsiyumuna temel sistem özelliklerine uygulaması için verecek. Böylece kablosuz şarj istasyonu ve kablosuz şarj uyumlu cihaz arasında Bluetooth Smart yoluyla şarj oturumu ve güç yönetimi mümkün hale gelecek. 

Ortaklık ile ortaya çıkacak yenilikler ise:

- Şarj alanlarına yaklaştığında cihazların daha hızlı şarj oturumunu başlatması
- Çoklu şarj oturumu sırasında öncelik belirleyebilmek
- Kablosuz şarj istasyonlarına mobil ödeme, lokasyon tabanlı servisler gibi uygulamalar tanımlayabilme şeklinde sayılabilir. Ortaklığın ilk ürünleri ise en erken gelecek yıl sonlarında piyasaya çıkmaya başlayacak.  

https://www.bluetooth.org/en-us Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 5 yıl en beğenilen
SystemApps
kablosuz şarj bence şuanda gereksiz.zaten dolaylı olarak kablosuz.telefona getirilen ek maaliyet ve yer kalabalığı olarakda dezavantajlı konumda...dolayısı ile bence bu moda yakında biter...tabi bu özellik farklı şekkilere bürünmediği sürece...

Kablosuz şarjı kullanmadığınızı düşünüyorum. Lumia 920'mi aldığımdan beri kablosuz şarj ile kullanıyorum ve çok kolaylık sağlıyor. Telefonu sadece standın üzerine koyuyorsunuz ve şarj oluyor. Bildirim geldiğinde görmeside rahat oluyor(dikey standda). Tavsiye ederim, bir zaman sonra kablo tak-çıkarın gereksiz olduğu anlaşılıyor.
SystemAppskablosuz şarj bence şuanda gereksiz.zaten dolaylı olarak kablosuz.telefona getirilen ek maaliyet ve yer kalabalığı olarakda dezavanta...
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haqy 5 yıl
Bende bu ortaklık ile "temaslı şarj" yerine gerçek kablosuz şarj teknolojisini geliştirecekler sandım. Buna neden temaslı şarj değil de kablosuz şarj dendiğini halen anlayabilmiş değilim. O zaman kablosuz interneti kullanmak için de koca lap top'ı modeme değdirerek kullanalım.
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Rajeesh 5 yıl
kablosuz sarj gereksiz falan değil, sadece gelişmesi gerekiyor
nfc kullanamıyorsun diye nfc gereksiz mi oluyor
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Biyturs_OnSr 5 yıl en beğenilen
SystemApps
kablosuz şarj bence şuanda gereksiz.zaten dolaylı olarak kablosuz.telefona getirilen ek maaliyet ve yer kalabalığı olarakda dezavantajlı konumda...dolayısı ile bence bu moda yakında biter...tabi bu özellik farklı şekkilere bürünmediği sürece...

Kablosuz şarjı kullanmadığınızı düşünüyorum. Lumia 920'mi aldığımdan beri kablosuz şarj ile kullanıyorum ve çok kolaylık sağlıyor. Telefonu sadece standın üzerine koyuyorsunuz ve şarj oluyor. Bildirim geldiğinde görmeside rahat oluyor(dikey standda). Tavsiye ederim, bir zaman sonra kablo tak-çıkarın gereksiz olduğu anlaşılıyor.
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SystemApps 5 yıl
kablosuz şarj bence şuanda gereksiz.zaten dolaylı olarak kablosuz.telefona getirilen ek maaliyet ve yer kalabalığı olarakda dezavantajlı konumda...dolayısı ile bence bu moda yakında biter...tabi bu özellik farklı şekkilere bürünmediği sürece...
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