AB, Google'ın gizlilik şartlarını değiştirmesini istiyor

ABD'de PRISM programı adında istihbarat kurumlarının Google, Apple gibi 9 teknoloji devinin sunucularına doğrudan erişerek kullanıcı bilgilerini aldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. PRISM kapsamında Avrupa vatandaşlarının da izlendiği iddiası Avrupa Birliği'ni ayağa kaldırdı.





Gelecek hafta Alman bir heyetin ABD'ye giderek iddialar ile ilgili temaslarda bulunması beklenirken, AB de sınırları içerisinde faaliyet gösteren internet devlerine baskı yapmaya başladı.





İngiltere, Almanya ve İtalya Google'ın şeffaflık ilkelerini ihlal ettiğini ileri sürerek Avrupa'yı kapsayan gizlilik şartlarını değiştirmesini istiyor ve aksi takdirde Google'a karşı yasal işlem başlatmakla tehdit ediyor.





Daha önce Fransa ve İspanya, Google'ın kullanıcı bilgileri topladığına dikkat çekerek arama motoru devini uyarmıştı. Google ayrıca Avrupa'nın birçok yerinde kullanıcı isimleri, şifreleri içeren Wi-Fi bilgilerini ve Street View sisteminden web sayfası görüntüleme geçmişini ele geçirmekle suçlanıyor.





İngiltere, Google'ın Mart 2012'de yayınladığı gizlilik şartlarının İngiltere Dijital Bilgi Koruma Anlaşması ile çeliştiğini söyleyerek şirkete bununla ilgili değişiklikler yapması için 20 Eylül'e kadar zaman tanıdı. Almanya da benzer şekilde kullanıcı bilgilerinin şeffaflığı konusunda Google'ın büyük ihlalleri olduğunu ileri sürerek dava açacaklarını belirtti.





Google ise gizlilik şartlarının Avrupa yasalarına uyduğunu ve bu konuda otoritelerle işbirliği yaptıklarını söylerken geri adım atmayacaklarını vurguluyor.



