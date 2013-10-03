A4WP kablosuz şarj ve Bluetooth konsorsiyumları güçlerini birleştiriyor





Elektronik cihaz sektöründe ağırlığını giderek artıran kablosuz şarj teknolojisi, bununla birlikte üç farklı konsorsiyum tarafından paylaşılmış durumda. Qi, A4WP gibi farklı üreticilerin kurduğu konsorsiyumlar farklı standartlar oluşturmuş durumda. Ancak bir ortak standart oluşturmak amacı ile çalışmalar devam ediyor.





A4WP konsorsiyumu ise Bluetooth grubu ile bir ortaklık gerçekleştirdiğini duyurdu. Bundan sonra kablosuz şarj standardının yanında cihazlarda Bluetooth standardını da görebileceğiz. Böylece kablosuz şarj ürünleri daha akıllı hale gelecek.





Bu amaçla Bluetooth grubu evrensel bir benzersiz tanımlayıcıyı - UUID, A4WP konsorsiyumuna temel sistem özelliklerine uygulaması için verecek. Böylece kablosuz şarj istasyonu ve kablosuz şarj uyumlu cihaz arasında Bluetooth Smart yoluyla şarj oturumu ve güç yönetimi mümkün hale gelecek.





Ortaklık ile ortaya çıkacak yenilikler ise:





- Şarj alanlarına yaklaştığında cihazların daha hızlı şarj oturumunu başlatması

- Çoklu şarj oturumu sırasında öncelik belirleyebilmek

- Kablosuz şarj istasyonlarına mobil ödeme, lokasyon tabanlı servisler gibi uygulamalar tanımlayabilme şeklinde sayılabilir. Ortaklığın ilk ürünleri ise en erken gelecek yıl sonlarında piyasaya çıkmaya başlayacak.

https://www.bluetooth.org/en-us