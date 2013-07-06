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AB, Google'ın gizlilik şartlarını değiştirmesini istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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AB, Google'ın gizlilik şartlarını değiştirmesini istiyor

ABD'de PRISM programı adında istihbarat kurumlarının Google, Apple gibi 9 teknoloji devinin sunucularına doğrudan erişerek kullanıcı bilgilerini aldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. PRISM kapsamında Avrupa vatandaşlarının da izlendiği iddiası Avrupa Birliği'ni ayağa kaldırdı.

Gelecek hafta Alman bir heyetin ABD'ye giderek iddialar ile ilgili temaslarda bulunması beklenirken, AB de sınırları içerisinde faaliyet gösteren internet devlerine baskı yapmaya başladı.

İngiltere, Almanya ve İtalya Google'ın şeffaflık ilkelerini ihlal ettiğini ileri sürerek Avrupa'yı kapsayan gizlilik şartlarını değiştirmesini istiyor ve aksi takdirde Google'a karşı yasal işlem başlatmakla tehdit ediyor.

Daha önce Fransa ve İspanya, Google'ın kullanıcı bilgileri topladığına dikkat çekerek arama motoru devini uyarmıştı. Google ayrıca Avrupa'nın birçok yerinde kullanıcı isimleri, şifreleri içeren Wi-Fi bilgilerini ve Street View sisteminden web sayfası görüntüleme geçmişini ele geçirmekle suçlanıyor.

İngiltere, Google'ın Mart 2012'de yayınladığı gizlilik şartlarının İngiltere Dijital Bilgi Koruma Anlaşması ile çeliştiğini söyleyerek şirkete bununla ilgili değişiklikler yapması için 20 Eylül'e kadar zaman tanıdı. Almanya da benzer şekilde kullanıcı bilgilerinin şeffaflığı konusunda Google'ın büyük ihlalleri olduğunu ileri sürerek dava açacaklarını belirtti.

Google ise gizlilik şartlarının Avrupa yasalarına uyduğunu ve bu konuda otoritelerle işbirliği yaptıklarını söylerken geri adım atmayacaklarını vurguluyor. 


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Team McLaren 6 yıl en beğenilen
Hepsi aynı bunların; Apple, Google, Microsoft... 3ü de Amerikalı. Doğal olarak da Amerikan istihbarat birimlerine istenen bilgileri veriyorlardır. Adamların elinde adeta kişisel bilgi hazinesi oluştu bu internet sayesinde. Kullanmayacak değiller heralde.
Her ülkeye bir milyon tane ajan sokulsa yine de internetten toplanan bilgi kadar bilgi toplanamaz bence.
Yeri geliyor yan odadaki kardeşimizden sakladığımız şeyi internete yazıyoruz. Öyle de değişik bir olay haline geldi bu internet.
Hepsi aynı bunların; Apple, Google, Microsoft... 3ü de Amerikalı. Doğal olarak da Amerikan istihbarat birimlerine istenen bilgileri veriyorlardır. Adamların eli...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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daedlus 6 yıl
Teknolojiyi üreten ülke olmak önemli
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Guest-6AEF290E0 6 yıl
INSALLAH.
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Srcn81 6 yıl
Hayırlısı.
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bahner 6 yıl
Demokratik bir ülke olan Türkiye'de hertürlü sansüre karşı çıkanlar!
AB'nin bu tutumunu ne ile izah edecekler?
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WmGMD 6 yıl
Doğru bir istek bence
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DH Misafiri 6 yıl
Mangalay
Hepsi aynı bunların; Apple, Google, Microsoft... 3ü de Amerikalı. Doğal olarak da Amerikan istihbarat birimlerine istenen bilgileri veriyorlardır. Adamların elinde adeta kişisel bilgi hazinesi oluştu bu internet sayesinde. Kullanmayacak değiller heralde.Her ülkeye bir milyon tane ajan sokulsa yine de internetten toplanan bilgi kadar bilgi toplanamaz bence. Yeri geliyor yan odadaki kardeşimizden sakladığımız şeyi internete yazıyoruz. Öyle de değişik bir olay haline geldi bu internet.

Amerikalılarda avrupalı ve ingiltere bunların babaları bunuda unutma.
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Team McLaren 6 yıl en beğenilen
Hepsi aynı bunların; Apple, Google, Microsoft... 3ü de Amerikalı. Doğal olarak da Amerikan istihbarat birimlerine istenen bilgileri veriyorlardır. Adamların elinde adeta kişisel bilgi hazinesi oluştu bu internet sayesinde. Kullanmayacak değiller heralde.
Her ülkeye bir milyon tane ajan sokulsa yine de internetten toplanan bilgi kadar bilgi toplanamaz bence.
Yeri geliyor yan odadaki kardeşimizden sakladığımız şeyi internete yazıyoruz. Öyle de değişik bir olay haline geldi bu internet.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Blue Cloud 6 yıl Team McLaren
Mangalay

Hepsi aynı bunların; Apple, Google, Microsoft... 3ü de Amerikalı. Doğal olarak da Amerikan istihbarat birimlerine istenen bilgileri veriyorlardır. Adamların elinde adeta kişisel bilgi hazinesi oluştu bu internet sayesinde. Kullanmayacak değiller heralde.

Her ülkeye bir milyon tane ajan sokulsa yine de internetten toplanan bilgi kadar bilgi toplanamaz bence.

Yeri geliyor yan odadaki kardeşimizden sakladığımız şeyi internete yazıyoruz. Öyle de değişik bir olay haline geldi bu internet.

katılmamak elde değil,klavyenize sağlık
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Fevzi_aldemir 6 yıl Team McLaren
Mangalay
Hepsi aynı bunların; Apple, Google, Microsoft... 3ü de Amerikalı. Doğal olarak da Amerikan istihbarat birimlerine istenen bilgileri veriyorlardır. Adamların elinde adeta kişisel bilgi hazinesi oluştu bu internet sayesinde. Kullanmayacak değiller heralde.
Her ülkeye bir milyon tane ajan sokulsa yine de internetten toplanan bilgi kadar bilgi toplanamaz bence.
Yeri geliyor yan odadaki kardeşimizden sakladığımız şeyi internete yazıyoruz. Öyle de değişik bir olay haline geldi bu internet.

elinize sağlık hocam +1
1 Yanıt Yanıtla +1
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norton772 6 yıl
fakat orda apple'dan da bahsediliyor. yani sanırım hepsinin de açıkları mevcut.
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serafon 6 yıl
Yok cebini ver, yok resmini koy... Google ın neye hizmet ettiği zaten baştan belli şimdi iyice ortaya çıktı. Casusluk girişimlerini önlemeye çalışan ülkeleri de sansürcülükle suçluyorlar. AB ye laf edemiyorlar, Çin'e diş geçiremiyorlar, anca bize güçleri yetiyor. Yerli Google a ihtiyaç var.
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cagataykoroglu 6 yıl
Amiiiinnn! Google gizlilikte iyice zırvaladı.
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